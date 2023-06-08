GRTV News – « Don't Nod » ser ut til å være i alvorlige vanskeligheter

Den franske utvikleren kan gå tom for penger allerede i november.
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"Og de kan gå tom for penger allerede i november, men det er neppe tilfelle, siden vi vet at Don't Nod har tilpasset seg denne typen situasjoner før, men ja, det er litt av en vilt de siste 12 timene eller så, antar jeg, realistisk sett, siden vi har hørt at Microsoft potensielt legger ned en håndfull virkelig viktige Xbox-studioer, som til og med Ninja Theory, som kunngjorde et spill for 2027 så snart Xbox Game Showcase, som var for bare noen få dager siden nå eller for et par uker siden, men tilbake til Don't Nod ser vi at i hovedsak, som jeg sier i en omfattende uttalelse, sier utvikleren at deleieren Tencent sier at de ikke ønsker å øke kapitalen og ikke ønsker å finansiere et nytt spill fra studioet, noe som betyr at det i praksis ikke kan, det kan ikke ha kapital til å lage nye prosjekter fordi det ikke kommer til å gi dem kapital til å lage nye prosjekter, og det kan ikke skaffe kapital til å finansiere sine egne prosjekter fordi de ikke lanserer noen nye prosjekter, men i hovedsak utvikleren bak Aphelion, Remember Me, Life is Strange, Lost Records, Bloom og Rage, Banished Ghosts of New Eden kan ende opp med å bli lagt ned og stengt for godt hvis de går tom for penger innen november, slik det ser ut nå, men som Ben skriver her, er det mer forventet at de vil gå inn i overlevelsesmodus, gjennomføre flere nedskjæringer, og dessverre vil det føre til enda flere oppsigelser innen spillbransjen, ettersom vi nå er inne i vårt sjette på rad med jevnlige oppsigelser i bransjen, men ja, det er en veldig uheldig situasjon hos Don't Nod, de har en ganske lang historie med å gi ut spill ganske regelmessig også, i motsetning til mange studioer, hvis vi ser på Xbox, og det går rykter om at Arkane skal legge ned, Arkane ga ut et spill sist i 2021, Arkane Leon, som ikke er Arkane Austin, som var Deathloop, som jeg tror var en kandidat til årets spill for noen, men for mange andre var det ikke Arkane Leons beste verk, som var uansett hva du foretrekker, sannsynligvis Dishonored eller Dishonored 2, er det nå 10 år siden Dishonored 2, og Arkane Leon har i mellomtiden, som jeg sa, gitt ut Deathloop, og Marvels Blade er tilsynelatende litt rotete, sist Arkane Studio ga ut et vampyrspill var det Redfall, og det var ikke bra, punktum, så du kan på en måte se hvorfor det ville være et aspekt av det store selskapet som ser på utvikleren og sier: «Vel, dere gir ikke ut så mye, men Don't Nod gir ut ganske mye og i en rekke sjangre, som jeg sier, bare ved å se på spill som The Banished, Ghosts of New Eden, Lost Records, Bloom and Rays og Aphelion, de er virkelig forskjellige spill, Doosan var også veldig populært, så det ville virkelig være synd å se ikke bare at studioet legges ned, men også å se at det ikke går på alle sylindere slik det har gjort de siste par årene eller så, men vi får bare se hva som skjer. Forhåpentligvis finner alle de involverte fotfeste fotfeste, og forhåpentligvis ser det ikke så dystert ut om et par måneder som det gjør nå, men gi meg beskjed om hva du tror, hva du håper vil skje med Don't Nod, og vi ses i morgen for litt mer GLTV-nyheter, ha det bra!"