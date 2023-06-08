GRTV News - Treyarch står overfor en omfattende lederskifte

Mark Gordon trekker seg tilbake fra utviklerfirmaet etter 22 år.
"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News. I dag skal vi snakke litt om folkene hos Treyarch, tro det eller ei. Det har dukket opp noen interessante nyheter den siste tiden, og en av dem handler om – man må vel si en av de to viktigste Call of Duty-utviklerne – jeg mener, det finnes teknisk sett flere, men jeg tror når man tenker på Call of Duty som helhet, tenker man både på Infinity Ward og på Treyarch – jeg mener, Raven blir riktignok mer og mer populært som Warzone-teamet og Sledgehammer har jo alltid vært der og sånt, men når man virkelig tenker på på hvor lenge Call of Duty har eksistert og historien bak det, er det ofte Infinity Ward, som er knyttet til Modern Warfare-serien, og så Treyarch, som er knyttet til, i nyere tid, på en måte Black Ops-serien, selv om de tidligere laget World at War. Grunnen til at vi snakker om dette, er fordi Treyarch i lang tid har hatt, ja, de har hatt mange langvarige ansatte hos Treyarch, og en av dem har stått i spissen for studioet i en liten stund, og nå går vedkommende offisielt videre. Jeg vet hva du kanskje tenker: Xbox har gjør mange endringer for tiden – har dette noe med det å gjøre? Det ser ikke slik ut; det ser ut som om de gjennomgår en liten lederskifte fordi noen ønsker å pensjonere seg og gå videre, og de har allerede utnevnt etterfølgerne – to erfarne Treyarch-ansatte som skal overta rollen."
"Så ja, Mark Gordon trekker seg som studiosjef i Treyarch etter 22 år hos Call of Duty-utvikler. Stillingen vil bli besatt av to personer som skal fungere som medstudio-sjefer.Så ja, Call of Duty-utvikleren Treyarch gjennomgår noen store lederskapsendringer.Den gode nyheten er at dette ikke ser ut til å ha noe å gjøre med blodbadet som for tiden foregår hos Xbox, der til og med sjefen for Xbox Game Studios, Craig Duncan, nylig har sagt opp. For Treyarchs del ser det ut til at vi har å gjøre med en person som ganske enkelt ønsker å pensjonere seg."
"Etter 22 år i selskapet, hvor han har vært med på å lede det gjennom en forvandling fra å være et allsidig studio kjent for prosjekter som Spider-Man-spill, NHL-titler og til og med 007 Quantum of Solace, til å bli utelukkende et flaggskip-team for Call of Duty, best kjent for Black Ops-sagaen, vil Mark Gordon vil trekke seg fra stillingen som studiosjef. Treyarch har kommentert dette i et blogginnlegg der de forklarer: «Vi er utrolig takknemlige overfor Mark for hans stabile ledelse og dype omsorg for studioet, dets kultur og dets ansatte. Marks innflytelse på serien har vært umåtelig, fra Call of Duty 2, Big Red 1 og Call of Duty 3 til World at War og hele Black Ops-serien."
"Når det gjelder hvem som skal overta rollen som studioleder, blir denne delt mellom to personer, der Kevin Hendrickson og Hale Miller trer inn som studioledere. Begge regnes som veteraner i serien og har flere tiår med erfaring seg, og de er begge sterkt engasjert i Treyarchs kultur og kreative ambisjoner. Det er uklart hva som som venter Treyarch etter Black Ops 7 i 2025, men vi vil uten tvil høre mer i løpet av det neste året eller to."
"Så ja, Treyarch gjennomgår en liten lederskifte. Når man ser endringer som dette og ser folk, vel, du vet, store endringer i toppen av en spillutvikler eller et spillselskap, har det egentlig ikke noen merkbar innvirkning på utvikleren i begynnelsen. Det tar litt tid; videospillprosjekter tar så lang tid å lage at en slik endring i ledelsen som dette, vil du sannsynligvis ikke merke det før – vel, hvis du merker det, vil du sannsynligvis ikke merke det før Black Ops 9 eller hva de nå ender opp med å lage. Det blir imidlertid interessant å følge med på Treyarch i overskuelig fremtid, for de har jo litt godvilje å gjenopprette etter at Black Ops 7 var et spill det var vanskelig å like vil jeg si, på mange forskjellige måter. Vi vet ikke hva Treyarch jobber med offisielt; Activision og Call of Duty-merket deler jo ikke sine prosjekter offisielt før noen måneder før lanseringen. Vi fikk først ordentlig kjennskap til Modern Warfare 4 i år, for to–tre uker siden. Så når det gjelder Treyarch, som man nesten kunne forvente skulle være 2027 Call of Duty-utvikleren, med mindre Sledgehammer har noe på gang. Sledgehammer-spill er alltid en utfordring i spillmiljøet; folk elsker dem virkelig, eller så bare på en måte lar dem slippe unna litt. Så man må vel si at Treyarch sannsynligvis være utvikleren i 2027, og hvis det er tilfelle, hva kommer de til å gjøre? Skal de gå tilbake til Black Ops, som vi har hatt – det blir jo det fjerde eller femte Black Ops-spillet i 2020-årene, eller vil de gå i en annen retning og kanskje vende tilbake til en slags historisk setting fra andre verdenskrig, som vi ikke har sett Treyarch utforske på ganske lenge, faktisk. Det er uklart, vet du, det er mange spørsmålstegn rundt det men det eneste man vet er at selskapet ikke lenger vil ledes av Mark Gordon, men av to personer – to svært erfarne Treyarch-ansatte som nå trer frem for å påta seg ansvaret og rollen. Det er alt jeg har i dagens GRTV News. Jeg er tilbake i morgen med den neste utgaven denne uken, og inntil da håper jeg dere nyter resten av onsdagen. Vi ses i neste utgave."