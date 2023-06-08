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Shrek 5

I den første teasertraileren til «Shrek 5» ser vi gjengen samles igjen

Animasjonsfilmen har premiere sommeren 2027.

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