Gamereactor

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Gamereactor
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Obsession

Regissøren av «Obsession» ønsker ikke å kaste seg rett inn i en oppfølger

Men han har noen ideer om hvilken retning prosjektet kan ta.

GR Misc

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