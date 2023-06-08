GRTV News – Hele utviklingsteamet bak « Luna Abyss » har blitt sagt opp

Selv om spillet ikke engang er en måned gammelt og har fått gode anmeldelser, har utviklerteamet blitt sagt opp.
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"Så i dag skal vi snakke om en trist nyhet om oppsigelser, ettersom hele teamet bak Lunar Abyss har blitt sagt opp etter at spillet ble lansert for bare en måned siden.Lunar Abyss er et slags sci-fi-actionskytespill laget av teamet hos Quali Labs."
"Det er et lite team på rundt ni personer, men spillet fikk en svært god mottakelse blant kritikerne mottakelse, og klarte kanskje ikke å imponere umiddelbart når det gjelder store mengder spillere med tanke på at det på Steam nådde en topp på rundt 317 spillere, men det ble også lansert på Game Pass også."
"Imidlertid, som administrerende direktør Holly Emery har påpekt, ble dessverre hele teamet har blitt sagt opp, en beslutning som lå helt utenfor vår kontroll.Som et resultat av dette er hele teamet tilgjengelig for arbeid fra og med i dag, inkludert Emery selv."
"Dette er egentlig en litt uheldig situasjon for alle involverte, for som jeg sier, beviser det igjen at selv om man kan lage et spill som får svært gode anmeldelser mottakelse, så garanterer det ikke alltid suksess, og vi vet ikke engang hva som var årsakene bak nedbemanningene."
"Det var en beslutning som, som Emery sa, lå helt utenfor kontrollen til alle som var på utviklingssiden av saken, noe som betyr at det er veldig vanskelig å si hva som førte til undergangen for utviklerne av Lunar Abyss.Lunar Abyss vil ikke få flere oppdateringer, kan man tenke seg, siden alle har blitt sagt opp så å si umiddelbart."
"Det var ikke helt klart om det var planer om noe større innhold til spillet, men ja, jeg vil si at det ikke er noe mer å forvente fra det.Det er en litt rolig nyhetsuke, bortsett fra den tilsynelatende forestående undergangen og disse nedbemanningene som kanskje er et tidlig varsel om det, for det er også mye snakk om at andre studioer som gjennomfører masseoppsigelser, eller til og med legger ned, spesielt knyttet til Xbox for øyeblikket, og vi vil holde dere oppdatert om dette så snart vi kan, men akkurat nå er fokuset på Quali Labs, og vi vil si at vi er veldig lei oss for å høre at de ansatte der har mistet jobbene sine, og forhåpentligvis vil de kommer seg på beina igjen så snart som mulig."
"Saken med spillbransjen er at vi nå er så vant til at disse nedbemanningene blir en helt vanlig del av hverdagen at det er veldig, veldig vanskelig å si så mye mer om det faktum at vi vet at det er kjipt, og at det er dobbelt så kjipt for Lunar Abyss fordi Lunar Abyss ble, av de som spilte det, ansett som et ganske flott spill, så selv når du lager et solospill, kan du ikke alltid få lage et nytt sammen med teamet du har vokst sammen med for å lage dette spillet."
"Igjen, jeg ønsker alt godt for alle som er involvert i Quali Labs, men ja, dessverre ikke forvent mye mer fra Lunar Abyss.Hvis du selv har spillet, hvis du faktisk har spillet, hva syntes du om det?Synes du det er veldig synd at Quali Labs blir lagt ned?Fortell meg alt dette og mer, så ses vi i morgen for flere TRTV-nyheter."