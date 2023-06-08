GRTV News - SanDisk selger en SSD til PS5 for 2 500 dollar

Med stadig dyrere maskinvarekomponenter tilbyr SanDisk et alternativ som garantert vil tømme lommeboka.
"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News. I dag har vi en virkelig bisarr nyhet for dere. Vi skal snakke litt om PlayStation, men det er ikke hovedfokuset det handler egentlig om PC-komponenter, eller rettere sagt maskinvarekomponenter generelt, og de skyhøye prisene de har opplevd. Det har blitt lagt merke til at SanDisk, som dere vet selger mange lagringsløsninger, skal vi si, SD-kort, SSD-er og så videre, at de selger en SSD til en ganske ekstrem pris, ikke til en PC, men til en PlayStation 5, så la oss dykke nærmere på saken og ta det derfra. Så ja, SanDisk selger en 8 TB PlayStation 5-SSD til samme pris som tre PS5 Pro-konsoller. Å si at presset på visse teknologikomponenter og maskinvare begynner å bli latterlig, er kanskje å underdrive det, på grunn av en massiv økning i etterspørselen fra AI-datasentre, noe som har ført til at den vanlige forbrukeren er blitt skjøvet til side og nå kjemper om et begrenset antall komponenter som tidligere var lett tilgjengelige, og mange teknologiske deler opplever skyhøye priser. Det mest irriterende er at det ikke bare er verden PC-spillverdenen som blir rammet; vi har også sett at konsollprisene har steget ettersom produsentene tilpasser seg dette bisarre markedet, samtidig som visse tilleggsutstyr også opplever vanvittige prisstigninger. Det siste ekstreme eksemplet er blitt lagt merke til på SanDisks nettside der VGC har lagt merke til at 8 TB-versjonen av WD Black SN850PMVME SSD for PS5 nå selges til den helt rimelige prisen på 2 489 pund. Jepp, du kan sikre deg en av disse tøffingene eller kjøpe deg tre PlayStation 5 Pro-konsoller og fortsatt ha litt disponibel å skryte av etterpå. Hele situasjonen har vært mest merkbar for PC-spillere som sliter med en situasjon der RAM, SSD-er og andre komponenter blir altfor dyre å kjøpe sammenlignet med prisene for et par år siden. Konsollspillere merker også virkningen, og de nevnte prisøkningene er ett slikt eksempel, men det virkelig interessante er hvordan Sony og Microsoft vil velge å prissette sin neste generasjons konsoller når de kommer på markedet i løpet av de neste årene."
"For meg understreker dette en situasjon der noe må gjøres. For dette kan ikke fortsette.Når skal vi si at dette er et brudd på forbrukerrettighetene? For å tilby produkter som dette – jeg mener, igjen, produktene skal egentlig ikke prises slik, de er bare er det fordi de ikke blir produsert, siden all produksjonskapasiteten går til å produsere komponenter for AI-datasentre. Og jeg tror ikke så mange virkelig merker fordelene ved å fokusere så mye på AI-datasentre ennå. Jeg føler virkelig at, jeg mener, det er mange forskjellige ting man ser på og tenker at kanskje det burde innføres en eller annen offentlig politikk når det gjelder hvordan teknologiselskaper fortsetter å opptre uten å ta hensyn til andres velferd i det hele tatt. Og igjen, det er deres selskap, de kan i mange henseender drive virksomheten slik de vil. Men det er tilfeller der man ser på det og tenker: «Dere har liksom lurt forbrukerne litt her.» Og når det gjelder den kraftige prisstigningen på komponenter og sånt, ser jeg på det og tenker at noe må gjøres med dette. Jeg tror vi nærmer oss et punkt der det nesten må innføres en regulering som pålegger disse maskinvareprodusentene å produsere X antall komponenter til vanlige forbrukere. For ellers kommer forbrukermarkedet bare til å kollapse. Det vil ikke finnes en eneste person som er litt smart og kunnskapsrik nok til å kjøpe en 8 TB SSD til en PlayStation 5 for 2 500 pund. Det er en uhorvelig sum penger, det er en absurd sum penger. Og det er rett og slett ikke verdt det. Du gjør klokere i bare å beholde den vanlige lagringsplassen i PS5-en din og deretter slette og installere på nytt spillene når du trenger det, i stedet for å ha 8 TB lagringsplass tilgjengelig. Det er dumt, det er latterlig, og noe må gjøres. Og problemet er, og grunnen til at jeg sier at noe må gjøres, er at det ikke ser ut til at dette kommer til å endre seg."
"Og saken er at etter hvert som presset blir enda mer overveldende, vil det komme et punkt hvor helt vanlige varer – ikke nisjeprodukter som en 8 TB SSD – rett og slett blir koster mer enn det man kan forvente at en forbruker skal betale for dem. Og det er derfor jeg mener at noe må gjøres med det, for i stedet for å la det komme så langt og deretter rette opp på situasjonen når det allerede har skjedd, bør vi ligge litt foran kurven her."
"Og igjen, jeg tror jeg sier det fordi jeg rett og slett ikke ser fordelen med all denne investeringen som legges i AI-datasentre ennå. Det gjør jeg bare ikke. Jeg tror at det, du vet, er mange ting som AI gjør riktig, og jeg tror det er en grunn til å investere i AI. Men måten de gjør det på er så overivrig, det er så, du vet, vi skal bare kaste oss ut i det uten å tenke om hva som skjer rundt oss. Jeg mener, igjen, at det må gjøres noe her for jeg tror den neste store begivenheten som virkelig kommer til å tiltrekke seg mye oppmerksomhet, er når disse neste generasjons konsoller blir ordentlig avslørt, for jeg tror virkelig at vi står overfor en konsoll her som kommer til å koste rundt 1 000 pund. Og igjen, vi har en konsoll på vei – jeg sier konsoll, men det er egentlig en PC-enhet som kommer snart, og som de fortsatt ikke har satt en prislapp på og som skal komme ut i løpet av sommeren. Og når man ser på den, tenker man: «Jeg lurer på hvorfor det er saken. Jeg tror det er fordi Valve ser på den og tenker: «Vi er ikke sikre på hvordan vi skal prissette denne greia ennå.» Du vet, hver eneste dag stiger prisene på disse komponentene, så jeg tror Valve ser på det veldig, veldig forsiktig når det gjelder hvordan de skal prissette sin Steam Machine, for jeg tror ikke den kommer til å bli billig, og hvis den ikke er billig, vet jeg ikke hvem den egentlig er laget for, på en måte. Men ja, uansett, en bisarr situasjon."
"Personlig tror jeg allerede at du ikke trenger en PlayStation 5 Pro, men du kunne kjøpe tre av dem eller én SSD. Det ville være bedre å bare kjøpe PlayStation 5 Pro-ene og ta ut SSD-ene fra enheten. Så, ja, det er ganske bisart på alle måter. Uansett, det er alt jeg har tid til i dagens episode av GRTV News. Jeg er tilbake i morgen med den neste og siste GRTV News-sendingen denne uken."
"Inntil da håper jeg dere nyter torsdagen, og vi ses alle i neste episode."