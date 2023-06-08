GRTV News – « Epic » avslører AI-integrert « Unreal Engine 6 », som vil «endre mye ved måten spill blir laget på»

Fremtiden til verdens største spillmotor ligger i kunstig intelligens.
"Hei, velkommen tilbake til GRTV News. Jeg heter Alex, og som alltid skal jeg gå gjennom ettermiddagens siste nyheter og beste nyheter innen spill, teknologi, underholdning – uansett hva du liker, og faktisk hva du enn elsker – vi har det alltid her for deg på GRTV News og i det større Gamereactor nettverket som helhet."
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"Det ble offisielt avslørt forrige måned med litt spillopplevelse fra Rocket League, men Epic har nå kommet med en omfattende uttalelse om hva det kommer til å bli, hva det kommer til å inneholde, hvordan det på en måte skal forbedre spillopplevelsen vår, antar jeg, og hvordan folk lager spill med Unreal Engine 5, og i hovedsak handler mye av det om integrering av AI."
"Mange av dere hadde sikkert sett det komme, men mange andre hadde nok ikke ønsker å forutse det, siden AI fortsatt er et ganske kontroversielt tema innen spillverdenen i dag.Noen vil rett og slett nekte å kjøpe et spill hvis det viser seg å inneholde AI, mens andre har virkelig ikke noe imot det."
"Det viser seg at mange store spill har brukt AI i tidligere versjoner, som for eksempel Clare Obscura Expedition 33 og Crimson Desert, og selv om disse elementene til slutt blir fjernet, er prinsippet fortsatt der, og det er fremdeles kontroversielt for noen.Uansett ser vi at Unreal Engine kommer til å integrere AI-modeller på et grunnleggende nivå, eller LLM-er (Language Learning Models), som i hovedsak er ting som Claude, Gemini, Claude og Codex blir også spesifikt nevnt for å fjerne det Epic kaller det kjedelige arbeidet i spill."
"Nå er det noen eksempler vist på Epics offisielle nettside der du kan se at utviklere kan lage scener med kommandoer og lignende, i hovedsak bare forkorter arbeidstiden, noe som for noen kan høres positivt ut, fordi vi bruker så mye tid på å utvikle spill i disse dager, vet du, et spill som går i utvikling i dag har ingen sjanse til å være med gjennom hele PS5s livssyklus, med mindre vi selvfølgelig ser det vi har sett i denne generasjonen, i enda større grad, der PS5 fortsatt vil være på markedet når PS7 er klar til å bli avslørt."
"Uansett, det er ikke poenget. Jeg skal bare lese opp noen sitater her fra Epics nettsted, der det står at for UE6 ser vi at LLM-er, generative AI-modeller og verktøy som Claude og Codex spiller en sentral rolle i å hjelpe deg med å lage innholdet ditt raskere, samtidig som du beholder den kreative kontrollen du trenger."
"Målet vårt for UE6 er å redusere det kjedelige arbeidet med å lage innhold betydelig, slik at det blir mer tid til kreativ utforskning og øke antallet iterasjoner et team kan gjennomføre for å finpusse innholdet sitt.UE6 vil leveres med verktøy og arbeidsflyter der du kan velge å ta med dine egne favoritt modeller, som er testet i praksis mot intern utvikling og UEFN – det vil si Unreal Editor i Fortnite – som automatisk vil bli inkludert og integrert i Unreal Engine 6, i motsetning til med Unreal Engine 5, der det er en separat enhet."
"I Unreal Engine 6 er det også det Epic sier de ser som de sterkeste reaksjonene når folk importerer sine egne modeller, bruker sin egen AI og slike ting men dette vil uansett være integrert på kjernenivå, og sitatene fortsetter med, og jeg siterer: «UE6 kommer til å endre mye på hvordan spill lages, men det vil ikke endre det som betyr mest, nemlig at folkene i bransjen – unnskyld, spillutviklerne, filmskaperne, vår Unreal Engine-familie, er de som får alt til å faktisk skje."
"Så det handler i hovedsak om å berolige folk som er litt bekymret for at AI bare skal ta hele prosessen med å lage et spill, og selv om tanken er fin – «hei, vi skal fjerne det kjedelige arbeidet for dere og gi dere bare de enkle oppgavene» – så må vi må se hvor godt det faktisk fungerer og hvilken innvirkning det har på den kreative kvaliteten på spillene vi ser."
"Unreal Engine 6 kommer ikke engang til å være tilgjengelig i tidlig tilgang før sent i 2027, så ikke forvent at dette vil påvirke noen av spillene vi kommer til å se de neste årene, men det kan bekymre noen når vi går inn i 2030-årene og tenker på hvordan spillverdenen vil se ut da.Synes du at AI bør integreres helt på kjernenivå i spill, spesielt med verdens største spillmotor som Unreal Engine? Tror du vi bør ta et skritt tilbake fra AI?Fortell meg alt dette og mer, så ses vi i morgen med flere GRTV-nyheter. Ha det bra."