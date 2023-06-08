GRTV News - Omslagsbildet til Grand Theft Auto VI er blitt avslørt

Forhåndsbestillinger av spillet starter neste uke.
"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News.Som forventet skal vi i dag snakke litt om Grand Theft Auto 6, fordi omslagsbildet til spillet har blitt avslørt."
"Forhåndsbestillingene skal etter planen starte neste uke, og ja, det er jo ganske store nyheter på alle fronter.Så la oss dykke rett inn i det, og så snakker vi litt om det etterpå.Rockstar bekrefter at forhåndsbestillingene av Grand Theft Auto 6 offisielt starter neste uke.Vi har også det offisielle omslaget, som viser en alligator som garantert vil stjele showet."
"Etter måneder hvor det eneste som har skjedd er at utgivelsesdatoene har blitt bekreftet om og om igjen, har vi nå noe nytt å snakke om når det gjelder Grand Theft Auto 6.Det ser ut til at lanseringsdatoen 19. november blir en realitet, ettersom Rockstar har bekreftet at forhåndsbestillingene av spillet starter neste uke, den 25. juni."
"Forhåndsbestillingene vil bli tilgjengelige i digitale butikker og hos utvalgte forhandlere.Det betyr vel at ryktene om at det ikke skulle komme noen fysisk utgave, sannsynligvis var ubegrunnet også.Kunngjøringen om forhåndsbestillingsdatoen kom sammen med en ny trailer, hvis man kan kalle det det."
"Det var verken spillopptak eller filmsekvenser, men vi fikk se den offisielle avsløringen av spillets omslagsillustrasjon.Jeg skal bare vise hvor stort et spill Grand Theft Auto 6 er, ved at det kan fange oppmerksomheten bare ved avsløringen av omslagsbildet."
"Det har den typiske GTA-stilen med flere sentrale karakterer og steder som vises frem i enkeltbilder.Du kan laste ned omslagsbildet selv fra GTA 6-nettstedet.Grand Theft Auto 6 er planlagt å lanseres 19. november 2026 for Xbox Series X og S og PS5."
"Og her er også omslagsbildet, det er bare lagt opp litt annerledes fordi et omslagsbilde skal jo passe på en eske.Dette er horisontalt og ikke vertikalt.Men det er de samme bildene, bare satt sammen litt annerledes."
"Så ja, forhåndsbestillingene av GTA 6 starter neste uke.Omslagsbildet er ute.Dette reiser faktisk noen forskjellige spørsmål.For det første: Vil Grand Theft Auto 6 bli lansert på PC ved utgivelsen, eller ikke?Jeg mener, igjen, dette er ting som det spekuleres i nå, og vi stiller spørsmålene nå, for hvis forhåndsbestillingene åpner neste uke, forventer vi å få en mer konkret bekreftelse på disse tingene."
"Så ja, vil det komme en PC-versjon ved lanseringen?Og hva vil prisen bli?Kommer de til å sikte seg inn på en slags premiumpris på rundt 70 pund, eller vil de gå for noe litt høyere, siden det er Grand Theft Auto – hvem vet?Hele spørsmålet om det kommer en fysisk utgave eller ikke – for meg tror jeg ikke at noen gang egentlig var noe stort spørsmål."
"Grand Theft Auto ønsker å nå ut til en så bred målgruppe, inkludert et svært fremtredende mainstream-publikum, at man må se på det og si at det å ikke gi ut en fysisk utgave ville være nesten absurd.Jeg tror dette spillet vil selge mange fysiske eksemplarer."
"Så jeg tror det nesten helt sikkert vil komme en fysisk utgave på PS5 og Xbox Series X og S.Men det er likevel spennende.Igjen, dette bekrefter i praksis så godt som helt at spillet 100 % kommer senere i år."
"Så alle de spillene som har unngått november som pesten, har gjort det med god grunn, egentlig, for nå kommer Grand Theft Auto.Man må jo anta at hvis forhåndsbestillinger åpner neste uke og spillet er satt til lansering om fem måneder, så er det kanskje snart på tide å se spillet igjen."
"Det ville vært fint å få én trailer til før lanseringen; vi trenger ikke å se alt om det, men én trailer til før lanseringen ville bety mye.Så kanskje vi nærmer oss at noe slikt skal skje.Men det er uansett fascinerende – det begynner å føles som et Grand Theft Auto-år."
"Forventningene begynner å stige.Så vi kommer uten tvil til å snakke om Grand Theft Auto igjen på et eller annet tidspunkt i en annen utgave av GRTV News.En annen ting, rett før vi avslutter, i samme ånd som Grand Theft Auto, er at Rockstar, fra og med juli vil tilby gratis oppgraderinger til neste generasjon for de som eier Grand Theft Auto 5 på PS4 og Xbox One, noe som betyr at du kan få tilgang til PS5- og Xbox Series XS-versjonen uten å måtte bruke en krone, hvis du ikke allerede har den utgaven."
"Men ja, spennende likevel.Det er alt jeg har tid til i dagens GRTV News, men jeg er tilbake på mandag med neste episode, så jeg håper dere nyter resten av fredagen, har en fin helg, og jeg ser dere alle på den andre siden."