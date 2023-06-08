GRTV News – Britisk arbeidsrett dømmer mot Rockstar; de oppsagte ansatte vil kunne reise søksmål om «svartelisting» mot GTA studio

Kan dette legge en demper på oppkjøringen til GTA VI?
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"Uten videre omsvøp skal vi i dag snakke om Rockstar, vi skal snakke om Grand Theft Auto utvikleren, ikke fordi de i går offentliggjorde omslagsbildet og forhåndsbestillingsdatoen for GTA 6, men fordi de også står overfor noen juridiske problemer som vil gå forut for lanseringen av Grand Theft Auto 6, eller rettere sagt den forventede lanseringen av Grand Theft Auto 6, om omtrent en måned."
"Så kort sagt, hvis du ikke er klar over det, i november sa IWGB, det vil si Independent Union Workers i Storbritannia, at de i praksis representerer oppsagte ansatte fordi de hevder at de har blitt svartelistet som en del av Rockstars og Rockstars morselskap Take-Two."
"Dette er påstander som er brakt inn for arbeidsretten og som vil bli behandlet på nytt i en endelig rettssak fra 10. september til 15. oktober, mens rettssaken pågår.I den første fasen, kan man vel kalle det, der Rockstar og representantene fra IWGB møter i arbeidsretten, ønsker IWGB å ta opp påstander om svartelisting."
"IWGB definerer svartelisting som, og jeg siterer, «praksisen med å samle inn informasjon om arbeidstakere som er involvert i fagforeningsaktivitet, med det formål å diskriminere dem».Fagforeningsknusing, uansett hva man vil kalle det – i praksis betyr det at hvis det ble oppdaget at de organiserte en fagforening eller var en del av en, eller ønsket å organisere en fagforening og ble sagt opp på grunn av det, ville det regnes som svartelisting, noe mange av Rockstar-ansatte hevder skjedde, takket være Discord-meldinger som ble avslørt sent i fjor."
"Rockstar ønsket ikke at disse forholdene skulle tas opp i saken, slik at de kunne begrense omfanget av saken frem til rettsdatoen når den blir fastsatt, men arbeidsretten avgjorde saken til fordel for IWGB, slik at de i praksis kunne ta med påstandene om svartelisting til den endelige rettssaken."
"Dette er en ganske stor seier for de oppsagte ansatte, som en av dem, Ellie Dunstan, sier: «Saken vår vil nå bli behandlet i sin helhet og satt på prøve slik den bør.Verden vil selv få se bevisene på hva som skjedde i oktober i fjor, nemlig da skytingen faktisk fant sted."
"Dette er selvsagt ikke ideelt for Rockstar akkurat nå, men på en måte ser jeg det personlig også som noe de ganske enkelt vil kunne legge bak seg, med tanke på at de lanserer Grand Theft Auto 6 i november.Den markedsføringskampanjen vil oppta mye av publikums oppmerksomhet og påvirke oppfatningen av hva Rockstar holder på med, men spillbransjen vil og bør virkelig være klar over hva som har skjedd her, fordi fagforeningsknusing og slike ting aldri bør sees på som noe positivt og disse arbeidstakerne, jeg vet ikke, jeg tror ikke de, som personer, deler mine egne synspunkter, jeg tror ikke nødvendigvis at de fortjener å bli sparket ut fra det jeg har sett i Discord meldingene, men på den annen side er Rockstar et enormt selskap, det har mye viktig informasjon om en av de største spillfranchisene, om ikke den største spillfranchisen av alle ved hovedkontoret, og Rockstar hevder at da de sparket disse ansatte, var det fare for at noe av denne informasjonen kunne lekke ut, så vi må vente og se hvordan dette utvikler seg i rettssaken."
"Hvilken side tar du i denne konflikten? Tror du dette kan påvirke lanseringen av GTA 6?Gi meg beskjed om det og mer, så ses vi i morgen med flere GRTV-nyheter. Ha det bra."