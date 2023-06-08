GRTV News – Tittelen, handlingen og det første bildet fra Aardmans nye serie « Pokémon » er nå offentliggjort

Sirfetch'd & Pichu skal ut på noen sprø eventyr neste år.
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"Uten videre omsvøp skal vi i dag snakke om noe ganske positivt. Jeg tror vi forrige uke snakket om nedbemanninger hos Xbox stort sett hver dag, og hvis ikke, tror jeg vi avsluttet uken med en slags Rockstar UK-rettssak, så i dag skal vi bare snakke om noen morsomme ting med Pokémon og Aardmans samarbeidsserie, som kommer neste år og nå har fått tittel, premiss og sin første teasertrailer sammen med den første plakaten. Jeg skal bare la teaseren spille i bakgrunnen der borte."
"Den ble avslørt på Annecy-festivalen for animasjonsfilm, som sannsynligvis er stedet man forventer at et stop-motion-animasjonsprosjekt blir avslørt, og den heter «Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch'd and Pichu, og handlingen utspiller seg i Galar-regionen, som er stedet Sirfetch'd kommer fra, som dere sikkert kan se av at vi har Wooloo på skjermen, og av at Sirfetch'd, som jeg sa, er hovedpersonen vår. Dette vil følge begge de viktigste karakterene, begge karakterene i tittelen, som havner i tilfeldige uhell og i grunnen havner i alle slags trøbbel her og der."
"Det minner meg litt, hvis jeg må gjette, om «Knight of the Seven Kingdoms», der Pichu er vårt «egg» og Sirfetch’d vårt «dunk», bortsett fra at jeg forestiller meg at Sirfetch’d er litt mer udyktig enn Dunk, eller kanskje litt mer selvsikker, siden han virker ganske elegant på bildet, men ikke egentlig legger merke til at han er i ferd med å gå utfor en klippe."
"Du ser også noen Fletchinder nederst og en Fletchinder her, som kanskje ser ut på kanskje en birollefigur, jeg skal ikke prøve å gå for dypt inn i fan-teorier om «Pokémon Tales», «The Misadventures of Sirfetch’d» og «Pichu», for jeg er ganske sikker på at det bare er ment å være underholdende. Den offisielle premissen er, og jeg siterer: «Pokémon Tales: Sirfetch’d og Pichus uheldige eventyr» er en episk reise gjennom villmarken i Galar. Våre helter begir seg ut på et tappert oppdrag for å hjelpe og beskytte Pokémon i hele regionen."
"Oppdragene deres går sjelden som planlagt, men deres edle gjerninger styrker vennskapet deres mens de modig trer inn i det ukjente. Farer, allianser, rivalisering, ekstraordinære Pokémon og uendelig mye moro venter på dem.Så ja, det kommer til å bli en serie som kanskje ligner litt på, åh herregud, er det Pokémon Resort? Pokémon Concierge, der de har forskjellige typer episoder tilpasset ulike handlingslinjer og slike ting. Bare en slags, ikke et «monster of the week» men kanskje en «Pokémon, ukens lommemonster»-type. Den slags TV-serie der man ikke akkurat får en sammenhengende historie som går gjennom hele serien, men jeg vet ikke vet egentlig ikke om det blir slik. Men jeg kan tenke meg at med noe som Aardman vil de nok heller ha en oppbygning der hver episode er en egen, avsluttet minihistorie, enn at vi skal ha sesong etter sesong etter sesong med episk eventyr med Sirfetch'd og Pichu. Men ja, den kommer ut i 2027. Vi har ikke noen utgivelsesdato for den ennå, så tror jeg ikke det blir før i andre halvdel av neste år. Men gi meg beskjed hvis du gleder deg om det, hva du håper å se i den og hvilke andre «Pokémon Tales» du håper å se men siden det er delen før kolon, kan jeg tenke meg at vi en dag kanskje få se enda flere «Pokémon Tales» dukke opp. Men ja, vi ses i morgen for flere GRTV-nyheter."
"Ha det bra."