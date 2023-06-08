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Toy Story 5
Toy Story 5 har allerede hatt den beste åpningen av alle filmer i 2026
Med en inntekt på 312 millioner dollar har Pixars film fått en strålende start.
Publisert 2026-06-23 16:41
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