GRTV News – EA skal angivelig ha blitt rammet av nedbemanninger i forkant av salget på 55 milliarder dollar

Vi forventet alle dette utfallet, nå er det bare å vente og se hvor mange som vil miste jobben.
"Hei, velkommen tilbake til GLTV News. Jeg heter Alex, og som alltid skal jeg gå gjennom ettermiddagens siste nyheter og beste nyheter innen spill, teknologi, underholdning – uansett hva du liker, og faktisk hva du enn elsker – vi har det alltid her for deg på GLTV News og i det større Gamereactor nettverket som helhet."
"Så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du sjekke ut Gamereactor uansett hvor du henter det fra, for flere spillanmeldelser, spillforhåndsvisninger, filmanmeldelser, serianmeldelser, eksklusive nyheter, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig mye mer.Men uten videre omsvøp skal vi i dag snakke om flere nedbemanninger."
"Vi hadde en liten pause fra oppsigelsene da vi snakket om Aardmans nye Pokémon- serie, men dessverre er oppsigelser ofte dagens største nyhetssaker i spillbransjen, med mindre vi snakker om Steam Deck, som senket prisene i går, og hvis du vil høre mer om det, kan du sjekke ut Bens «Morning GLTV News», men dessverre snakker vi om de triste nyhetene, nemlig oppsigelsene, ettersom EA tilsynelatende har har sagt opp et ukjent antall ansatte etter hvert som salget til Saudi-Arabia nærmer seg."
"Når jeg sier «salget til Saudi-Arabia», er det faktisk et oppkjøp på 55 millioner dollar innenfor et triumvirat bestående av det saudiarabiske offentlige investeringsfondet, Silver Lake og Affinity Partners, tror jeg.EA har imidlertid ikke bekreftet dette offentlig.Dette kommer fra Kotaku, som angivelig har fått tak i en e-post kun for ansatte der det står og jeg siterer: «EA skal tilpasse måten vi jobber på for bedre å imøtekomme fansens skiftende behov» og det står at som en del av denne utviklingen gjennomfører vi, eller foreslår å gjennomføre, noen endringer i stillingsbeskrivelsene, opprette nye stillinger og flytte visse arbeidsoppgaver til andre team, lokasjoner eller tjenesteleverandører ."
"Så med et stort oppkjøp som dette ville man forvente nedbemanninger; det er bare slik vi har sett at spillbransjen pleier å gjøre ved mange av disse massive avtalene, som oppkjøpet av Xbox, Activision, Blizzard og King – eller hva man nå vil kalle det – førte til en enorm mengde oppsigelser der, og Xbox forventer faktisk flere oppsigelser når den nye ledelsen tiltrer."
"Slike store forretningstiltak medfører alltid en eller annen form for omstrukturering.Det er sjelden at det innebærer at man ansetter nye folk og får flere ansatte komme inn, for ofte skyldes disse store endringene at et selskap må kutte kostnader eller ønsker å kutte kostnader og få det til å se ut som om de går med overskudd mer enn de faktisk gjør."
"I tilfellet med EA vil dette skyldes at de nye eierne sannsynligvis allerede har mange ansatte på plass som kan utføre visse oppgaver hos EA.Vi er ikke sikre på om noen spesifikke studioer er berørt, men det antas at selskapet USA og India vil selskapet si opp ansatte."
"Vi håper å få flere detaljer om dette snart, slik at vi faktisk kan gi et overblikk over hvor mange som har blitt sagt opp, og hvor de største nedbemanningene har funnet sted for ofte, når det gjelder et stort spillselskap som EA, vil man sannsynligvis ikke se at de som lager spillene blir sagt opp; det kan være flere innen markedsføring, HR og lignende der Affinity Partners, Silver Lake og det saudiarabiske offentlige investeringsfondet kanskje har egne folk som vil håndtere disse tingene for EA fra nå av."
"Men vi må vente og se; som jeg sier, er EA nå et privateid selskap når denne avtalen går gjennom, så vi hører kanskje ikke like mye fra EA som før, og vi får kanskje ikke regnskapene, men når det gjelder store nyheter som dette og store nedbemanninger som dette, kan man tenke seg at de ville bekrefte eller avkrefte det, bare for å sikre at folk er informert."
"Så hva synes du om at EA gjennomfører nedbemanninger? Er det forventet, eller hadde du håpet på noe bedre?Fortell meg alt dette og mer, så ses vi i morgen med flere nyheter fra GRTV. Ha det bra."