GRTV News - « Lords of the Fallen 2 » er utsatt til 2026

CI Games og Hexworks vil gi spillet litt ekstra tid til å puste ut.
"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News. I dag skal vi snakke litt om et annet spill som har blitt utsatt, og jeg tenkte at det forrige spillet vi snakket om, ble utsatt, men uansett, det vi snakker om her er ikke et spill som blir utsatt fordi det trenger mer tid til å bli finpusset; mer enn noe annet ser ut til å være et spill som blir utsatt for å gi det en slags sjanse til å lykkes på en måte, denne høsten, faktisk stort sett fra slutten av august og helt frem til til slutten av oktober; det er utrolig travelt med lanseringer, og det går nesten ikke en uke som går uten at flere AAA-titler har premiere; det er vanvittig fullpakket fordi vi mister – vel, for øyeblikket mister vi i praksis en hel måneds plass å bruke på grunn av GTA, og på grunn av det har alt blitt proppet inn på et så lite område at det ikke egentlig fungerer for mange av disse utviklerne som sannsynligvis ser på det og tenker: «Vi kan lansere, vi vil få noen få salg, men vi kommer ikke til å få masser av salg, slik vi egentlig sannsynligvis trenger for å virkelig dra nytte av dette splitter nye spillet vi har laget, og med det for øye gjør nå Lords of the Fallen 2 en endring, og det gjør hun også. Uansett, la oss dykke rett inn i det. Ja, Lords of the Fallen 2 har blitt utsatt til 2027. Stadig flere spill trekker seg unna GTA 6 og den svært travle septembermåneden, så ja, september og oktober har vanligvis vært fylt med noen fantastiske spill i årevis men de siste par månedene har gjort det klart at denne septemberen var i ferd med å bli helt latterlig, og mange har uttrykt frykt for at dette vil føre til enda flere oppsigelser og nedleggelser av spillstudioer nedleggelser, fordi de fleste ikke har råd til å kjøpe flere spill på kort tid utviklere og utgivere er åpenbart redde for det også, så det var forståelig at One More Level utsatte «Valor Mortis» til oktober rett etter å ha avslørt at det skulle skulle lanseres i september. Nå er det på tide for et annet studio å gjøre en enda større endring: CI Games og Hexworks har kunngjort at Lords of the Fallen 2 er utsatt fra denne høsten til første kvartal 2027. De følger i One More Levels fotspor ved å innrømme at dette ikke bare skyldes at spillet vil bli enda bedre etter litt ekstra finpuss, men også fordi det betyr at Lords of the Fallen 2 kommer unna konkurransen fra Grand Theft Auto 6, Marvels Wolverine Control Resident, Onimusha Wear the Sword og de andre lovende spillene som fortsatt er planlagt lansert i de siste fire månedene av 2026. Igjen, jeg synes dette er en god idé på alle måter, egentlig. Jeg tror det er fornuftig for disse utviklerne å ta seg litt mer tid, forbedre spillene sine litt og slippe dem i perioder der det ikke blir så travelt. Det blir spennende å se i november hvilken oppmerksomhet Grand Theft Auto faktisk vil skape. For øyeblikket føles det som om måten det presenteres på, gjør at det blir et spill man ikke kan gå glipp av, både for vanlige spillere og for folk som har et mer spesifikk interesse for bestemte spill, og jeg sier det fordi man på en måte ser på «Lords of the Fallen 2» som et slags hardcore eller ganske krevende action-RPG-spill, og man ser på Grand Theft Auto, og lurer man på om det er noen overlapping i målgruppen mellom de som spiller disse to spilltypene, er jeg ikke så sikker på at det er det, og jeg tror den logikken kan brukes på mange forskjellige utviklere faktisk, og mange forskjellige typer spill, og og jeg tror at denne ideen vi har hatt så langt om å unngå november for enhver pris, jeg tror det ligger en mulighet i det, spesielt de første dagene i november, den første uken som slutter rundt 6. november eller noe sånt, tror jeg det er en mulighet til å lansere et spill der i et litt åpent rom, så kanskje vi får se noe bli lansert, det kan ikke være en av disse mainstream-titlene som Call of Duty eller FIFA eller noe slikt, fordi de konkurrerer om det samme publikummet som Grand Theft Auto, men for noe litt igjen, som et Nintendo-spill eller noe slikt, tror jeg det finnes muligheter i det vinduet, men når det gjelder «Lords of the Fallen 2», som nå kommer tidlig i 2027, tror jeg det er et godt trekk, det kommer fortsatt mange store spill ut tidlig i 2027, spesielt rundt det vi antar vil være i februar: Persona 4 Revival, Final Fantasy 7 Revelations kommer til å være der et sted, og selvfølgelig Valor Mortis, som har blitt utsatt, og vi har ikke engang kommet til Gamescoms åpningskvelds-seremoni ennå, så følger The Game Awards, og det kommer sannsynligvis andre presentasjoner som vil prege starten av 2027, så jeg tror det vil være nesten en fordel for CI Games og Hexworks å få ut «Lords of the Fallen 2» ganske tidlig i 2027 for å ligge litt foran kurven, kanskje en lansering i januar, men hvem vet, det er god tid til det skjer, siden vi fortsatt har halvparten av 2026 igjen å gå gjennom."
"Men det er alt jeg har tid til. Jeg er tilbake i morgen med neste års «GRTU News» of the Week, så inntil da håper jeg dere nyter resten av onsdagen, vi ses alle sammen i neste episode."