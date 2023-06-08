GRTV News – « Grand Theft Auto VI » vil koste 80 dollar, uten disk ved lanseringen

Vi har prisen, utgavene og en rekke nye skjermbilder fra den store lanseringen mot slutten av året.
"Hei, velkommen tilbake til GRTV News. Jeg heter Alex, og som alltid skal jeg gå gjennom ettermiddagens siste og beste nyheter innen spill, teknologi, underholdning – hva enn du liker, og faktisk hva du enn elsker – vi har alltid det her for deg på GRTV News og i hele Gamereactor- nettverket som helhet, så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får tak i det, for flere spillanmeldelser, spillforhåndsvisninger, filmanmeldelser anmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive nyheter, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer."
"Men uten videre omsvøp: I dag kan vi bare snakke om Grand Theft Auto 6, prisen, utgavene og mange nye skjermbilder har blitt avslørt, men i hovedsak la oss gå rett på det viktigste, prisen, som for standardutgaven vil koste deg 79,99 pund i USD; vi har ennå ikke lokaliserte priser, jeg tror ikke at på tidspunktet for innspillingen av dette, men 79,99 pund i USD – man kan tenke seg at det vil ligge et sted rundt £70, sannsynligvis rundt €75, noe i den størrelsesorden, og Ultimate Edition som kommer med mange andre digitale godbiter, kommer til å koste $100, £99,99, så hva er forskjellen mellom de to?Vel, som jeg sa, alt her er digitalt; det finnes ingen samlerutgave verdt hundrevis av dollar med en statue eller slike ting. Det virker som om Rockstar rett og slett ikke vil forholde seg til det faktum at dette kommer til å forårsake en enorm mengde FOMO og i praksis føre til at disse eksemplarene umiddelbart havner hos svindlere og svartbørshandlere."
"Som jeg sa, er alle digitale godbiter, inkludert flere kjøretøy, 95 Grotti Cheetah, Dinka Enduro-motorsykkelen og Crest-kajakk fra Jasons gjemmested, Shih Tzu Squalo-vannfartøyet og 67 Vapid Dominator-buggyen. Mens vi er inne på kjøretøy, får du også Ride Out Customs og One Eyed Willys mod-butikker, samt Ganado Retro Build-mod-settet."
"Det finnes også mange tilpasningsmuligheter for Jason og Lucia, for eksempel tatoveringer, spesielle frisyrer, spesielle antrekk og butikker som kun åpnes for deg hvis du har Ultimate Edition av spillet.Hvis du kjøper en hvilken som helst versjon av spillet før 20. november, får du også forhåndsbestillingsbonusen, nemlig Vintage Vice City-pakken, som inneholder 55 Vapid Stanier Sedan og Garage sammen med Ocean Beach, samt nye antrekk og frisyrer inspirert av en retro Vice City-stemning, kan man vel si."
"Forhåndsbestillinger åpner i kveld ved midnatt, altså når klokken slår over til 25. juni.De vil være tilgjengelige både digitalt og fysisk hos utvalgte forhandlere, men det er verdt å merke seg at du ikke får noen fysisk plate med Grand Theft Auto 6.Dette er sannsynligvis, tror jeg, det største som kommer til å bli et stridspunkt for Rockstar, nemlig det faktum at det ikke finnes noen fysisk utgave av spillet."
"Du får koden i esken hvis du kjøper esken.Det er i hvert fall slik ved lanseringen, og man kan på den ene siden se hvorfor det kan hjelpe dem å unngå potensielle diskmangler, produksjonskostnader og slike ting, men på den andre siden er det nå blitt standard at det største spillet gjennom tidene ikke skal lanseres på en disk, og det kommer ikke til å være bra for fans av det fysiske mediet."
"Forhåndslastingen starter imidlertid 12. november, og det faktum at det ikke er noen plater i esken gjør at dette kan skje mye enklere.Men ja, vi får bare se hvordan dette utvikler seg.Jeg mener, det betyr at du vil kunne spille den 19. november, noe som – bank i bordet – usannsynlig at det blir utsatt på dette tidspunktet, med all forberedelsen som er lagt ned i det og bekreftelsen av forhåndsbestillinger og bonuser og slike ting, men som jeg sier, er det litt skuffende at vi ikke får noen plate i esken."
"Bortsett fra det tror jeg folk er villige til å svelge pillen med et spill til 80 dollar for denne engangsforeteelsen.Problemet er om dette vil sette en bransjestandard fremover, der folk tenker at 80 dollar er greit, men på den annen side tror jeg at det vi har sett – hvis vi har sett noe i 2025 – er at det bare er visse selskaper som slipper unna med å gjøre ting som å selge spill for 80 dollar."
"Rockstar vil være et av dem.Dette spillet vil selge utrolig bra, uansett, selv om de setter prisen på standardutgaven til, tror jeg, 100 dollar.Men ja, hva synes du?Skal du kjøpe GTA 6 når det lanseres?Skal du forhåndsbestille Ultimate Edition eller standardutgaven fra i morgen?Fortell meg alt dette og mer, så ses vi i morgen med flere GRTV-nyheter, men vi kommer nok fortsatt til å snakke om GTA."
"Ha det bra.Ha det."