GRTV News - Prisen på neste generasjons spillkonsoller kan ligge på 1 000 dollar som utgangspunkt

Analytikere begynner å komme med sine synspunkter på hvordan de kommende enhetene vil bli priset.
"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News. I dag skal vi snakke litt om neste generasjons konsoller igjen. Alex spilte jo inn en GRTV News der han snakket om Grand Theft Auto i går, så den kan vi hoppe over i dag. Ja, grunnen til til at jeg vil snakke om dette med neste generasjons konsoller igjen, er at prisen på Steam Machine er offentliggjort – jeg hintet litt om det i dag – og vi begynner å få en anelse om hva disse moderne konsollene og plattformene kommer til å koste. Nå har en analytiker kommet med en uttalelse der han i praksis sier at det vi ser fra Steam Machine sannsynligvis vil være minimumsnivået, grunnlinjen vi kommer til å se for de neste generasjonskonsollene, og at vi egentlig bør forvente å betale godt over tusen, sannsynligvis i dollar forvente å betale. Uansett, la oss dykke inn i saken. Så ja, over tusen er minimumsprisen for prisen på neste generasjons konsoller, sier analytikeren. Nå som Steam Machine har satt sin minimumspris til over 1 000 dollar, forventes dette å bli den nye normen for store lanseringer av spillmaskinvare lanseringer. Ok, så ja, frykt det, flykt fra det, prøv å takle det – prisen vil gå ned. De gutta hadde rett, prisen på Steam Machine ligger på minst over $1,000, drevet opp av kostnadene for komponenter i en tid med dyrt RAM-minne og mer. For noen gjør dette Steam Machine mer til en nisjeenhet enn den var ment å være fra før, men for andre er det et tegn på den kommende bølgen av høyere konsollpriser. Etter at prisen på Steam Machine ble avslørt, snakket flere analytikere med GamesIndustry.biz om hva dette betyr for fremtiden for maskinvaren og bransjen som helhet. Joos van der Roenen, forfatter av «Super Joost»-spillelisten, mener dette er den nye normen for priser på spillmaskinvare. Med denne utviklingen vil kanskje ikke neste generasjon bli lansert før i 2028, og når den gjør det, vil av tusen er minimumsprisen. Selv eksisterende enheter blir dyrere. Selskapene som produserer de nødvendige komponentene, har fullstendig gått over til å selge til hyperscalere, og betaler en premie for å bygge ut datasentrene sine, sa han. Van der Roenen er kanskje bare én analytiker, og han var den eneste som var så dristig at han sa at over 1 000 dollar er den nye normen for konsoll priser, men andre analytikere, blant annet Matt Piscatella fra Sokarno, Piers Harding-Rolls fra Newzoo og Emmanuel Rossier fra Aldora, var enige om at konsollprisene bare ville stige med tiden."
"Nå er jeg ikke sikker på at du kommer til å se konsollpriser, vel, faktisk snakker vi om dollar, så du vil sannsynligvis se priser på rundt 800 pund eller noe slikt for PS6 og Xbox Project Helix. Jeg tror ikke det er urimelig å si det når man tar i betraktning det faktum at en PS5 Pro koster rundt, hva, 700–750 pund for tiden? Ja, jeg ville ikke bli overrasket om vi snakker om 800 pund eller mer for en av disse neste generasjons konsollene når de endelig kommer på markedet. Kanskje disse store selskapene vil finne en måte å omorganisere ting på og gjøre dem litt mer kostnadseffektive og brukervennlige, slik at folk vil kjøpe dem, for man må jo si at en konsoll som koster dobbelt så mye som forgjengeren kostet for åtte år tidligere, sannsynligvis ikke vil selge like godt. Så kanskje de må finne på noe triks for å dekke noen av produksjonskostnadene for å kunne selge flere av disse enhetene, jeg vet ikke vet, men det ville ikke overraske meg om noen av disse enhetene havner i 800-pund-segmentet, noe som igjen vil være omtrent tusen dollar som utgangspunkt. Det eneste man kan si om konsoller, eller kan si om konsoller sammenlignet med for eksempel Steam Machine, er at det sannsynligvis ikke vil være mange varianter. Jeg tror man vanligvis får én konsoll, selvfølgelig er Xbox Series X og S er to forskjellige enheter, men egentlig får man én enhet som har, man ikke får forskjellige spesifikasjoner, du får ikke en 2 TB-versjon av den ene, du får ikke en med litt kraftigere CPU og GPU eller noe slikt, det gjenspeiler ikke PC-markedet i den forstand, konsoller. Så å si at det er en grunnstandard innebærer at det kommer til å være flere, mens man egentlig nok bare ville si at de sannsynligvis kommer til å nå det punktet, punktum. Uansett kan jeg ikke forestille meg at konsoller kommer til å bli billige, og jeg kan heller ikke forestille meg at komponenter generelt kommer til å bli noe billigere med det første. AI fortsetter å sluke mye, og jeg håper – vi kan bare håpe – at boblen vil sprekke på et eller annet tidspunkt, av den enkle grunn at det er lagt ned mye arbeid i AI, og jeg tror ikke at mange har opplevd at det virkelig har vært til stor nytte i hverdagen. Så kanskje den vil sprekke på et eller annet tidspunkt, og hvis den sprekker, betyr det kanskje at fokuset vil gå bort fra å forsyne alle disse AI-datasentrene med all denne maskinvaren, til å forsyne forbrukerne med den igjen. Men det er vanskelig å si, det man kan si foreløpig er er at vi sannsynligvis står overfor svært dyre konsoller. Så følg med for mer om dette, ellers er jeg tilbake i morgen med min siste GRT-nyhet for uken, og ja, ellers håper dere nyter resten av torsdagen, og vi ses alle i neste episode."