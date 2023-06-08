GRTV News – Rykte: « God of War: Laufey » kan komme ut i februar eller mars 2027

Er det enda et spill på vei inn i rekken av lanseringer tidlig i 2027?
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"Sannsynligvis et av de eneste spillene folk snakker om akkurat nå som ikke heter Grand Theft Auto 6.«God of War Lao Fei» er selvfølgelig spin-off-spillet med Debra Ann Wolls karakter Fei i hovedrollen, eller Lao Fei er hennes navn som kjempe eller jotun, og spillet skal ifølge PlayStations offisielle uttalelse om saken, men ifølge Jason Schreier, Bloomberg-journalisten som vi ofte stoler på når det gjelder slike ting, kan det komme mye raskere enn vi kanskje tror, potensielt til og med i februar eller mars 2027."
"Jason Schreier la nylig ut en YouTube-video, siden han for tiden ofte snakker om om denne typen ting, og han sa at vi kommer til å se mange spill som unngår GTA 6.Jeg nevnte jo «God of War Lao Fei», og jeg ville ikke bli overrasket om det blir kunngjort for februar eller mars ganske snart, sa han."
"Dette stemmer overens med mange andre spekulasjoner vi har sett om «God of War Lao Fei», om det faktum at det kanskje til og med opprinnelig var meningen å lansere det senere i år, men det kommer ikke til å skje fordi Rockstars enorme koloss holder alle borte fra Devolver Digital og et Barbie-spill ut av november, slik det ser ut for øyeblikket."
"Vi har allerede sett at visse titler har utsatt lanseringsdatoene sine til februar 2027; «Fables» er et godt eksempel, og «Legacy of Atlantis» og «Tomb Raider»-spillet kommer også i 2027, etter at det ble sagt at det skulle komme ut i 2026, og Metro 2039 kommer også i februar 2027 etter at det ble sagt at det skulle komme i november 2026, og det ser ut til at vi kommer til å få en liten feide mellom noen store spill i februar eller mars, noe som kan erstatte oppkjøringen mot jul som vi vanligvis har med november månedens største utgivelser."
"Det ville ikke være så overraskende, men det blir interessant å se hvordan spillene vil vil klare seg, med tanke på at de uansett vil møte konkurranse; det finnes egentlig ikke noe godt tidspunkt å lansere et spill på i disse dager, og ofte, selv om noe dominerer samtalene i en måned eller så, går folk så raskt videre at det er vanskelig å virkelig få tak i den tidsånden tilbake når man først har mistet den."
"Det er ingen overraskelse at folk unngår Grand Theft Auto 6, men ja, jeg er personlig av den oppfatning at jeg synes det noen ganger er bedre å lansere i nærheten av utgivelsen av ett virkelig, virkelig massivt spill, enn å ha tre eller fire store, store spill som konkurrenter, som for eksempel God of War, «God of War» er nå sannsynligvis det største spillet blant «Fable», «Metro», «Tomb Raider Legacy of Atlantis» og alt annet som måtte komme ut, «Persona 4 Revival» og alt annet som kanskje vil prøve å sikte seg inn mot mars eller februar neste år, men samtidig vil det fortsatt komme til å møte konkurranse fra disse spillene."
"Det eneste man kan si er vel at Sony har en omfattende markedsføringskampanje med Grand Theft Auto 6, og derfor vil de sannsynligvis ikke markedsføre to spill samtidig for konsollen sin.Uansett, si meg hva du synes: Tror du det er et lurt trekk av «God of War», er jeg redd? Synes du det bør komme ut i år, hvis det er mulig? Gi meg beskjed om alt dette og mer, og vi ses i morgen med flere GRTV-nyheter. Ha det bra."