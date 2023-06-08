GRTV News - Microsoft øker prisene på Xbox Series X/S-konsollene i USA

Lagringsplass og minne er årsakene til endringen.
"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News. I dag skal vi snakke om Xbox igjen. Det føles som om vi snakker om maskinvare hver eneste dag for tiden, men det er en god grunn til det i dag. Microsoft har nemlig publisert en artikkel der de nevner at de øker prisen på Xbox Series X- og S-konsollene, spesielt i USA USA, og det er betydelige prisøkninger. Og det er mange forskjellige forbehold som er knyttet til dette når det gjelder hvordan Xbox-sjefen, Asha Sharma, ser på spill, hva de forventer av maskinvareprisene i fremtiden, med kostnader som forventes å stige ytterligere, og selvsagt også begrunnelsen bak dette. Uansett, la oss dykke inn i saken og ta det derfra."
"Så ja, Microsoft kunngjør en massiv prisøkning på Xbox Series X og S. Microsoft har kunngjort store prisøkninger for alle Xbox Series X- og S-modeller i USA, og oppgir skyhøye kostnader for minne og lagring som hovedårsaken til tiltaket. Så ja, det er tid for nok en prisøkning, og ikke en liten en . Microsoft har nettopp kunngjort at Xbox Series X og S vil bli betydelig dyrere fra og med 1. august. Ifølge selskapet skyldes dette den kraftige økningen i kostnadene på minne- og lagringskomponenter. De nye prisene innebærer blant annet at basismodellen modellen, Xbox Series X, vil koste 150 dollar mer. Og basismodellen, Series S, vil koste 100 dollar mer. Microsoft har ennå ikke kunngjort om eller hvordan disse endringene vil påvirke prisene i andre markeder utenfor USA. Men når det gjelder det, tror jeg vi kan anta at prisene vil gjenspeile endringene relativt snart. Uansett, prisene som gjelder i USA fra og med 1. august er som følger: Series S, med 512 gigabyte, går fra 400 dollar – noe som for en Series S allerede er mye penger – til 500 dollar. Og så koster Series S med én terabyte lagringsplass i stedet 450 dollar for..."
"Å, unnskyld, den har gått fra 450 dollar til opptil 600 dollar. Så jo mer lagringsplass, jo større er prisøkningen, skjønner du. De har gått fra en prisøkning på 100 dollar for Series S-basismodellen, men når du legger til ytterligere 500 gigabyte lagringsplass, stiger prisen med 150 dollar. Og når det gjelder Xbox Series X, har den selvsagt bare versjoner med én terabyte, men den digitale utgaven går fra 599 dollar til 749 dollar, mens den med én terabyte og harddisk går fra 649 dollar til 799 dollar. Nå er det åpenbart at de 150 dollarene gjenspeiles på begge sider, fordi det eneste du betaler forskjellig for mellom de to modellene, er å ha en diskstasjon, og det vil selvsagt ikke i seg selv noe som gjør den dyrere. Men uansett påpeker Microsoft også at spillkonsollene tradisjonelt selges med svært små fortjenestemarginer, og de lover å prøve å dempe virkningen av disse betydelige prisøkningene ved blant andre ting, å tilby rentefrie avbetalingsordninger og flere alternative finansieringsløsninger."
"Nå skal jeg bare raskt gå over til denne Xbox Live-artikkelen her, som handler om dette. Og det er dette avsnittet her vi vil snakke om, fordi den inneholder noen virkelig betydningsfulle utsagn. Microsoft sier altså: i oktober i fjor økte vi prisene på Xbox-konsollene med 20 dollar til 70 dollar i USA. Vi håpet at en ny pris ikke ville være nødvendig, og vi har brukt de siste månedene på å samarbeide med leverandører og vurdere ulike alternativer. Dessverre har prisene på lagringsplass og minne til konsollene økt med mer enn 2,5 ganger, og dette er det verste av alt. Vi forventer en ny dobling innen høsten 2027. Hele forbruker- sliter med den nåværende komponentkrisen, men virkningene er spesielt hardt for spillkonsollene. I motsetning til telefoner, datamaskiner, høyttalere og andre forbrukerelektronikkprodukter, selges spillkonsoller vanligvis ikke med fortjeneste, men til en pris som er lavere enn produksjonskostnadene."
"Stemmer. Siden det er slik, er det spesielt interessant fordi denne nåværende prisøkningen, tar den høyde for den forventede doblingen av minne- og lagringskostnadene i løpet av de neste, hva, 15 månedene eller noe sånt?Hvis ikke, betyr det at konsollene vil bli enda dyrere, eller alternativt, det de begynner å gjøre, er at de begynner å legge en presedens for hva vi kan forvente av neste generasjons utstyr. For neste generasjons utstyr vil sannsynligvis ha kraftigere RAM, som igjen raskere, og den vil sannsynligvis ha en minimumsstandard på én terabyte lagringsplass."
"Nå er begge disse tingene dyre, og hvis prisen på begge disse tingene kommer til å doble seg i løpet av de neste 15 månedene også, så vil disse neste generasjons konsollene bli enda mer dyre. Og bare for å få en idé om hvordan kostnadene bygger seg opp, avhengig av hvor mye minne som settes inn i en enhet, har Xbox også sagt at de skal fase ut sin to terabyte-modell av Xbox Series X. Så igjen, Xbox Series X har gått opp fra, hvis du bare ser på den digitale utgaven, har den gått fra 600 dollar til 750 dollar. Det er bare utgaven med én terabyte."
"Igjen ser vi på Series S, der prisen har gått fra 400 dollar til 500 dollar for 512 gigabyte-utgaven, fra 450 dollar til 600 dollar for 1 terabyte-utgaven. Det betyr altså at for 500 gigabyte ekstra, øker prisen med 500. Så hvis man bruker den logikken, og den stemmer ikke, gjelder den ikke én-til-én, fordi større SSD-er, de har større SSD-er, unnskyld, de har annen type spesifikasjoner, må man anta at den på to terabyte vil koste omtrent 200 pund dyrere. Så du ser sannsynligvis på en konsoll som i utgangspunktet kostet 650 pund, eller $650, unnskyld, i utgangspunktet, og at den nå kommer til å koste nærmere $900."
"Så det er sannsynligvis derfor de legger den ned, fordi de vet at ingen kommer til å bruke så mye penger på en Xbox-konsoll. Men uansett er det fascinerende, for jeg tror at dette, for det første, snart vil gjenspeile prisene over hele verden.USA kommer ikke til å være det eneste markedet som får disse prisøkningene, det vil spre seg til andre markeder i fremtiden. Og igjen, jeg tror det fortsetter å danne presedens for hva fremtiden bringer for neste generasjons konsoller. Men igjen, vi har ingen offisiell informasjon om dette, det er bare ting vi kan slutte oss til, hvis du skjønner hva jeg mener."
"Men uansett, det er alt jeg har tid til. Jeg er tilbake nå, eller, unnskyld, på mandag med den neste YouTube News of the Week. Så jeg håper dere nyter fredagen og helgen, og vi ses på den andre siden."