GRTV News - ConcernedApe deler en ny oppdatering om Haunted Chocolatier

Den uavhengige utvikleren er klar over at spillet «tar lang tid».
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"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News. Det er en ny uke, og vi skal å ta opp noe som skjedde i slutten av forrige uke, hovedsakelig med hensyn til Haunted Chocolatier, som er det neste spillet fra indieutvikleren bak «Stardew Valley», Eric Concerned Ape Barone, som han er kjent som både i digitale kretser og i virkeligheten."
"Ja, grunnen til at vi snakker om det, er at Concerned Ape nylig har lagt ut et blogginnlegg der han igjen snakker om spillet. Haunted Chocolatier har vært annonsert for lenge siden, men vi har egentlig aldri sett noe konkret, og vi venter fortsatt venter på mer konkret informasjon om spillet. Det tar Concerned Ape en stund å lage det, og han har selvfølgelig all grunn til å bruke så lang tid han vil på det, fordi Stardew Valley fortsatt er en av de største indie-suksessene gjennom tidene. Så jeg tror ikke at noen er spesielt plaget av at det tar så lang tid, men det er interessant at hver gang han sier noe om spillet, så lytter alle liksom lytter litt og venter på å høre hvor langt det har kommet. Men uansett, det siste gjelder hvor lang tid det tar, fordi Concerned Ape også er klar over at det tar en stund før dette spillet kommer ut. Så ja, Concerned Ape erkjenner at Haunted Chocolatier tar lang tid. Utvikleren forklarer hvorfor produksjonen tar så lang tid og hvorfor nye innblikk i spillet er så sjeldne. Så ja, Eric «Concerned Ape» Barone har jobbet hardt med sitt neste prosjekt, indietittelen Haunted Chocolatier, i lang tid nå. Spillet ble annonsert for flere år siden, og takket være at han fortsetter å utvide og videreutvikle Stardew Valley og sørger for med jevnlige opptredener andre steder, har det vært få og sjeldne glimt av «Haunted Chocolatier», og oppdateringer har ofte blitt delt i form av løse kommentarer og blogginnlegg fra Concerned Ape. Vi har nå mottatt enda et slikt innlegg, i et blogginnlegg med tittelen «Still Here Still Grinding». Formålet med bloggen er ganske enkelt å informere fansen om at arbeidet med spillet fortsatt pågår, samtidig som han deler detaljer og utdyper hvorfor produksjonen tar så lang tid. Concerned Ape innleder med å si: «Jeg vet at det tar lang tid.» Han fortsetter med å påpeke at dette skyldes at han er svært opptatt av å sikre at hvert eneste system og hver eneste funksjon er av høyest mulig kvalitet og implementeres riktig."
"Han forklarer at han ofte må gjenta noe flere ganger før han er fornøyd med det. Likevel lurer du kanskje på hvorfor Concerned Ape ikke deler flere glimt fra spillet.Svaret er enkelt. Han vil heller presentere et ferdig produkt enn noe som er halvferdig. Jeg liker ikke å dele mange skjermbilder eller snakke for mye detalj når det gjelder spill som er under utvikling. Delvis føles det som om jeg serverer dere halvbakt brød."
"Jeg vil heller servere fullt bakt brød. Dessuten vet jeg at mange deler av spillet sannsynligvis vil utvikle seg og endres før utgivelsen, så hvis jeg avslører dem for tidlig, risikerer jeg å skuffe spillerne hvis det endelige produktet ikke lever opp til forventningene deres. Avslutningsvis, Concerned Ape avsluttet med å takke fansen for tålmodigheten. Det er fortsatt ingen opplysninger om når Haunted Chocolatier kan lanseres, men det har nå vært i mer omfattende produksjon i over et år, så kanskje det ikke vil ta lang tid før noe mer konkret blir delt."
"Når man ser på Stardew og hvordan det spillet har fortsatt å bli støttet gjennom årene og fortsatt er en gullstandard for indiespill, plager det meg egentlig ikke at det plager meg at Haunted Chocolatier tar så lang tid som det gjør. Jeg tror de kan ta så lang tid som de vil, forutsatt at det kommer ut innen rimelig tid. Altså, hvis vi kommer inn i 2030-årene og Haunted Chocolatier fremdeles ikke er her, så vil det sannsynligvis bli et problem. Men foreløpig er han ganske åpen om det. Og det du sannsynligvis kan trekke ut av dette, som er en indieproduksjon som i stor grad er et produkt av én persons hjerne, er at det sannsynligvis finnes en sammenhengende kreativ visjon som han for tiden følger. Dette er ikke som en AAA-tittel som kanskje har blitt relansert et par ganger. Kreative ledere har kommet og gått. Kanskje har den bredere staben ved studioet har skiftet, og alle disse forskjellige kreative ideene blir kombinert, og det hele er bare en blanding av galskap. Dette er egentlig én persons visjon. Så det kan ta en stund, men sluttproduktet er sannsynligvis fortsatt tydelig i tankene hans. Så det plager egentlig ikke meg igjen. Men uansett, forhåpentligvis får vi se mer om Haunted Chocolatier i fremtiden."
"På en måte håper jeg egentlig at han er ferdig med Stardew, i hvert fall for en liten stund.Stardew er flott, men det ville vært fint å ha både Stardew og Haunted Chocolatier å veksle mellom på et eller annet tidspunkt. Så ja, hvem vet? Men uansett, etter hvert som vi får mer fra dette spillet, må dere huske å fortsette å legge ut oppdateringer, og ellers er jeg tilbake i morgen med neste utgave av GRC News of the Week. Så Inntil da håper jeg dere nyter mandagen, og vi ses i neste utgave."