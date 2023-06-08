GRTV News – Produksjonskostnadene for « PlayStation 6 » nærmer seg 1000 dollar-grensen

Det er best å begynne å spare til neste generasjon konsoller allerede nå.
"Hei, velkommen tilbake til GRLive. Jeg heter Alex, og som alltid skal jeg ta dere gjennom ettermiddagens siste nyheter og beste nyheter innen spill, teknologi, underholdning – uansett hva du liker, og faktisk hva du enn elsker – vi har det alltid her for deg på GRTV News og i det større Gamereactor nettverket som helhet. Så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du huske å sjekke Gamereactor uansett hvor du får tak i det, for flere spillanmeldelser, spillforhåndsvisninger, filmanmeldelser, serianmeldelser, eksklusive nyheter, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig mye mer."
"Uten videre omsvøp skal vi i dag snakke om PlayStation. Jeg beklager virkelig at jeg snakker så sakte. Hvis dere ser at jeg ser ut som om jeg grimasser av smerte, så er det fordi jeg har et forferdelig sår på leppen – på tungen, beklager – noe som betyr at hver gang jeg snakker, gjør det selvsagt vondt som bare det, men hei, vi driver fortsatt med GRTV News, og jeg snakker sakte på grunn av det, så unnskyld igjen, men ifølge en rapport fra Insider Kepler L2, hevdes det at Sonys materialkostnader, altså hvor mye det koster å produsere en PlayStation 6, nærmer seg 1 000 dollar. For noen måneder siden sa Kepler L2 at den var om lag 760 dollar, og at dette har steget med rundt 200 dollar siden den første rapporten ble publisert."
"Hva betyr dette?I hovedsak betyr det at tanken om at en PlayStation 6 vil koste minst 1 000 dollar blir mer og mer sannsynlig når konsollen lanseres.Det betyr imidlertid ikke nødvendigvis at Sony kommer til å utsette denne lanseringen, for som Kepler skriver, vil enten RAM-prisen fortsette å stige, eller så vil komponentprisene fortsette å stige og derfor – unnskyld, beklager – derfor har man ingen grunn til å utsette lanseringen fordi du bare vil gjøre den dyrere, eller så går RAM-prisen ned, og Sony vil ikke nødvendigvis tape noe på at komponentene blir billigere, fordi det betyr at de kan dra nytte av å senke prisen senere i produktløpet."
"Så ifølge Kepler L2 kan vi fortsatt få PlayStation 6 rundt 2027 eller 2028.Vi vet ikke hva Sony åpenbart planlegger, dette er fortsatt bare et rykte og fortsatt bare en rapport, men etter å ha sett lanseringen av Steam-maskinen til minst 1 000 dollar uten kontroller må man jo lure på hvor PlayStation 6 og Xbox Project Helix vil ende opp i den prisklassen, med tanke på at de sannsynligvis vil ligge på omtrent samme ytelsesnivå som Steam-maskinen, om ikke enda høyere, med tanke på at vi så i testen at Steam-maskinen ikke klarer seg så bra med moderne spill."
"Veldig, veldig interessant fra Sony, for det betyr i praksis at med mindre Sony ønsker å redusere målgruppen sin kraftig, så vil vi se mange spill som er kompatible med eller lansert for PlayStation 5, noe som betyr at hvis du har en PS5 eller enda bedre, en Pro, vil du sannsynligvis ønske å beholde den i de neste 5, kanskje kanskje til og med 10 år, fordi du sannsynligvis vil få tak i de aller fleste spillene som lanseres for den."
"Jeg tviler på at vi i det hele tatt vil se noe på PS4-nivå, der PS4 fortsatt hadde spill og eksklusive titler som kom ut to år etter at PS5 ble lansert, som for eksempel God of War Ragnarok og «Forbidden West», «Horizon Forbidden West» – PlayStation 6 kunne oppleve dette i enda større skala."
"Uansett, jeg skal avslutte her fordi jeg er helt utslitt. La meg få vite hva dere synes om PS6 – ville dere betalt minst 1 000 dollar for den? Vi ses i morgen med flere nyheter fra GRTV, ha det bra."