GRTV News - Kan « Grand Theft Auto VI » inspirere andre utviklere til å lansere spill til 80 dollar?

Analytikerne ser i alle fall ut til å mene det.
GTA 6 - Grand Theft Auto VI (PS5)
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"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News. I dag skal vi ta for oss litt om Grand Theft Auto 6 og de konsekvensene det kan få, fordi det er noen analytikere som kommer med uttalelser og i praksis sier at ved at Grand Theft Auto 6 satser på en lanseringspris på 80 dollar, vil det oppmuntre andre utviklere til også å satse på en lanseringspris på 80 dollar."
"Uansett, la oss dykke inn i saken og ta det derfra.Så ja, Grand Theft Auto 6 vil oppmuntre andre utviklere til å sette prisen på spillene sine til 80 dollar, sier analytikere, men bare noen få vil dra ordentlig nytte av det.Etter at Nintendo satte i gang trenden med spill til 80 dollar, gir Rockstar oss samme behandling med prisen på standardutgaven av Grand Theft Auto 6."
"Den koster 100 dollar hvis du velger Ultimate Edition, men selv til den lavere prisen tror man at at dette bare vil oppmuntre andre utviklere, eller hovedsakelig AAA-utviklere, til å gjøre det samme med sine spill.I et intervju med GamesRadar sa David Cole fra DFC Intelligence at bransjen beveger seg mot at prislapper på 80 dollar blir mer akseptable, men dette vil ikke være bra for alle som prøver å selge spill til en høyere pris."
"Problemet er at det bare finnes en håndfull premiumspill som kan kreve denne prisen, sier Cole.En annen bransjeanalytiker, Joost van der Roenen, er enig og sier at selv om vi kanskje vil se 80 dollar som en ny norm i en viss grad, bør den kun være forbeholdt titler og serier som kan tiltrekke seg et publikum uansett pris."
"GTA 6 hever listen igjen; utgivere som klarer å nå den, vil trekke ytterligere fra, og de som ikke klarer det, må i stedet konkurrere på distribusjon, ved å finne nye kanaler, pakkeløsninger og prismodeller for å nå spillere som de store suksessene ikke når, sa han.Skaper «Grand Theft Auto 6» en farlig presedens for priser og fysiske utgaver?Vi gikk litt mer i detalj på disse temaene i artikkelen her."
"Personlig vet jeg fortsatt ikke om det er lurt å sette en høyere pris på et spill og satse på lavere salg, fordi generelt sett vil et spill med høyere pris tiltrekke seg færre kjøpere enn et spill som er billigere.Jeg vet fortsatt ikke om det faktisk er en smart investering."
"Jeg vet ikke om det er bedre for utviklere å sikte seg inn på, la oss si, en pris på 50 dollar og håpe på å selge 8 millioner eksemplarer det første året, eller om det er bedre å selge den for 80 dollar og sikte på 3 millioner solgte eksemplarer det første året.Jeg er ærlig talt ikke helt sikker på hva som ville være best i det store og hele."
"Det man må si er at hvis man setter en høy pris på et spill, gir det mange muligheter til å redusere kostnadene over årene.Hvis man setter en relativt rimelig pris på et spill etter hvert som årene går, blir det mer av en utfordring å redusere kostnadene, fordi det til slutt blir utrolig billig."
"Så jeg vil si at det sannsynligvis er den største fordelen fra et utgiverperspektiv ved å sette en svært høy pris på et spill, nemlig at man gradvis kan redusere prisen og fortsette å høste innsalg på den måten.Men bortsett fra alt dette, tror jeg den beste måten å selge et spill på er ganske enkelt å lage et godt spill."
"Lage et spill som folk har lyst til å spille.Og jeg tror det er noe vi kanskje ser litt sjeldnere i det siste, spesielt fra AAA-markedet.Det kommer ut mange spill som folk kanskje ikke akkurat står og klør etter å spille."
"Jeg tror ikke det nødvendigvis bare er AAA-avdelingens skyld.Jeg tror det skyldes at AAA og indie har blitt utrolig konkurransedyktige fra et kreativt synspunkt, spesielt i løpet av det siste tiåret eller så.Så det er mye mer konkurranse."
"Når man tenker på at PC sannsynligvis er den største plattformen, bortsett fra mobil, selvfølgelig, som, igjen, uavhengige utviklere ganske enkelt kan utnytte på mobil.Men når man ser på PC som den enorme plattformen den er, er det typisk et område der uavhengige utviklere trives best, og der AAA-spill trives mest."
"Det er de etablerte konsollprodusentene PlayStation, Xbox og Nintendo, der AAA-spillene sannsynligvis er mest populære, av den enkle grunn at mange av AAA-titlene er førstepartsspill fra disse konsollprodusentene.Så ja, jeg vet ikke."
"Tror jeg at GTA vil åpne døren for dyrere spill?Ja.Tror jeg at vi vil se mange av dem?Nei.For, du vet, hvis for eksempel Modern Warfare 4 ble lansert på slutten av dette året og kostet 80 dollar, tror jeg det sannsynligvis ville skade det litt mer enn det ville være til fordel for spillet."
"Spesielt når man ser på et spill som Modern Warfare, og de lanserer nye Call of Duty-spill hvert år.Må prisen økes?De kommer uansett til å selge enorme mengder."
"Jeg vet ikke.Men ja, for å gjøre en lang historie kort, så tror jeg at det sannsynligvis vil åpne døren for at flere folk til å sette en høyere lanseringspris på spillene sine, men jeg er ikke helt sikker på om det nødvendigvis er en god ting i det store og hele."
"Men hvem vet?Hvem vet?Uansett, det er alt jeg har tid til i dagens GRTV News, men jeg er tilbake i morgen med neste utgave denne uken."
"Inntil da håper jeg dere nyter tirsdagen, og vi ses alle sammen i neste utgave."