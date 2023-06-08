Gamereactor

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Omtrent 550 filmer og TV-serier fra Studio Canal vil snart bli fjernet fra PlayStation Store

På grunn av at en lisensavtale nærmer seg slutten.

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