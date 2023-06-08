GRTV News - Xbox trekker seg fra avtalen knyttet til Project Fantasy

IO Interactive er nå på jakt etter en ny samarbeidspartner som kan bidra til utviklingen av spillet.
The Alleged Fantasy Project
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"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News. I dag skal vi snakke om Xbox igjen, av den enkle grunn at det nå er 1. juli, noe som betyr at det siste, eller regnskapsåret har startet på nytt for Microsoft. Regnskapsåret deres varer til 30. juni, og starter 1. juli, og alle disse ulike rapportene og ryktene har sagt at nedbemanningene kommer til å finne sted, alle disse lenge omtalte ryktene om nedbemanninger kommer til å finne sted i neste regnskapsår, altså dette regnskapsåret. Og vi begynner å se konsekvensene av dette, for en av tingene som ble bekreftet i går kveld, var at Xbox offisielt trekker seg avtalen med IO Interactive om å finansiere, støtte og deretter utgi Project Fantasy, som er et annet spill IO Interactive har hatt i utvikling i lang tid."
"Denne avtalen har vært i kraft i lang tid, og Xbox bryter nå båndene med IO Interactive, noe som betyr at IO nå er på jakt etter en ny partner. Jeg tror IO gjennomfører nedbemanninger, for hvis de ikke har den økonomiske støtten fra en partner til å lage spillet, kan de ikke fortsette å støtte det. Men ja, det er mange ting. Uansett, la oss komme i gang."
"Så ja, Xbox slutter å støtte IO Interactives Project Fantasy og utviklerne bak Hitman og 007 First Light-utviklerne må finne en ny partner for sin nye IP.Så ja, det har gått mer enn seks år siden vi først hørte om at Xbox Game Studios skulle samarbeide med utviklerne av Hitman og 007 First Light hos IO Interactive, så det er forståelig at du ikke husker det, spesielt siden vi ikke har fått en eneste bit av nevneverdig informasjon om Project Fantasy etter den offisielle lanseringen i 2023. Derfor bør dagens kunngjøring ikke komme som noen overraskelse. IO Interactive avslører at Xbox Game Studios har avsluttet samarbeidet med Dana Studio om Project Fantasy. Kunngjøringen bekrefter i praksis bekrefter at dette vil føre til oppsigelser i nær fremtid, men det er også noen gode nyheter . Vi har fått vite at dette faktisk ikke betyr at Project Fantasy blir avlyst. De sier at dette er et spill, en verden og en IP som vi elsker og fortsatt er 100 % engasjert i både nå og i fremtiden. Dette fantastiske universet vil se dagens lys. Betyr dette at at IO allerede har en annen partner som banker på døra, eller er det bare at de prøver å være positive?De av dere som følger spillbransjen nøye, fryktet sannsynligvis at noe slikt skulle skje, ettersom Xbox forventes å gjennomføre tusenvis av oppsigelser og legge ned flere studioer i løpet av de kommende ukene og månedene. Færre partnerskap vil også være en del av disse kostnadsbesparende tiltakene. Så ja, jeg ville ikke bli overrasket om dere begynner å se slike nyheter ganske snart."
"Det jeg ikke tror Xbox vil gjøre, er å trekke det ut. Jeg ser ikke fordelen ved en slags aksjebeholdning i økonomisk forstand å forlenge denne smertefulle perioden over lang tid.Jeg regner med at denne kunngjøringen vil bli ganske stor. Det kommer til å bli en ganske enorm kunngjøring. Den kommer til å slå mange med forbløffelse, og denne situasjonen her med Project Fantasy og IO Interactive er mer enn noe annet bare begynnelsen. Hvis Xbox ikke engang kan eller vil fortsette en avtale som de har vært en del av i seks år, viser det bare hvor ekstreme kostnadsbesparelsene de kommer til å gjennomføre. Nå, som vi har snakket i tidligere GRTV News-videoer, vil det trolig være utviklere som ikke er like effektive sett fra et økonomisk synspunkt som står for salg her, og som er i fare. Jeg tror det sannsynligvis vil bli nedbemanninger over hele linja, selv hos noen etablerte studioer som er ganske store. Men når det er sagt, tror jeg ikke du kommer til å se denne effekten. De som virkelig driver salget for Microsoft, altså spillene fra Playground, Rare med «Sea of Thieves», «Call of Duty»-utviklerne som Infinity Ward, Treyarch, Blizzard, Machine Games – disse som har hatt suksesser i det siste og har vist seg å være effektive utviklere, tror jeg ikke de kommer til å være en del av dette. Men alle andre er sannsynligvis i fare i en eller annen grad. Og denne nyheten her om Project Fantasy antyder på en måte på det litt mer. Når det gjelder hva fremtiden bringer for Project Fantasy, er det vanskelig å si. Det er veldig vanskelig å si. Man skulle tro at IO ikke kommer til å gi opp dette."
"De har allerede lagt ned mye arbeid i dette frem til nå. Så man skulle tro at de vil gjøre det de kan for å finne en ny partner og til slutt få dette spillet i mål.Men hvem det blir, er uklart. Når spillet kommer ut, er det også helt uklart. Det har vært under utvikling i lang tid, og vi har egentlig ikke sett noe av betydning i løpet av den tiden heller. Så vi krysser fingrene. Men uansett er én ting sikkert er at vi sannsynligvis bør følge med på noen ganske omveltende nyheter i løpet av..."
"Jeg tror ikke det vil ta måneder, jeg tror det vil ta uker på det meste. Dager, uker. Så ja, følg følg med på det. Ellers er det alt jeg har tid til i dagens episode av GRTV News, men jeg er tilbake i morgen med ukens neste episode. Takk for at dere fulgte med , og vi ses da."