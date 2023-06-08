Nomad Stand One (Quick Look) - Den perfekte ladingen

Denne trådløse laderen har et elegant design med et tyngdefullt hus og en perfekt vinkelform, samtidig som den gir lynrask lading.
"Hei alle sammen, og velkommen til nok en utgave av Gamereactor Quick Look.Nomad er åpenbart en av våre favorittprodusenter når det gjelder, ja, stort sett alt de lager."
"Dekslene, uansett om det er de magnetiske bakdekslene du kan sette på telefonen din – jeg har faktisk et slikt selv, og det er rett og slett et flott tilbehør, spesielt på iPhone Air, der det bare legger så lite til telefonens faktiske bredde, noe jeg synes er helt herlig."
"Hvis du har en iPhone Air – det er ikke så mange av dere som har det, men hvis du har det, bør du skaffe deg en av disse.Poenget er at hver gang de gjør noe, gjør de det til noe spesielt.Men de har også en tendens til å lage fargekombinasjoner og design i begrenset opplag, noe jeg mener virkelig alle som bryr seg om Nomad-produkter bør legge merke til."
"Noe som bringer oss til dette: den begrensede utgaven av Stand 1 i fargen «Stellar Orange».Nå, selvfølgelig, før vi kommer til selve fargekombinasjonen, har Stand 1 utviklet seg, i takt med at iPhone-modellene har utviklet seg, som Stand 1 hovedsakelig brukes til.Så nå har den 25 watt og støtter 2.2 Qi-standarder for trådløs lading."
"Den leveres med en 2 meter lang flettet USB Type-C-kabel.Dessverre følger det fortsatt ikke med en strømforsyning, men Nomad, i likhet med mange andre produsenter der ute, legger til grunn at du allerede har disse.Og det er også en måte å kutte kostnader på, men de antar hovedsakelig at du allerede har disse."
"Nå er den fortsatt fantastisk å se på.Det er som om ingenting ved konstruksjonen har endret seg så mye.Så det er en design med tungt metall og glass.Og så har akkurat denne her en nydelig gjennomsiktig ladepuck der du kan se spolene som går rundt hele veien."
"Jeg er ikke alltid så begeistret for gjennomsiktig design.Hvis du husker, hadde vi DJI Roam OP, robotstøvsugeren, som hadde den typen en slags «ingenting»-telefon-design.Men akkurat slik her synes jeg det ser helt fantastisk ut."
"Hovedsakelig fordi spolene på en måte harmonerer med den generelle oransje profilen til denne versjonen Som jeg sa, er det en begrenset utgave.Den heter Stellar Orange, og den er virkelig fantastisk.Jeg tenkte umiddelbart på de oransje detaljene på Apple Watch Ultra."
"Men det er også litt av Iron Mans kraftkjerne der inne.Men jeg synes ikke den er nerdete i den forstand.Jeg tror dette ville passe inn de fleste steder, egentlig overalt, fordi de kunne ha gjort den oransje fargen mer iøynefallende, men de valgte å dempe den litt."
"Og selv om du ikke kan ta på den slik jeg kan, kommer det tunge metallet virkelig til sin rett her.Dette må veie omtrent det dobbelte av hva telefonen veier.Likevel, som jeg sa, vil den støtte Qi Wireless 2.2-standarden, uten problemer.Men det betyr også at den selvsagt vil lade i full fart på vanlige iPhoner, men også hvis telefonene dine støtter Qi Wireless Charging 2.2, noe som åpenbart på en måte etterligner MagSafe-magnetfeltet på baksiden av, for eksempel, de nyeste Pixel-telefonene."
"Det betyr at de kan klikkes fast her akkurat som en iPhone og støtter trådløs lading gjennom der.Ikke noe problem i det hele tatt.Her på baksiden har du litt plass."
"De er åpenbart laget for AirPods, men hvis in-ear-hodetelefonene dine støtter trådløs lading, også via Qi Wireless-standarden og passer på denne platen, vil de lade seg.Nomad lager virkelig spesielle produkter, ikke bare de begrensede utgavene vi har her, men også helt vanlige produkter på nettsiden deres."
"Ta en titt på dem.Jeg anbefaler det virkelig.Vi ses i neste episode."