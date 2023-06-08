Corsair Clipper Pro Mini 60 (Quick Look) - Profesjonelle funksjoner, kompakt design

Dette tastaturet er utviklet for å tilby et bredt utvalg av profesjonelle funksjoner, samtidig som det har en kompakt ramme og form som sørger for at det ikke tar for mye plass på skrivebordet.
"Hei alle sammen, og velkommen til nok en utgave av Gamereactor Quick Look.Dette er Corsair Clipper Pro Mini 60, og navnet sier mye om hva du trenger å vite om akkurat dette tastaturet fra Corsair."
"La oss ta ut Clipper-en nå, som ser ut til å være navnet på serien med tastaturer som Corsair har lansert.Tallet 60 kommer av at dette er et 60 %-layout.Det betyr at mange av tastene på et vanlig 100 %-tastatur mangler her."
"Her er talltastaturet, men hvis du ser nøye etter, er det noen ting som er kuttet bort for å oppnå så lite plassbehov på skrivebordet som overhodet mulig.Dette har flere viktige fordeler.En av dem er at det er lettere å bevege seg rundt tastaturet hvis du kan gjøre det så lite som mulig."
"En stor fordel, hvis du ikke trenger den ekstra funksjonaliteten, er for eksempel at det ikke kommer i veien for store musebevegelser hvis du bryr deg om ytelsen i spillet.Så det er veldig fornuftig å redusere dette.Dessuten, for eksempel – jeg vet ikke hvor ofte dette kommer opp – men hvis du flytter den fra venn til venn eller fra deg selv til et bestemt sted der du spiller, og du vil ha ditt eget tastatur, er dette lettere og mindre."
"Det betyr også noe.Jeg elsker designet på keyboardet.Jeg synes det er ganske mye matt svart, men når man har fargede detaljer, synes jeg det er flott at det ikke er knallgult eller flammende rødt."
"Jeg elsker disse sølvgrå nyansene her på denne, litt ekstra som en annen type skala her, og så en bredere fargetone på mellomromstasten.Jeg synes det ser profesjonelt ut.Du kan bruke dette i en profesjonell sammenheng og være helt fornøyd med det bildet det fremstiller, selv om det er veldig spillorientert, fordi fargeaksenter i alle aspekter er noe man normalt, la oss si, forbinder med spill på en måte eller annen."
"Så veldig flott når det gjelder selve designet på enheten.Inni finner man MGX Hyperdrive Core Hall-Effect Linear Magnetic Switches.Det er et langt navn, men det er i grunnen en rekke navneprefikser som Corsair har satt på den fordi de lager disse selv."
"Hall-effekten er åpenbart viktig både for hastigheten, reaksjonstiden og også for at det ikke oppstår noen form for kvalitetsforringelse på grunn av Hall-Effect-signalet.Disse er også avgjørende – ordspillet er tilsiktet – i den sammenhengen, fordi disse bryterne er justerbare."
"Du kan justere utløsningsveien fra 0,2 millimeter helt opp til, tror jeg, 3,8 millimeter.Det betyr at du kan stille inn og bestemme hvilken type krafttilbakemelding du ønsker, hvor mye motstand du vil ha i hver tast når du trykker på den.Tastene i seg selv er «double-shot» PPT-tastkapsler."
"Det betyr at de er av høy kvalitet og at de ikke vil falme, fordi når de er er det ikke selve bokstavene fingeren din kommer i kontakt med.Det betyr at når du bruker dem, vil ikke symbolet slites heller.Den er tilgjengelig med en pollingfrekvens på 8 000 hertz hvis du kan koble den til via en enkelt USB Type-C porten her, og den er klassifisert for 100 millioner tastetrykk, noe som er fint når hurtigutløsning aktivert."
"Den er også, morsomt nok, IP57-klassifisert for støv og vann.Det betyr at du kan slippe den ned i et svømmebasseng.Det betyr at du kan søle brus på den.Det betyr rett og slett at du ikke trenger å være forsiktig med den hvis du bruker den i situasjoner der det kan være sprut, der det kan være, igjen, brus, der det kan være fettete fingre."
"Denne tåler alt.Nå er Clipper-serien en litt merkelig liten sak, for så vidt jeg kan se, er de ikke spesielt billige, men de er små, og de er veldig, veldig opptatt av at du skal vite at bare fordi dette er en 60 %-konfigurasjon, betyr det ikke at du må ofre noen av de viktigste funksjonene her."
"Vi skal gå gjennom dette, og vi ses snart i neste video.Ha det."