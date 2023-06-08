GRTV News - Shuhei Yoshida er foreløpig ikke særlig begeistret for Steam Machine

PlayStation-veteranen har delt sine tanker om Valves nyeste maskinvare.
"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News. I dag skal vi snakke litt om Steam Machine, fordi enheten begynner å gjøre sin entré rundt om i verden, og vi kommer til å begynne å se ulike meninger og inntrykk om den, og en av dem som allerede har delt sine tanker om Steam Machine er Shuei Yoshida, som du kanskje husker som den som i praksis var sjef for PlayStation i omtrent et tiår før han, så vidt jeg vet, tok over indie-satsingen og til slutt forlot PlayStation for godt. Men uansett, Yoshida har delt sine tanker om Steam Machine, og de er ganske knusende. Uansett, la oss ta en titt."
"Så ja, Shuei Yoshida gir en brutalt ærlig anmeldelse av Steam Machine, som er vanskelig å anbefale til folk. Den tidligere Sony-veteranen har satt Valves nye plattform på en hard prøve og er ikke spesielt imponert. Så ja, er du en av de heldige som har fått tak i forhåndsbestillingsinvitasjonen til Steam Machine? I så fall bør du kanskje vente med å med å kjøpe en av enhetene, eller kanskje avbestille forhåndsbestillingen din, i hvert fall hvis tilbakemeldingene fra den tidligere Sony-veteranen Shuei Yoshida betyr noe for deg. I et intervju med sosiale medier har den tidligere presidenten for Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios delt noen tanker om å ha fått muligheten til å teste Valves nyeste maskinvareinnovasjon, og han er langt fra imponert."
"Yoshida bemerker ganske enkelt at 3D-ytelsen er ganske middelmådig, og at systemet anbefaler 1080p-oppløsning, noe Yoshida kritiserer ved å spørre: «Er jeg tilbake til PS4-dagene?» I tillegg dette forklarer han at oppstartstidene for spill er lange og at prislappen rett og slett er uvennlig. Han påpeker riktignok at det finnes noen fantastiske funksjoner, som «boot up cat»-alternativet på Steam- kontrolleren, det brukervennlige systemgrensesnittet, den utskiftbare frontplaten og de tilfeldige oppstarts- videoer. Men ingen av disse positive funksjonene er nok til å hindre Yoshida i å avslutte med en ganske brutal avslutning. Vanskelig å anbefale til folk, med mindre det er til forskningsformål."
"Og der har vi Yoshidas offisielle synspunkter. Men uansett, kanskje Valve ikke har en suksess med Steam Machine. Uansett er det verdt å huske at dette er bare én persons tanker om enheten, og den offentlige meningen vil ikke komme til uttrykk før fansen virkelig har hatt nok tid med Steam Machine, nå som den nylig har begynt å bli levert over hele verden."
"Det vi altså vet, er at folk kommer til å begynne å dele stadig flere meninger om Steam Machine relativt snart. Så følg med på det. Vi får se om Yoshidas kommentarer stemmer overens med den generelle oppfatningen av enheten, eller om han er et unntak.Det eneste man må si om Valve-saker, er at Valve ofte får litt ekstra spillerom fra fansen. Så det er nok verdt å ha i bakhodet alle slags tilbakemeldinger som fansen deler, og bare si at man bør tone det ned med godt og vel 20 prosent eller noe sånt. For Valve-fans er litt som Nintendo-fans i den forstand at de vil forsvare selskapet med nebb og klør, selv om noe av det de leverer ikke er helt bra nok. Så ja, det er nok verdt å ha i bakhodet. Et helt annet publikum og en helt annerledes fanbase enn for eksempel Xbox og PlayStation, for når Microsoft og Sony gjør noe som fansen ikke liker det, blir de kritisert hardt for det. Oftest, forresten, med god grunn."
"Men likevel viser det bare forskjellen i målgrupper og forskjellen i fanbaser. Men igjen, vi har ikke delt alle våre tanker om Steam Machine ennå, så følg med for det for det kommer på et eller annet tidspunkt i fremtiden. Men ellers, ja, mer informasjon om denne enheten vil komme ut i løpet av de neste ukene, må man anta. Så følg med på det, og ellers er det alt jeg har tid til. Takk for at dere fulgte med på denne siste GRT News-sendingen for uken. Jeg er tilbake på mandag med den neste. Så inntil da, håper dere nyter fredagen og helgen, og vi ses alle sammen i neste sending."