Gamereactor

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Sonys planer om å slutte å produsere fysiske spill har ført til en rekke rettssaker

Forbrukerorganisasjonene er ikke fornøyde med endringen.

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