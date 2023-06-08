GRTV News - Det går rykter om at « Wolfenstein III » er under utvikling

«As» er en TV-serie fra Amazon som er basert på serien.
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"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News. I dag skal vi starte uken med å snakke om et av ryktene som begynte å sirkulere mot slutten av forrige uke, og bygge videre på det. Mot slutten av forrige uke kom det nemlig en rapport som begynte å sirkulere om at blant de mange forskjellige studioene som Xbox hadde tenkt å legge ned, selge ut, si opp ansatte eller hva det nå måtte være – en hel rekke forskjellige ting."
"Et av dem var Arkane, eller på dette tidspunktet kan vi vel bare betrakte på dem som Arkane, siden Arkane Austin ikke eksisterer, men det er Arkane-studioet i Leon, tror jeg.Og det var rapporter om at «Blade» potensielt sto i fare for å bli kansellert, og åpenbart kunne studioet enten kunne bli solgt eller lagt ned. Og selv om den rapporten hadde fått ganske mye oppmerksomhet, har det kommet en ny rapport som i grunnen sier det motsatte litt, og grunnen til at den motbeviser dette, er at det er inngått en ny avtale til Arkane-teamet. Kort sagt har et av nøkkelmedlemmene i Machine Games, Jörg Gustafsson, gått over til Arkane for å lede driften av studioet, noe som sannsynligvis et godt tegn, for gjennom årene har Jörg vært avgjørende for å gjøre Machine Games det det er i dag og sørge for at det leverer spill som Wolfenstein-serien, Indiana Jones og alt det gode. Uansett, la oss ta en titt."
"Så ja, det går rykter om at «Wolfenstein 3» er under produksjon, og at det også kommer en TV-serie. Amazons Fallout-teamet skal angivelig stå for serien basert på BJ Blazkowicz’ eventyr.Så ja, i løpet av to intense uker har Microsoft og Sony tilsynelatende konkurrert om om å innføre så mange upopulære tiltak som mulig, noe som naturligvis har skuffet fansen og ført til mange rykter om hva som egentlig foregår bak kulissene. Men det er ikke bare dårlige nyheter, og nå rapporterer Jez Corden, redaktør hos Microsoft Insider og Windows Central, at påstandene om at Arkane Studios står overfor nedleggelse og at Marvel's Blade er i fare er usanne, selv om det fortsatt vil bli gjennomført en viss omstrukturering. Han skriver også at en stor satsing på «Wolfenstein» er på vei, ikke bare med det tredje spillet, men også en TV-serie."
"Microsoft utvikler faktisk en TV-serie basert på Wolfenstein sammen med produsentene av «Fallout» for Amazon, noe som passer godt inn i Ashish Sharmas transmediale visjon for Xbox. Wolfenstein 3 er ifølge våre kilder under produksjon med dette for øye, med mål om at TV-serien og spillet skal utfylle hverandre i stil med «Fallout TV». Dette er selvfølgelig ikke offisielt bekreftet, så ta det med en klype salt, men Corden har oftere rett enn feil når det gjelder Microsofts planer, så kryss fingrene."
"Så ja, det ser ut til at vi kan forvente et ganske stort satsing på Wolfenstein i fremtiden.Det blir interessant å se hva de gjør med dette, for i motsetning til noe annet, er Fallout jo et ganske tilgjengelig merke. Det utspiller seg jo i en postapokalyptisk apokalyptisk verden, men det er likevel ganske… det er på en måte en verden man kan skape, om man vil."
"Wolfenstein er veldig annerledes. Wolfenstein er mye mer hardcore, mye mer metal, mye mer polariserende på mange måter. Så det blir interessant å se hvordan de gjør det, for det eneste man ikke kan gjøre med Wolfenstein, er at man ikke kan tone det ned. Wolfenstein har blomstret og hatt suksess gjennom årene på grunn av sin brutalitet, sin råhet og sin nektelse av å på en måte bite seg fast i og på en måte myke opp imageet sitt, så vi får se hvordan det går. Men ja, jeg tror Wolfenstein 3 er i produksjon også; jeg vet at de ikke har kunngjort det offisielt, men jeg tror det er nesten en selvfølge. «Indiana Jones and the Great Circle» kom ut for snart to år siden nå, og selv om man må regne med at de sannsynligvis jobber med noe Indiana Jones-relatert lenger frem i tid, har det vært lenge siden vi fikk et offisielt Wolfenstein-spill fra MachineGames, og jeg tror folk virkelig, du vet, er desperate etter mer, så det er gode nyheter."
"Men ja, igjen, ingenting av dette er offisielt bekreftet, og det andre man må ta er at Microsoft for øyeblikket er et utrolig vanskelig selskap å forutsi noe om, så ting kan endre seg. Alt dette kan, som du vet, om et par dager, bli fullstendig omgjort, så ikke hold pusten for noen av disse tingene før de offisielt er i hendene dine, for det er en svært uvanlig tid å være en del av Microsoft-familien når det gjelder videospill. Men ja, det er alt jeg har tid til i dagens episode av GeoTV News. Ellers er jeg tilbake i morgen med den neste, så inntil da, håper jeg dere nyter resten av mandagen, og vi ses i neste episode. Ta vare på dere selv, alle sammen."