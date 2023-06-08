GRTV News – « One More Level » har ideer til Ghostrunner 3

Det er bare én ting som hindrer utvikleren i å gå videre med den tredje filmen (og det er ikke spillet de jobber med for øyeblikket).
Ghostrunner 2 XBSX
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"Hei, velkommen tilbake til GR2 News. Jeg heter Alex, og som alltid skal jeg gå gjennom ettermiddagens siste nyheter og beste nyheter når det gjelder spill, teknologi, underholdning – hva enn du liker, og faktisk hva du enn elsker – vi har det alltid her for deg på GR2Videos og i det større Gamereactor nettverket som helhet."
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"Nå har det vært en stund siden jeg har gjort noe slikt, dere husker sikkert at forrige uke, mandag, tror jeg, hadde jeg litt smerter i munnen, noe som gjorde det litt vanskelig å snakke og presentere disse videoene litt vanskelig, og så var jeg borte en liten stund, men jeg har selvfølgelig fulgt med på spillnyhetene, og den store nyheten akkurat nå er at PlayStation skal avvikle fysiske plater i januar 2028, men jeg synes det er ganske trist, og det har også blitt diskutert ganske noen ganger i løpet av helgen, ettersom det dukker opp underskriftskampanjer, og noen vurderer å saksøke Sony for dette, men jeg tenkte vi bare skulle flytte samtalen over på noe positivt, som at Ben er komfortabel med Stein 3, og at jeg skal lage enda en trequel med Ghostrunner 3, som potensielt kan være noe som er under utvikling på et eller annet tidspunkt frem i tid, hvis man skal tro administrerende direktør og studiosjef Simon Braylor, som han forklarte i et intervju med Insider Gaming at studioet faktisk har ideer til et tredje Ghostrunner-spill, enten det blir avslutningen på trilogien eller et spin-off-spill, men det er én stor hake som hindrer dem i å lage det spillet akkurat nå. Braylor sa, og jeg siterer: «Det ville vært fantastisk, vi har sannsynligvis til og med noen ideer til en verdig avslutning på trilogien eller et spin-off-spill, men selv om vi er et steg nærmere av skaperne bak dette merket, ligger den endelige avgjørelsen hos 505 Games, som eier rettighetene til IP-en. Så 505 Games er utgiveren av begge Ghostrunner-spillene, ettersom Braylor sier at de eier IP-en, noe som betyr at det foreløpig er opp til dem om One More Level skal gi oss det tredje og potensielt siste Ghostrunner-spillet, siden det ser ut til at det kan bli en avsluttende avslutning på trilogien. Ghostrunner Studio, unnskyld, One More Level jobber med Battle of Mortis akkurat nå, og det spillet skal slippes i oktober og er veldig forskjellig fra Ghostrunner både når det gjelder setting og stemning. Det er en annerledes vinkling på Napoleonskrigene, tror jeg, med fantastiske elementer blandet inn, det er litt skrekk der også, det er som førstepersonskamp, men det har fortsatt noe av den nervøse spillopplevelsen man forventer fra Ghostrunner, men jeg tror ikke det er like raskt."
"Uansett er Ghostrunner og oppfølgeren ganske korte spill; det tar bare noen få timer å fullføre dem realistisk sett, og de tar heller ikke så lang tid å lage sammenlignet med andre titler, så selv når vi ser på, for eksempel, Battle of Mortis som er i fokus akkurat nå, med mindre Battle of Mortis på en eller annen måte overraskende nok er en opplevelse på hele 20 timer, tviler jeg på at det vil ta så mye fokus fra One More Level at vi ikke kommer til å jobbe med noe annet ganske snart."
"Vi hadde «Ghostrunner» og deretter «Ghostrunner 2» med noen få års mellomrom, og så kom «Battle of Mortis kom omtrent tre år etter Ghostrunner 2, noe som i praksis betyr at vi kan, til og med før 2030, få det neste spillet fra One More Level, og det kan muligens bli Ghostrunner 3, men alt avhenger av 505 akkurat nå. Dessuten, hvis Battle of Mortis gjør det bra, virkelig bra, og det ser ut til å være One More Levels greie, tviler jeg på at vi får se et nytt Ghostrunner. Men selv om begge Ghostrunner-spillene slutter ganske definitivt, gir de ganske gode avslutninger, i hvert fall fra mitt perspektiv som en som har spilt begge, og jeg synes det er ganske hyggelig å få et lite kort eventyr innimellom. Men ja, hva ville du ønske deg fra et tredje Ghostrunner- ? Ville du heller se et tredje Ghostrunner-spill enn en oppfølger til Battle of Mortis hvis den er virkelig bra? Fortell meg alt dette og mer, så ses vi i morgen for flere GRD-nyheter."