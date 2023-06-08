GRTV News - Xbox kunngjør en omfattende nedbemanning som berører 3 200 ansatte

Omfattende endringer preger Microsofts spillavdeling som en del av en «omstart».
"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News. I dag skal vi ta for oss den store nyheten som kom ut i går kveld. Når det gjelder Xbox, når det gjelder den store omstillingen som skjer – hvis dere ikke allerede har hørt om dette nå planlegger Xbox å si opp 3200 ansatte i løpet av neste regnskapsår, eller rettere sagt det nåværende år. 1600 ansatte er blitt sagt opp per i går, tror jeg, og ytterligere 1600 vil følge i løpet av de 12 månedene som ligger foran oss. Men i tillegg til det har vi endelig fått svar på alle disse ryktene som har sirkulert om hvilke studioer som kunne stå foran nedleggelse. Overraskende nok blir faktisk ingen lagt ned, eller i det minste ennå. To gjenvinner sin uavhengighet, to blir solgt, og ett er nå under en økonomisk gjennomgang. Men generelt sett opplever Xbox Game Studios-familien nedbemanninger, de opplever en endring i fokus, kan man vel si. Men det er mye å snakke om, så la oss dykke ned i saken og gå gjennom alt. Så ja, Xbox skal si opp rundt 3200 ansatte, dobbelt bot og pålegg om å gjenvinne sin uavhengighet. Ninja Theory og Undead Labs har inngått avtaler om å bli en del av et nytt eierskap, og Arkane vurderer potensielle strategiske alternativer. Så ja, virksomheten vår er ikke i god form i dag, det er slik uttrykte Xbox-sjef Ashish Sharma i et av de innledende avsnittene i blogginnlegget på Xbox Wire som nettopp ble publisert og endelig besvarte mange av de viktigste spørsmålene vi hadde angående hvordan situasjonen for Xbox vil være i nærmeste fremtid og i årene fremover. Sharma forklarer at Xbox opererer med marginer som er 3–10 ganger lavere enn sammenlignbare plattform- og utgivelsesbedrifter samtidig som vi taper 64 cent for hver dollar vi investerer, og at dette kombinert med en alvorlig maskinvarekrise betyr at vi må starte Xbox på nytt. Men hva betyr dette for de ansatte i Microsofts spillavdeling? Artikkelen forklarer at totalt 3200 ansatte blir sagt opp fra Xbox i løpet av regnskapsåret 2027. Rundt 1600 stillinger er kuttet så langt, og resten vil følge i løpet av de neste 12 månedene, der en del av målet er å kutte ut hele deler av ledelseshierarkiet og redusere antall ledelsesnivåer fra absurde 14 nivåer noen steder til høyst 5 nivåer, med et mål om 3 nivåer. På samme måte blir studioene berørt, men Xbox har klart å finne en løsning som tilsynelatende vil være i de involvertes beste interesse. For det første gjenvinner Compulsion Games, South of Midnight og Double Fine Productions, Killed og Keeper, sin uavhengighet, noe som gjør at dem å drive virksomheten slik de selv ønsker, uten å være en del av det større Microsoft eller Xbox Game Studios-paraplyet. Når det gjelder Ninja Theory og Undead Labs, har disse to teamene nå inngått avtale om å gå over til nye eiere med finansiering for å fullføre og utvide Senua og State of Decay 3. Den store utfordringen ser ut til å være Arkane, for selv om Jerk Gustafsson har blitt ansatt hos utvikleren som ny administrerende direktør, har selskapet innledet den nødvendige konsultasjonen med bedriftsrådet for å vurdere potensielle strategiske alternativer. Ellers opplever Activision, Bethesda, ZeniMax, Blizzard, King, Mojang og Xbox Game Studios alle endringer i størrelse og et fokus på prosjekter med høyere prioritet mens Mojang og King nå forventes å rapportere direkte til Sharma. Artikkelen forklarer deretter at ingen av våre egne, offentlig annonserte spill eller prosjekter blir kansellert som en del av disse nedskjæringene, og Sharma påpeker deretter at målet vil være å operere under én modell og å sikre at den gir klare investeringsbeslutninger, at vi lærer av våre suksesser og feil og holder oss ansvarlige for resultatene. Alt dette kommer mens Sharma forbereder Xbox for mange år fremover, og avslutter med å si at disse endringene handler om en større fremtid for Xbox, ikke en mindre fremtid. Det neste tiåret innen spill vil bli større, mer globalt og mer kreativt enn noe vi noensinne har sett før. I år vil vi investere like mye i Xbox som vi noensinne har gjort, men vi skal investere med større fokus, større disiplin og større klarhet alt for å gjøre Xbox til stedet der verden spiller og skaper."
"Så i bunn og grunn ser det ut til at det store problemet med Xbox er at det har blitt for oppblåst.Mange investeringer som ikke har gitt avkastning for dem.Og igjen, litt av skylden ligger hos alle som er involvert i dette. Den ligger hos ledelsen for å ha godkjent disse oppkjøpene så blindt og uten å ta hensyn til hva Xbox-visjonen er."
"Det går hånd i hånd med utviklerne for å lage spill som ikke har særlig lønnsomme utsikter. Du kan jo ikke lage et spill som ikke har bred appell og så selge få eksemplarer av det aktuelle spillet og deretter undre deg over hvorfor du på en måte er i trøbbel litt. Det går ikke, vet du, det går ikke helt hånd i hånd."
"Jeg tror vi også ser mange andre ting skje når det gjelder Xbox-konsollen.Jeg tror Game Pass har blitt litt av en tidsbombe for dem, med tanke på at alt OK da Game Pass økte antallet abonnenter år etter år.Men da veksten begynte å flate ut og det plutselig ikke lenger nådde nye målgrupper, begynner man å stille seg spørsmålet: Er Game Pass egentlig en levedyktig forretningsløsning for dem?Og jeg tror det du ser her, er at Xbox har reddet dem ut av mange knipe, Game Pass har reddet dem ut av mange knipe den siste tiden. Og nå gjør den ikke det lenger, eller har ikke gjort det den siste tiden, spesielt med prisøkningene. Det har nylig kommet en ny rapport som sier at antallet Game Pass-abonnenter faktisk er lavere enn det var for to år siden."
"Det var 34 millioner, nå er det 30 millioner. Og, du vet, de tidligere prognosene fra, tror jeg, 2027, var at de ønsket at Game Pass skulle nå 70 millioner abonnenter.Og jeg er sikker på at hvis det når 70 millioner, ville alle disse nedbemanningene og alle disse situasjonene som skjer her, ville ha blitt lagt til side, fordi, du vet, virksomheten hadde gått gjennom Game Pass, og Game Pass tjente inn enorme mengder penger for dem."
"Men det var det ikke. Eller rettere sagt, det skjedde ikke. Og det har ikke gått slik.Jeg tror Shama også har sagt ved flere anledninger at det endelige målet er å få Xbox fra å ha én milliard spillere i året til én milliard spillere om dagen. Det er et spesielt stort sprang. Man må i praksis øke antall spillere med 365 for å nå det tallet."
"Men det man også må si om Xbox, er at de har mange ressurser og mange verktøy til rådighet, og at de potensielt kan nå et svært stort publikum.Men de må drive virksomheten bedre. Og det starter slik. Du vet, igjen, kan man peke ut utviklerne og si: «Dere trenger spill som vil drive salget.» Men det er visse ting som dette blogginnlegget avslørte, som viser akkurat hvor dårlig Xbox ble ledet. Vi snakker jo om lederskapet. Og det sto at de ønsket å redusere antall ledelsesnivåer til fem, eller ideelt sett tre, ned fra 14 nivåer. Kan du forestille deg å jobbe et sted hvor du, for å få godkjenning, måtte gjennom 14 trinn i hierarkiet før det ble godkjent. Det er galskap. Ren galskap. Og jeg tror ikke engang at de i det hele tatt hadde en COO, noe som betyr at de ikke hadde noen som hadde oversikt over hele økonomien og sørget for at alt hang sammen. Det er nettopp slike små ting som begynner å bli tatt i praksis. Og det eneste andre du må se på når du snakker om dette nå, er hvordan det har kommet så langt etter at, du vet, Phil Spencer har stått i spissen for Xbox i X antall år? Hvordan har det kommet så langt at disse viktige delene ikke er på plass, og at det er et så mye innviklet og forvirrende rot i sentrum? Det er rett og slett forbløffende at det har kommet så langt."
"Det koster dyrt, og mange mister jobben på grunn av dette, og det kommer til å påvirke Xbox-landskapet en stund. Men igjen, det er ikke positivt, men det er bedre enn det kunne vært. I stedet for at Compulsion, Double Fine, Ninja Theory og Undead Labs og kanskje til og med Arcane legge ned, er det to av dem som gjenvinner sin uavhengighet, noe som ikke betyr at de ikke vil samarbeide med Xbox igjen. Da Toys for Bob ble uavhengige, var avtalen at Xbox skulle gi ut deres neste spill, som var, du vet, Spyro. Jeg husker ikke tittelen på det. Spyro-spillet som lanseres våren 2027. Så noe slikt kan kanskje skje. Man vet aldri med Compulsion og Double Fine, hvor, du vet, Xbox vil bidra med litt finansiering litt, og så vil vi gi det ut. Men det vi ikke kommer til å gjøre, er at vi ikke lenger vil eie det selv."
"Vi kommer ikke til å betale lønningene deres. Det blir opp til dere og salget av spillet. Så Og når det gjelder Ninja Theory og Undead Labs, hvis de blir solgt, betyr det at Xbox sannsynligvis ikke vil være involvert i utgivelsessiden av saken i det hele tatt, noe som er ganske rart med tanke på State of Decay og Senua."
"De ble opprettet som Xbox-serier. Men igjen, det store spørsmålet er Arcane. Hvis de er i nødvendig med konsultasjon for å vurdere potensielle strategiske alternativer, høres det ikke så bra ut for Arcane.Igjen, alle disse rapportene kommer også ut og sier at Blade har gått over budsjettet. Det tar for lang tid.Vi har ikke sett et spill fra Arcane Leon på en stund. Arcane Austin ble lagt ned for noen år siden."
"Ingenting av dette høres særlig bra ut. Og ja, Gustafson skal bli den nye administrerende direktøren, og forhåpentligvis kan han få selskapet, utvikleren, tilbake på sporet. Men det der er for meg, når jeg ser på det, er jeg litt bekymret for fremtiden til Arcane. Men uansett, vi bør nok avslutte.Det har vært en lang episode. Det er mye vi kan snakke om. Og det vil vi nok gjøre i den neste The Game Rector Show-podcasten, så følg med på den. Men ellers, ja, det er alt jeg har av tid. Jeg er tilbake i morgen med neste utgave av GRTV News of the Week. Så inntil da, håper dere nyter tirsdagen, og vi ses alle i neste episode. Ha det bra."