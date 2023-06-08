Xiaomi Smart Dehumidifier Lite (Quick Look) - Kompakt, kraftig, stillegående

Denne avfukteren byr på et bredt utvalg av driftsmoduser og støyreduserende funksjoner, i tillegg til at den har en romslig vannbeholder på hele tre liter og støtter smart tilkobling.
"Hei alle sammen, og velkommen til nok en utgave av Gamereactor Quick Look.Nå skal vi ta en titt på noe vi faktisk ikke har gått så dypt inn på før, nemlig en avfukter. Jeg mener, det er ikke slik at de alle ser like ut, men de har en viss utstråling som gadget som umiddelbart får deg til å tenke: «Å, det har noe med avfukting. Det kan være den runde formen, størrelsen, men også disse ventilasjonsåpningene her på baksiden. Men poenget er at Xiaomi prøver å senke prisene på denne typen av avfuktere som du ikke bare kjøper for en femmer nede på supermarkedet på en slags tilbud tilbud. De prøver å senke prisen på noen av disse mer spesialiserte enhetene, og det har de lykkes veldig godt med. Hvis du tar en titt på for eksempel Mi Store, tror jeg den heter, spesielt her i Norden, er noen av prisene deres rett og slett utrolig aggressive, og det gjelder noe slikt her også. Så hva er viktig når det gjelder en avfukter? Vel, for det første vil du at vannet i luften, eller fuktigheten i luften, skal fjernes. Det betyr at du tar fuktigheten ut av luften og erstatter den med noe som er, vel, friskere, som for eksempel har mindre fuktighet i seg, fordi det kan være skadelig for deg, både når det gjelder utvikling av bakterier, men også for bygningen du befinner deg i, for treverkets tilstand eller bare de indre arkitektoniske detaljene der inne. Så denne er klassifisert for 13 liter om dagen. Det betyr at det er så mye fuktighet den kan trekke ut av luften og erstatte med luft av bedre kvalitet, friskere luft, tørrere luft."
"Nå, hva er 13 liter? Vel, det tilsvarer å tømme 26 flasker à 500 milliliter om dagen. Jeg vet at dette bare er en annen måte å uttrykke det på, men poenget er å få frem hvor mye fuktighet vi faktisk snakker om her. Den er altså beregnet for rom på mellom 5 og 25 kvadratmeter, så det kan være et vanlig soverom, bad eller vaskerom. Poenget er altså at du kanskje befinner deg på et sted hvor du av ulike grunner merker at det er mye fuktighet i luften. Det kan for eksempel være et sted der du vasker klær. Det er en stor maskin med mye vann inni seg og mange våte klær som kommer ut av vaskemaskinen og tørketrommelen og som må tørke over tid. Så noe slikt kan potensielt være til hjelp. Moren min har et fuktproblem med sopp i et anneks ved siden av huset sitt, og hun har en avfukter, fordi man selvfølgelig ønsker å redusere fuktigheten i luften for å gjøre det midlertidig vanskeligere for soppene å vokse. Så det finnes, igjen, det kan være en rekke forskjellige grunner til at man vil ha noe slikt. Som dere ser, er det en stor, rund eske. Den er ikke spesielt lett, selv om den er det. Navnet er faktisk Xiaomi smart avfukter med lys, men poenget er likevel å tilby mange funksjoner til en lavere pris. Det er ikke fysisk at den er lett. Poenget mitt er at mange avfuktere ser slik ut. Den står på hjul, noe som betyr at den er veldig enkel å flytte rundt både i samme rom og fra rom til rom."
"Det er kanskje vanskelig å se, så jeg skal vippe den litt, som dere kan se her.Den har altså et 360-graders luftutløp på toppen, utstyrt med en effektiv, buet fordamper kondensatormotor og en børsteløs DC-motor med lang levetid som gir en luftstrøm på omtrent 140 kvadratmeter i time. Så dette er åpenbart en maskin. Du kobler den til strøm med en standardkabel."
"Jeg tror ikke den har noen batterimodus, så det betyr at du må flytte den mellom stikkontakter, men poenget er at motoren som faktisk snurrer her inne og gjør alt det tunge arbeidet, også er en ganske stille motor. Standard støynivåene varierer mellom 38 desibel, og det er syv forskjellige støydempingsprofiler å velge mellom, noe som betyr at den under optimale forhold kan gå ned til 34 desibel når den kjører i en spesiell sovemodus. Og det er faktisk en av knappene du kan se her. Den heter modus, og det finnes tre forskjellige driftsmoduser. Det er altså smartmodus, som i praksis endrer målet sitt basert på ulike parametere. Det betyr altså at den er smart. Det finnes en tørkemodus for klær, som selvfølgelig fungerer omtrent som når du setter den i en støvsuger og velger «hyper»-modus, da bruker all motorens kapasitet for å øke effektiviteten. Det gjelder altså hvis du er befinner deg i et rom hvor du vet at det snart kommer til å bli fuktig veldig fort. Og så, som jeg sa, den dedikerte søvnmodusen, som betyr at du reduserer effektiviteten og støynivået, men da kan la den gå hele natten hvis det generelt blir fuktig i soverommet."
"Så her inne er det et vaskbart antibakterielt filternett, som har en sertifisert – jeg kan ikke helt huske navnet på sertifiseringen, men det er en sertifisert bakteriereduksjonsgrad på på minst 99 prosent. Dette gjelder bestemte bakterier som E. coli, noen stafylokokker, tror jeg det er – jeg uttalte det nok feil, men det er et vanskelig ord."
"Men poenget er at visse nivåer av bakterier reduseres til det nivået på 99 prosent. Så det finnes helt klart måter dette kan forbedre luftkvaliteten på flere forskjellige måter.Inne i enheten har vi 2,4 gigahertz Wi-Fi-moduler som muliggjør fjernstyring, og gjennom en dedikert app kan du gjøre ting som å sette opp tidsplaner døgnet rundt, få miljømålinger i sanntid, alle disse forskjellige funksjonene som man vel egentlig forventer å finne der. Men all denne informasjonen er lett tilgjengelig via en app. Det eneste potensielle problemet er at jeg ikke kunne finne noen spesifikke omtaler av støtte for 5 gigahertz. Det betyr at hvis du har en 5 gigahertz ruter, vil ikke denne lese den av. Og hvis du har et dual mesh-nettverk som veksler mellom 2,4 og 5 gigahertz, vil det kanskje ikke fungere, fordi nettverket ikke vet at det må levere 2,4 gigahertz spesielt for dette. Poenget er at det er egentlig den eneste begrensningen. Så vi skal teste dette videre og så komme tilbake til dere med en endelig konklusjon. Vi ses i neste episode!"