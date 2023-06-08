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Id Software og ZeniMax Online Studios vil overleve nedbemanningene hos Xbox

Men utviklerne vil bli rammet av nedbemanninger.

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