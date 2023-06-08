GRTV News – « IO Interactive » kunngjør planer om å utvikle og finansiere prosjektet på egen hånd Project Fantasy

Det er både gode og dårlige nyheter for fremtiden til IOI.
The Alleged Fantasy Project
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"Hei, velkommen tilbake til GLTV News. Jeg heter Alex, og som alltid skal jeg gå gjennom ettermiddagens siste nyheter og beste nyheter innen spill, teknologi, underholdning – uansett hva du liker, og faktisk hva du enn elsker – vi har det alltid her for deg på GLTV News og i det større Gamereactor nettverket som helhet."
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"Dere er sikkert allerede klar over dette: dette er IOI-spillet som har vært holdt i skyggen i ganske lang tid, siden de har fokusert på å avslutte Hitman – vel, kanskje ikke avslutte Hitman, med tanke på at vi fortsatt får kjendisoppdrag og slike ting, men for å gjøre for å gjøre en lang historie kort: mens de har jobbet med James Bond-spillet, 007 First Light, og litt mer Hitman, har de også jobbet med Project Fantasy på det danske studioet."
"Dessverre trakk Xbox seg fra finansieringen av det spillet, noe som i praksis fikk oss alle til å tro at det kom til å bli avlyst, og nå har IOI kommet tilbake med litt mer informasjon om hva det innebærer, og det er dessverre både gode og dårlige nyheter.Så den gode nyheten, det positive, er at Project Fantasy skal flyttes inn i selskapet."
"IOI finansierer det på egen hånd og setter det opp på linje med sine andre prosjekter uten støtte fra en partner, noe som er ganske stort.Det har Amazons støtte og Amazons hjelp til å publisere innhold i det nye James Bond- spillet, siden Amazon åpenbart eier rettighetene til James Bond i dag, men Project Fantasy skal helt og holdent bli drevet frem av IOI selv, noe man kan forstå med tanke på at selv om IOI har brukt mye penger på å lage sitt James Bond-spill, har det også tilsynelatende solgt ganske bra, og det kommer åpenbart i kjølvannet av en enormt vellykket Hitman-trilogien, så utvikleren har ganske mye penger."
"Men ikke nok penger til å holde studioet i Istanbul åpent, og det er den dårlige nyheten i denne kunngjøringen, der IOI sier at vårt umiddelbare fokus er å støtte de berørte så godt vi kan gjennom denne perioden.Hvis du kjenner til muligheter i nettverket ditt, vil vi være oppriktig takknemlige for all støtte du kan gi til noen av de potensielle og talentfulle medarbeiderne i IOI som kanskje på jakt etter nye muligheter etter at selskapet har kunngjort at det legger ned kontoret i Istanbul og sier opp alle som jobbet der."
"Det er ukjent, tror jeg. Jeg tror ikke Ben har nevnt det i denne artikkelen, siden jeg tror det er ukjent hvor mange som jobbet ved det studioet, men man kan tenke seg at hvis det er nok folk til å fylle et helt studio der ute i Istanbul, så vil det være ganske mange."
"Det står at IOI ser på nedbemanningene som nødvendige beslutninger for å sikre den langsiktige fremtiden til IO Interactive som en av de svært få fullstendig uavhengige AAA-utviklerne og -utgiverne samt for å gi Project Fantasy det best mulige grunnlaget for å lykkes med vår lidenskap og retning."
"Det står at de gleder seg til å dele mer om Project Fantasy, og realistisk sett håper man at det kommer mer ganske snart, for ellers virker fremtiden ganske usikker for IO utenfor James Bond-universet for øyeblikket.Vi vet at de skal utvikle en trilogi med James Bond-spill, tror jeg, og kan man tenke seg at de vil jobbe ganske raskt med det for å følge opp suksessen med «007 First Light», men ja, la meg få vite hva du synes om dette, for det er åpenbart en viss tilbakeslag etter Xbox’ store omlegging, ettersom plattformseieren avhender en rekke studioer og sier opp tusenvis av ansatte, og vi kommer til å se ringvirkningene av det i sannsynligvis mange år fremover, men ja, la meg få vite hva du synes om Project Fantasy Gleder du deg til det? Hvordan tror du det kommer til å bli? Er du glad for at det går fremover? Er du glad for at IO tar seg av det på egen hånd? La meg få vite det det og alt det der og mer, og vi ses i morgen for mer TRT-nyheter. Ha det bra."