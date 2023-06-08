GRTV News - The Elder Scrolls VI hevder at det fortsatt er minst to år igjen

Ikke hold pusten mens du venter på Bethesdas neste prosjekt.
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"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News I dag skal vi snakke litt om The Elder Scrolls 6 Som vi egentlig ikke har noen slags slagord for Vanligvis omtaler vi dem som The Elder Scrolls 4: Oblivion og The Elder Scrolls 5: Skyrim Men vi vet ikke slagordet for The Elder Scrolls 6 ennå Men grunnen til at vi snakker om det, er at det har kommet en ny rapport som på en måte ser på hvor langt utviklingen har kommet Nå ble The Elder Scrolls 6 annonsert for mange år siden Jeg tror det var på slutten av 2010-tallet? Midt på 2010-tallet? Noe sånt Uansett, det har gått lang tid, og vi har praktisk talt ikke hørt noe om det Og selv om vi vet at Bethesda jobber med The Elder Scrolls 6 tror jeg de fleste er ganske klar over at det fortsatt vil ta en stund Og nå har det kommet en ny rapport fra en svært pålitelig kilde, nemlig Jason Schreier, tror jeg Og han har i grunnen sagt at man virkelig ikke bør holde pusten mens man venter på dette spillet For det kommer til å ta minst to år Så tidligst blir det høsten 2028 Så ja, vi kommer til å måtte vente en stund på dette Uansett, la oss komme i gang Ja, ifølge ryktene er det fortsatt minst to år til The Elder Scrolls 6 kommer Ifølge en pålitelig kilde vil det ikke bli lansert før høsten 2028 Men muligens også enda senere Så ja, det siste året har Bethesda blitt stadig mer åpen om utviklingen av The Elder Scrolls 6 Selv om ingen detaljer har blitt delt De legger ikke skjul på at arbeidet går fremover Og de har til og med snakket litt om den nye spillmotoren som brukes Så når kommer det ut? Det vet vi ikke Men selv om det ble kunngjort allerede i 2018, virker det fortsatt som om det er langt unna Det er i hvert fall det Bloomberg-journalisten Jason Schreier hevder via IdleSloth i en spørsmål-og-svar-runde Han sier at det er minst to år til Derfor bør vi ikke forvente at den blir lansert før tidligst mot slutten av 2028 Schreier regnes også generelt som en svært pålitelig kilde Men dette er fortsatt ikke en offisiell bekreftelse Så ta det med en klype salt foreløpig For øvrig rapporterte vi nylig at Xbox-sjefen Asher Sharma ønsker å satse mer på Microsofts enkeltspillerspill eksklusive Xbox-spill Hvis det skjer, kan vi muligens forvente at dette også gjelder for The Elder Scrolls 6 Hvis The Elder Scrolls 6 blir en Xbox-eksklusiv, vil det være en systemselger De har ikke mange av dem De kommer ikke til å gjøre det i flerspillerspill, det har de sagt Det betyr at Call of Duty ikke kommer til å bli en systemselger for Xbox Fordi det er tilgjengelig på flere plattformer Inkludert, fra og med i år, Nintendo Switch 2 Men hvis The Elder Scrolls 6 ender opp med å bli en Xbox-eksklusiv tittel Ville det være en systemselger Fordi det ville være folk som kom til plattformen for å spille det Problemet med Xbox er at de ikke lager spill som er eksklusive for Xbox De vil også lansere dem på PC Fordi de har et så bredt publikum der Microsoft er en svært bred produsent av PC-programvare Så det vil ikke være en systemselger i den forstand På det tidspunktet vil kanskje PlayStation ha tilgang til PC-butikker På samme måte som vi forventer at Project Helix skal kunne nå ut til Steam Likevel vet vi at The Elder Scrolls 6 er på vei Det er fortsatt en stund til Det kommer, så det er gode nyheter der Men det er fortsatt en stund til Etter det det høres ut som, igjen Tidligst høsten 2028 Slik det høres ut, og måten de formulerer seg på Det er liksom i beste fall Nå er Bethesda-spill kjent for å være litt ustabile Når de lanseres Og jeg tror ikke folk er like tolerante overfor den ustabiliteten som de var da Skyrim ble lansert i begynnelsen av 2010-tallet Hvis det beste scenariet er slutten av 2028 Kanskje blir det 2029 Vi snakker om dette spillet her Eller kanskje til og med litt senere enn det Poenget er at det er på vei Bare ikke hold pusten mens du venter på det For det er fortsatt ganske langt unna Men uansett, det er alt jeg har tid til Jeg er tilbake i morgen med neste utgave av GRT News of the Week Så inntil da håper jeg dere nyter resten av onsdagen Og vi ses alle sammen i neste utgave"