GRTV News - Obsidian har fått i oppdrag å utvikle et nytt Fallout-spill

Avowed 2 ser imidlertid ut til å ha blitt avlyst.
"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News. I dag skal vi ta for oss en ny rapport som har kommet ut i kjølvannet av hele Xbox-situasjonen. Denne rapporten handler spesielt om Obsidian, for selv om man opprinnelig trodde at Obsidian ville være en av utviklerne som ville slippe unna – kanskje ikke helt ustraffet, men kanskje litt litt lettere når man ser på det sammenlignet med id, som praktisk talt blir slaktet, trodde man at Obsidian kanskje ville klare seg bedre, men det ser ikke ut til å være tilfelle, de står overfor ganske omfattende nedbemanninger, og de er også en del av denne innsatsen for å på en måte omfokusere hvor Obsidian retter blikket mot fremtiden; i stedet for å lage sin egen type IP, skal de fokusere på den bredere IP-en til Xbox, men uansett skal vi nærmere på alt dette, la oss først ta en titt på nyhetsartikkelen."
"Obsidian melder at Vow 2 er avlyst, da Obsidian ønsker å fokusere på et nytt Fallout- spill i stedet. Obsidian Entertainment ble hardt rammet av Microsofts nedbemanninger og vil nå fokusere på sikrere satsninger fremover, så ja, flere dager senere fortsetter informasjonen å dukke opp om de massive nedbemanningene Microsoft kunngjorde på mandag. Nå som støvet har begynt å legge seg, vet vi at Obsidian Entertainment er blant de hardest rammede studioene. Beklager vi vet at en av de hardest rammede avdelingene i studioet er Obsidian Entertainment med 52 ansatte en stor andel av disse ansatte jobbet sannsynligvis med «A Vow 2», som nå tilsynelatende er avlyst, takk til Gamefile, ettersom Xbox-sjef Asher Sharma ønsker å fokusere mer på sikrere satsninger Vi mistenker imidlertid at mange ikke vil bli altfor skuffet over dette, ettersom Bloomberg melder at ressursene i stedet vil bli rettet mot et nytt Fallout-spill. Ja, studioet som en gang laget Fallout: New Vegas, et spill mange anser som det beste i serien, vil få i oppdrag å å lage en ny tittel, og det blir bare bedre: ifølge rapporten skal Josh Zoil lede prosjektet – og han er tilfeldigvis den samme personen som sto bak New Vegas, bortsett fra det faktum at vi selvfølgelig beklager oppsigelsene – hva synes du om beslutningen om å fokusere på det det nye Fallout-spillet i stedet for en erklært oppfølger? Øh, vel, for det første: 52 personer som mister jobben det er ingenting bra ved det, øh, og det andre som jeg også alltid har syntes var litt rart med Obsidian, er at de er veldig effektive – i fjor satset de jo veldig for tidlig til Early Access, og det samme med The Outer Worlds, så man kan ikke… jeg tror ikke man egentlig kan skyve Obsidian, som ikke er en kjempestor utvikler – som du vet er det en AAA-utvikler, men det er ikke akkurat slik som Infinity Ward her, eller som Bungie med hundrevis av ansatte – de er veldig effektive og klarer å produsere så mange spill som de har gjort jeg ville trodd at de ville ha hatt det litt bedre, for det er tydelig at måten de utnytter ressursene sine på er ganske effektiv, hvis de kan produsere så mange videospill som de gjør, øh og det er derfor jeg synes nedbemanningene er litt merkelige for meg, for jeg tror man kunne ha sagt – jeg tror man kunne ha gått til Obsidian og sagt: «Vi vil at dere skal lage et nytt Fallout-spill» og sagt: «Hør her, kanskje – kanskje etter at dere er ferdige med de to DLC-ene til The Outer Worlds – kan vi legge The Outer Worlds en stund og lage et nytt Fallout-spill. Hvis dere vil lage et nytt Avow, greit, men Fallout har prioritet. Personlig ville jeg trodd at Obsidian ville ha opparbeidet seg den graden av tillit på grunn av hvor effektive de har vært. Det er svært få utviklere som har fått ut så mange spill som dem, så å se at så mange blir sagt opp, overrasker meg litt, fordi jeg ikke tror – vel, jeg tror ikke nødvendigvis at noen av spillene fra fjoråret for Obsidian var noen fantastiske suksesser i seg selv, øh, når man kan gi ut så mange spill som man har, tror jeg ikke man nødvendigvis trenger at ett skal være en kæmpe suksess – man trenger at de alle skal være relativt vellykkede, men uansett har dette skjedd, så dette er fremtiden vi lever i nå øh, når det gjelder et nytt Fallout-spill med Josh Shaw ved roret, så er det jo spennende, selvfølgelig, du vet å se personen som laget eller ledet «Fallout: New Vegas» og utvikleren som ledet «Fallout: New Vegas tilbake i denne serien, det er spennende, spesielt siden mange av disse sentrale Bethesda-merkene ikke har blitt utnyttet særlig godt på lenge, vet du ikke bare Fallout, men også The Elder Scrolls, så det er spennende, eh, spennende, men jeg tror fortsatt at det var rom her for dem å jobbe med – jeg tror Obsidian kan bevise at de kan håndtere omtrent tre spill om gangen. Jeg synes de ligner veldig på Insomniac i den forstand. Du vet, Insomniac har de siste par årene laget flere Spider-Man-spill de har et Wolverine-spill på vei, et Ratchet & Clank-spill de har levert – hvis Insomniac kan takle en stor arbeidsbelastning og de kan gjøre alt ganske effektivt, tror jeg. Obsidian befinner seg i den samme sorten, eh, den samme slags atmosfære, egentlig, så jeg hadde gjerne sett at de sa: «Gå og lag et nytt Fallout-spill, kanskje noe i mindre skala, noe som, du vet, kanskje enten er støtte og forankring for å komme seg ut av Early Access, eller kanskje det er å lage en oppfølger til «Pentiment» eller noe sånt, og så ha en slags andre hovedprosjekt du jobber med, uten like mange ressurser som Fallout-spillet, som kanskje er «Year of Vow 2» eller noe sånt – jeg er ikke sikker, men det er i hvert fall min tolkning av situasjonen øh, men uansett, poenget er at Obsidian står overfor nedbemanninger, øh, de har, de blir retter ressursene eller fokuset sitt mot slags sentrale flaggskipmerker, som i i dette tilfellet vil være et nytt Fallout-spill, så, eh, men igjen er det også verdt å nevne at alt dette er rapportert – det er ikke offisiell informasjon fra Xbox eller Obsidian det er kun rapportert informasjon, så bare ta det med en klype salt Men uansett, det er alt jeg har tid til i dag. Jeg er tilbake i morgen med den neste gode nyheten for uken, så inntil da håper jeg dere nyter torsdagen, og vi ses i neste episode"