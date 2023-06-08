GRTV News – Live-action-filmen « Naruto søker skuespillere til hovedrollene

Naruto, Sasuke, og Sakura blir de første skuespillerne som er valgt ut til den nye live-action-filmatiseringen.
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"Men uten videre omsvøp skal vi i dag snakke om «Naruto the Movie», live-action-filmen som nå går inn i produksjon – eller kanskje mer presist forproduksjon, siden de er på jakt etter skuespillere til hovedtrioen.Jeg har ikke sett «Naruto», men jeg er ganske sikker på at dette er hovedtrioen, fordi det er Naruto selv, Sasuke og Sakura som skal besettes – litt som i «Harry Potter», der man starter med å besette Ron, Hermione og Harry, selvfølgelig."
"Man merker at det er fredag, og man merker at det er hetebølge her i Storbritannia.Vi har heller ikke hatt filmnyheter på en stund, så jeg tenkte vi skulle snakke om det.Uansett ble dette bekreftet på Narutos offisielle nettside, der det står at regissør Daniel Destin Cretton – navnet Cretton er kanskje kjent for dere, det navnet er kanskje kjent for dere fordi han har regissert «Spider-Man: Brand New Day», han har regissert «Shang-Chi», og han skal også tror jeg skal regissere oppfølgeren til «Shang-Chi», når den enn kommer."
"Men uansett vil det trolig største prosjektet han har på gang etter «Spider-Man» være «Naruto»-filmen med ekte skuespillere, fordi «Naruto» er en av de største anime-seriene noensinne, og det ser ut til at de kommer til å ta seg god tid med å finne skuespillerne, fordi den første søkeprosessen vil dreie seg om hovedtrioen bestående av Naruto, Sasuke og Sakura, som jeg nevnte og deretter vil rollebesetningen av alle de andre skje i omganger."
"Så ifølge Narutos offisielle nettside får vi et sitat fra Cretton som sier: Kishimotos historier har inspirert generasjoner av fans over hele verden.Det er en ære å bringe denne verdenen og dens karakterer til det store lerretet for første gang i live-action."
"Jeg er begeistret over å kunne gi liv til den fantastiske verdenen til Naruto ved å starte denne globale rollebesetningsjakten for å finne medlemmene av Team 7.Masashi Kishimoto, skaperen av Naruto, hadde også noe å si, og han sier, og jeg siterer: Akkurat nå skjer det det ene mirakelet etter det andre for meg."
"Verket mitt, Naruto, skal faktisk bli filmatisert i Hollywood, og et annet mirakel er at Destin Daniel Cretton skal regissere filmen.Jeg kan fortsatt ikke tro det.Når så mange mirakler hoper seg opp, la oss håpe på enda flere."
"Jeg gleder meg til det mirakuløse møtet med de engasjerte og fantastiske skuespillerne.Jeg gleder meg til å møte karakterene i filmen.Vi har ikke noen utgivelsesdato eller utgivelsesperiode for Naruto-filmen, men vi antar at det vil ta litt tid."
"Live-action og anime har ikke alltid gått så bra sammen.Netflix har hatt ganske stor suksess med sin live-action-tilpasning av «One Piece».Det føles definitivt som om den fanger animeens ånd, men noe som «Dragon Ball» Evolution er en av de mest utskjelte filmene gjennom tidene, ikke bare blant anime-filmatiseringer eller filmatiseringer generelt."
"Så egentlig har vi ikke noen særlig god historikk når det gjelder å gjøre anime om til live-action i fortiden.Death Note-filmen klarte heller ikke å oppnå noen form for stor suksess.Personlig er jeg ikke sikker på om det er et medium som noen gang virkelig burde gjort om til live-action i den formen."
"Men Hollywood gjør som Hollywood gjør, og derfor vil det alltid være på jakt etter den neste store greia, akkurat som de tjener stort på videospillfilmatiseringer akkurat nå.Det er svært sannsynlig at vi får tre ukjente skuespillere, så ikke forvent å se Tom Holland i Naruto-filmene eller noe slikt, men ellers, hvis du har noen forslag, la meg vite hvem du ønsker skal spille hvilke roller, hvem du håper skal spille hvem i Naruto-filmen hvis du har noen fan-rollebesetninger, så ses vi snart med flere GRTV-nyheter."
"Ha det bra."