GRTV News - « God of War: Laufey skal lanseres før januar 2028

Det er bekreftet at spillet kommer i en fysisk utgave på plate.
"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av JRTV News.I dag skal vi ta for oss en nyhetshendelse som skjedde helt på slutten av forrige uke, akkurat nå som vi går inn i helgen."
"Det handler om «God of War Lafayette», og grunnen er at det bare var en veldig liten tweet som ble nevnt, men den inneholder massevis av virkelig viktig og avgjørende informasjon om når vi kan forvente dette spillet, hva vi kan forvente oss av det, alt det gode, og det er også et biprodukt av den nylige PlayStation-kunngjøringen."
"Uansett, la oss dykke rett inn i saken og ta det derfra.Så ja, «God of War Lafayette» kommer til å få en fysisk utgivelse på plate.Dette betyr også at det vil bli utgitt før januar 2028, når Sony har bestemt seg for å avslutte alle nye fysiske utgivelser."
"Så ja, under Sonys «Naughty 3»-arrangement kunngjorde de den neste delen i «God of War»-sagaen.Denne gangen skal vi imidlertid ikke spille som Kratos, men i stedet ta rollen som en kvinnelig gud ved navn Lafayette."
"Selv om vi fikk et godt innblikk i tittelen og ble vist noen skjermbilder, vet vi fortsatt ikke helt når det kommer ut, eller engang i hvilket år.Mange antok nok at det ville bli i 2027, og det ser ut til å være tilfelle nå som Sony Santa Monica indirekte har bekreftet det."
"I en tweet snakkes det om San Diego Comic-Con, at spillet vil være til stede på San Diego Comic-Con, og de fulgte opp med denne lille hentydningen på slutten der de sa at vi kan bekrefte at «God of War Lafayette» vil være tilgjengelig på disk.Nå som Sony nylig har bekreftet at de vil slutte å gi ut spill på disk fra og med i januar 2028, tyder dette rimeligvis på at spillet også vil bli utgitt før den tid."
"Det vil dermed være et av de siste, kanskje til og med det aller siste, avhengig av når det kommer ut i løpet av året, spillene som Sony noensinne vil gi ut i en ordentlig fysisk utgave.Så ja, «God of War Lafayette», det kommer til å få en fysisk plate, og det betyr at det kommer før januar 2028."
"Slik PlayStation formulerte den kunngjøringen, er jeg ikke helt sikker på om begynnelsen av januar 2028 blir slutten på det, eller om det blir slutten av januar 2028 som blir den siste gangen de gir ut et fysisk medium.Noe som i praksis betyr at «God of War Lafayette» enten kommer til å lanseres i 2027, eller at det kommer til å lanseres før slutten av januar 2028."
"Personlig er jeg ikke helt sikker på hvilken av delene det er.Man må anta at det er et spill av samme størrelse som «God of War Lafayette», så må man må anta, eller ville måtte anta, at det sannsynligvis vil bli lansert før årets slutt, sannsynligvis som en slags jule-lansering, noe som betyr at du sannsynligvis har å gjøre med et spill som kommer ut i november, oktober, om omtrent 15 måneder, noe i den retningen."
"Kanskje tidligere, men sannsynligvis rundt den tiden.Interessant likevel, men det er ganske store nyheter, for ved bare å gi en liten bekreftelse på dette området, avslører det en mengde viktig informasjon om dette spillet, som Sony foreløpig ikke har delt."
"Jeg tror også det på en måte viser hvordan utviklerne føler seg om denne kunngjøringen fra Sony, fordi de ikke trengte å gjøre det, Santa Monica.De trengte virkelig ikke å gjøre det, men de gjorde det likevel.Så jeg tror dette beviser mange forskjellige poeng, og det er ganske interessant å se om vi vil se flere utviklere gjøre det samme."
"Insomniac har allerede gjort det, da de sa at Wolverine vil få en fysisk utgave, men jeg tror alle på en måte antok at Wolverine uansett ville få en fysisk utgave, siden det lanseres i september, men det ville være interessant å se om andre Sony-utviklere kommer frem og deler lignende nyheter."
"Så vi får følge med, men det eneste som er verdt å merke seg akkurat nå, er at God of War Lafayette kommer til å få en fysisk plate.Den kommer trolig ut senest i slutten av 2027.Og ja, for mer informasjon om spillet, følg med, for det blir et San Diego Comic Con i slutten av juli, så kanskje det blir delt noen flere interessante nyheter der."
"Inntil da er det alt jeg har tid til, men jeg er tilbake i morgen med den neste utgaven denne uken, så inntil da håper jeg dere nyter resten av mandagen, og vi ses i neste utgave av JLTV News.Ta vare på dere selv, alle sammen."