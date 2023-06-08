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Rollebesetningen til live-action-filmatiseringen av Naruto er i gang
For øyeblikket pågår utvelgelsen av skuespillere til de tre hovedrollene.
Publisert 2026-07-13 10:55
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