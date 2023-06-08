GRTV News – Et lite team hos Obsidian skal fortsatt jobbe med Avowed 2, til tross for at serien er blitt avlyst

Kan oppfølgeren til fantasy-RPG-spillet likevel reddes?
"Hei, velkommen tilbake til GRTV News. Jeg heter Alex, og som alltid skal jeg gå gjennom ettermiddagens siste nyheter og beste nyheter når det gjelder spill, teknologi, underholdning – hva enn du liker, og faktisk hva du enn elsker – vi har det alltid her for deg på GRTV News og i det større Gamereactor nettverket som helhet."
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"Da vi forrige uke fortsatt var midt i virvelvinden av nedbemanninger hos Xbox, ble Obsidian sies å ha blitt ganske hardt rammet av dem, for selv om selskapet på en måte alltid har vært i drift og alltid har prosjekter på gang, er Obsidian en utvikler som ikke egentlig hadde kunngjort mange store prosjekter, med tanke på at de nettopp hadde gitt ut «Avowed» og «The Outer Worlds» 2 i løpet av samme år, men det ble sagt at bak kulissene hadde Avowed 2 blitt kansellert til fordel for et nytt Fallout-spill fra regissør Josh Sawyer."
"Så det er en litt bittersøt nyhet for mange, med tanke på at det ville ha betydd at Obsidian på en måte blir tvunget inn i Fallout-serien etter å ha i årevis sagt at de ikke nødvendigvis ønsket å gjøre det, men samtidig har Obsidian laget «Fallout: New Vegas», som av mange regnes som det beste Fallout-spillet noensinne, og derfor høres et nytt Fallout-spill fra Obsidian ganske bra ut."
"Men kanskje kan vi få i både pose og sekk, ettersom Jason Schreier sier at mens arbeidet med et nytt Fallout-spill fortsetter, vil arbeidet med Avowed 2 også fortsette.Han sa i en ny YouTube-video at det faktisk var kommet lenger enn de fleste ville tro for en oppfølger til et spill som kom ut i fjor, så jeg tror håpet deres kanskje er at de vil får det så nær ferdig at Xbox vil se på det og si: «Ok, dere kan fullføre og gi ut dette, det vil ikke koste så mye mer å fullføre det.» Så det gir faktisk ganske mye håp; Obsidian er utrolig raske til å utvikle spill, de har gitt ut spill etter spill etter spill siden 2020-tallet i lang tid."
"Selv før det, faktisk, hvis man tenker på spill som The Outer Worlds, Pentamon, Avowed, The Outer Worlds 2 – alle disse spillene kom ut med bare noen få års mellomrom, om ikke i løpet av samme år. The Outer Worlds 2 og Avowed ble, som jeg sa, lansert i fjor, tilbake i 2025, noe som betyr at man realistisk sett sannsynligvis vil beholde en utvikler som kan gi ut spill i dette tempoet, så lenge de ikke bruker for mye penger på dem, men så igjen kommer det meste av spillbudsjettet fra lønninger, og hvis man snakker om, vel, lønningene for ett spill hvert tiår, som for eksempel Naughty Dog, sammenlignet med seks, syv eller åtte spill i løpet av et tiår, slik Obsidian kan klare, så får du sannsynligvis mer valuta for pengene dine fra et studio som Obsidian, selv om spillene ikke selger like godt."
"Vi må imidlertid vente og se om Xbox lytter til Obsidians lille team som fremdeles jobber med «Avowed 2» og hva de kan oppnå med det, for «Avowed» var et ganske bra spill etter mange folks standarder, men et som definitivt føltes som om det manglet den ekte gnisten som kunne ha gjort det til et skikkelig RPG som man husker, og Avowed 2 kan definitivt bygge videre på kampsystemet og verdenen som mange har vært har vært interessert i, og på en måte gjøre det bedre, men hvis man bare har et lite team som jobber med å fullføre det, hvor mye kan det da oppnå som går utover omfanget av det opprinnelige spillet? Vi får vente og se. Forhåpentligvis får vi se det med egne øyne. Vil du å se Avowed 2? Håper du at dette lille teamet kan redde det som potensielt ble kansellert bak kulissene? Fortell meg alt dette og mer, så ses vi i morgen med flere GRT-nyheter. Ha det bra."