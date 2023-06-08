GRTV News - Det sies at Nintendo jobber med en Switch 2-modell med OLED-skjerm

Det forventes at produksjonen skal starte i 2027 eller tidlig i 2028.
"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News.I dag skal vi snakke om et rykte, eller egentlig er det mer en rapport om Nintendo og hva selskapet kanskje har i vente i fremtiden."
"Switch 2 har vært på markedet i over et år nå, noe som betyr at vi begynner å, la oss si, få interesse for hva fremtiden bringer for plattformen.Det kommer alltid en eller annen form for oppdatering midt i generasjonen, som du vet, for PlayStation 5 var det PS5 Pro denne gangen; Xbox har faktisk aldri gjort det, overraskende nok."
"Switch 1 gikk gjennom noen forskjellige versjoner; de oppdaterte den grunnleggende Switch-modellen, Switch Lite kom på markedet, og deretter kom Switch OLED.Poenget er at vi forventer en slags fornyelse av plattformen senere, og nå som Switch 2 har vært på markedet i et år, er det sannsynligvis på tide å begynne å høre om hva disse kommer til å bli, for vi er sannsynligvis to år unna produksjon og lansering, og to år er ganske kort tid for et stykke maskinvare."
"Nå har en ny rapport i praksis sagt at veien Nintendo og Samsung kanskje vil gå, er å lansere en OLED-versjon av Switch 2, noe som ville være logisk, siden de lanserte en en OLED-versjon av Switch 1, som ble en stor suksess, og denne vil tilsynelatende ikke bare gi et OLED-panel med bedre lysstyrke og klarhet, men den vil også ha en betydelig høyere oppløsning."
"Kan Switch 2 tilby noe slikt?Det er en annen historie, men uansett, la oss ta en titt på dette.Ifølge rapporter jobber Nintendo og Samsung med en Switch 2 OLED, som i tillegg til en bedre skjerm vil den også ha mer enn dobbelt så høy oppløsning, men om den faktisk blir en realitet, vil i stor grad avhenge av prisen."
"Så ja, Switch 2 feiret nylig sitt første jubileum, og det ser ut til at Nintendo nå er i ferd med å forberede en oppdatert versjon av den populære hybridkonsollen.ZDNet Korea melder nå at Nintendo, i samarbeid med Samsung, utvikler en OLED-versjon av Switch 2 og undersøker måter å holde prisen nede på til tross for komponentmangel."
"Ifølge en kilde kan masseproduksjonen starte allerede neste år, eller tidlig i 2028 hvis alt går etter planen, er dette hva de sier etter en oversettelse.Nintendo vurderer å lansere en Switch 2 OLED-modell med oppgradert oppløsning fra Switch 1 OLED-modellens HD-oppløsning, som var 1280x720, til full HD, som er 1920x1080."
"Hvis det blir besluttet å lansere Switch 2 OLED-modellen, vil produktutviklingen sannsynligvis starte innen utgangen av året.Selvfølgelig er ingenting offisielt bekreftet ennå, men de siste årene har Nintendo hatt store problemer med lekkasjer om praktisk talt alt som angår Switch 2, som har blitt avslørt før den faktisk ble presentert."
"En OLED-versjon forventes uansett å bli lansert før eller senere, selv om en mindre, mer bærbar versjon av den dedikerte hjemmekonsollen ser ut til å være like etterspurt.Switch 2 er allerede i ferd med å bli en ganske kostbar konsoll på grunn av komponentmangel, og som det er tilfellet med alle konsoller, blir de alle dyrere."
"Legger du i tillegg til et kostbart og mer eksklusivt OLED-skjermpanel, vil prisen stige betydelig igjen.Så spørsmålet er om det kan gjøres til en rimelig pris, og om det vil være mulig å produsere den på en slik måte at de til og med kan prise den for, la oss si entusiaster, på et rimelig nivå."
"Det er vanskelig å si, jeg er ikke helt sikker på om tiden er inne for det nå. Jeg ville likt det, både fra et spillperspektiv og fra et brukerperspektiv, men jeg er heller ikke overbevist om at det å lage en mer dyrere versjon av en konsoll som sannsynligvis ikke trenger å være dyrere akkurat nå er det riktige å gjøre, men vi får se – igjen, det er en rapport. Det eneste man kan si er igjen som Jonas nevner i nyhetsartikkelen der, at det har vært mange lekkasjer fra Nintendo den siste tiden og mange av dem har vært helt på spikeren, så når man ser en rapport som denne, spesielt når det gjelder maskinvare, som er vanskeligere å holde hemmelig på grunn av alle de bevegelige delene, må man si at det sannsynligvis ligger en viss grad av sannhet i det."
"Uansett, følg med, og etter hvert som vi får vite mer om dette, skal vi holde dere oppdatert Ellers er jeg tilbake i morgen med ukens neste GRT-nyheter, så ja, nyt resten av tirsdagen, og vi ses alle i neste episode."