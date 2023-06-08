GRTV News - « Dying Light: The Beast vil ikke lenger bli utgitt i versjoner for PS4 og Xbox One

Begge versjonene er blitt avlyst av Techland.
"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News. I dag skal vi snakke litt om Dying Light The Beast. Jeg vet hva dere tenker: «Dying Light The Beast, det kom ut, når var det, i fjor høst? I september? Det er en stund siden spillet kom ut, men grunnen til at vi snakker om det, er at fansen helt frem til nå og har forventet to nye utvidelser til spillet. En til PlayStation 4 og en til Xbox One. Techland sa opprinnelig at de skulle bringe spillet til alle disse ulike plattformene, men de har siden bestemt seg for at det ikke skal skje og at utgivelsene til PS4 og Xbox One er offisielt avlyst. La oss derfor se nærmere på hvorfor det er slik. Ja, «Dying Light: The Beast» er avlyst for PS4 og Xbox One, og spillet vil offisielt forbli en tittel utelukkende for den nåværende generasjonen. Utvikleren Techland har besluttet å avlyse de tidligere lovede utgavene til Xbox One og PlayStation 4 av Dying Light The Beast. Beslutningen innebærer at prosjektet forblir en eksklusiv tittel for den nåværende generasjons eksklusivt spill, tilgjengelig på PC, PS5 og Xbox Series X og S. Når det gjelder årsaken bak denne avlysningen, forklarer Techland at Dying Light The Beast ble utviklet fra grunnen av for å dra full nytte av den nåværende generasjonens maskinvare, og at spillets åpne verden, avanserte grafikk og den flytende kamp- og bevegelsesmekanikken er helt avhengig av prosessorkraft og minne som konsollene fra forrige generasjon ganske enkelt ikke kan tilby. I tillegg, påpeker Techland, ble det etter hvert som utviklingen skred frem, klart at å bringe spillet til disse plattformene ville kreve kompromisser som ville hindre oss i å levere den opplevelsen vi hadde satt oss for å skape. Dette handler ikke om å velge å la disse plattformene ligge bak oss, men gjenspeiler snarere de tekniske realitetene ved utviklingen og vårt engasjement for å levere den best mulige opplevelsen. Utvikleren har lovet refusjon til alle spillere som håpet å oppleve spillet på PS4 og Xbox One, samtidig som de har kommet med en unnskyldning og forklart at de er virkelig lei seg for skuffelsen dette medfører."
"De kan ikke utvikle, de kan ikke produsere et spill eller en moderne tittel for siste generasjonskonsollene på grunn av at kvaliteten ganske enkelt ikke vil være god nok. Hvor langt unna er vi fra at lignende uttalelser blir gitt om Xbox Series S? Selvfølgelig vil den fortsette å bli støttet i denne generasjonen, fordi den er en grunnleggende del av økosystemet, men det får deg til å se på det og tenke at det ikke er så stor ytelsesforskjell mellom en Xbox Series S og en PS4, og det er ikke så stor ytelsesforskjell mellom en Xbox Series S og Nintendo Switch 2, så er vi kanskje allerede på randen av at spillene blir litt for komplekse, litt for krevende for Nintendo-systemene? Hvem vet? Vi får se, men det er uansett fascinerende. Men ja, hvis du har ventet på at «Dying Light of the Beast» skal ta spranget tilbake til PS4 og Xbox One, vil det vil det ikke skje lenger. Techland har bestemt seg for å slutte å utvikle for alle disse plattformene. Men igjen, spillet har vært ute i nesten et år nå på PS5, Xbox Series X og S, og PC, så du kan spille det, og det er faktisk et spill til en ganske rimelig pris også. Jeg tror ikke tror det kostet full pris. Hvis du liker Dying Light-serien, er jeg sikker på at du kommer til å like det godt, så det er definitivt verdt å sjekke ut. Hvis du vil vite mer om spillet, kan du selvfølgelig finne alt på din lokale GamerHeads-side. Men ellers er det alt jeg har tid til i dagens episode av GeoTV News, men jeg er tilbake i morgen med neste episode, så følg med på den, og ellers håper jeg dere nyter resten av onsdagen, og vi ses i neste episode."