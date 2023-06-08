GRTV News – « Glen Schofield har kunngjort at han trekker seg tilbake fra videospillbransjen

Skaperen av « Dead Space og veteranen fra « Call of Duty trekker seg tilbake fra spillbransjen etter 35 år.
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"Etter 35 år i spillbransjen trekker han seg tilbake fra det daglige arbeidet med spillutvikling.Dette skjer noen år etter at Schofield ga ut «The Callisto Protocol», en slags åndelig etterfølger, og også et par år, om ikke et år, etter at han, så vidt jeg vet, prøvde å finne utgivere til et prosjekt han jobbet med sammen med datteren sin."
"Han bekreftet dette i en LinkedIn-video, der han sa at etter 35 år i spillbransjen, har han trukket seg tilbake og er ikke lenger interessert i å forfølge nye ideer, kreasjoner, spill, prosjekter eller noe lignende fra den kilden.Så i hovedsak, ja, takk Glenn for all tiden du har brukt, slik Ben skriver her i en fin liten hyllest til karrieren hans."
"Han ble først kjent for å ha startet hos Visceral Games, hvor han skapte Dead Space, og deretter utviklet Call of Duty-serien med arbeid på store suksesser som Call of Duty Modern Warfare 3, den første utgaven, Call of Duty Advanced Warfare og Call of Duty World War 2, for så å videre til å danne Striking Distance Studios sammen med tidligere kolleger, som deretter gikk videre til å utvikle «The Callisto Protocol». Striking Distance selv har, tror jeg, hatt det ganske tøft etter lanseringen av «The Callisto Protocol», da det rett og slett ikke klarte å fange interessen hos et større publikum på grunn av ganske middelmådige anmeldelser."
"Men ja, det er litt av et tilbakeslag. Jeg tror det er et dårlig tegn for bransjen som helhet når noen som har jobbet i bransjen i 35 år og tydeligvis fortsatt hadde ideer, det er ikke slik at Schofield brant ut fordi han ikke hadde noen ideer å følge opp, det er snarere slik at, i det minste hvis du har fulgt med på situasjonen med Schofield en stund, virker det som om han hadde ideer, prøvde å få dem frem siden «The Callisto Protocol», men rett og slett ikke fikk noen som har bitt på, noe som er enormt uheldig når man tenker på hvordan spillbransjen er i dag, og spesielt når det gjelder ting som skrekk-spill – om vi i det hele tatt ville hatt skrekk-spill utenfor de store seriene som Resident Evil og Silent Hill, hvis det ikke hadde vært for Dead Space som på en måte har vist veien, spesielt innen sci-fi-horror og slike ting, men ja er det åpenbart at Schofield går videre til forhåpentligvis større og bedre ting, eller i det minste litt mer klarhet og sinnsro ved å trekke seg ut av spillbransjen slik den er akkurat nå, den befinner seg i beste fall i en enorm overgangsfase og i verste fall i en deprimerende en for mange mennesker, spesielt spillutviklerne selv."
"Så ja, takk, Glenn, for alle spillene du har laget, og jeg håper du er klar for større og bedre ting.Fortell meg hva ditt favorittspill fra Greg Schofield er, så ses vi i morgen for flere GRT-anmeldelser."
"Ha det bra."