GRTV News - « The Batman - Part II er utsatt nok en gang

Oppfølgeren er utsatt til februar 2028.
"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News. I dag skal vi ta for oss en ganske stor filmnyhet som faktisk kom ut i går kveld. Dere har sannsynligvis sett den allerede, men hvis dere har ventet på «Batman Part 2», må dere å vente enda lenger. Denne filmen har blitt utsatt en hel haug med ganger av en rekke forskjellige grunner, og den er blitt utsatt igjen. Nå har det sannsynligvis noe å gjøre med produksjonsplanen. Problemet når man har en film som «Batman», med så mange store skuespillere i rollene, er at det kan være veldig utfordrende å finne tid til å filme den."
"Og Robert Pattinson, som spiller hovedrollen, er alltid opptatt; nå har vi også fått med Scarlett Johansson i rollebesetningen som en sentral skuespiller, Sebastian Stan i rollebesetningen som en sentral skuespiller, og Colin Farrell har en rolle, Andy Serkis spiller en rolle, og vi vet alle at Andy Serkis for tiden er i New New Zealand for å filme «Ringenes herre: Jakten på Gollum». Så det har sannsynligvis noe å gjøre med dette, grunnen til at filmen har blitt utsatt igjen, fordi det har vist seg å være litt av en utfordring å avsette plass til en fast produksjonsperiode har vist seg å være litt av en utfordring. Men uansett, la oss dykke rett inn og se hva som skjer."
"Så ja, «Batman Part 2» er utsatt til februar 2028, men vi fikk vårt første glimt av den offisielle logoen og Pattinson tilbake i Bat-drakten.Farvel, Cyberpunk 2077, farvel, Grand Theft Auto 6 – nå er det et nytt, svært forsinket medieprosjekt, nemlig «Batman Part 2». Den lenge etterlengtede oppfølgeren til Matt Reeves’ første fortolkning av Gotham er utsatt enda en gang, denne gangen til februar 2028, ifølge Deadline. Dette er ganske skuffende, spesielt med tanke på at den opprinnelige utgivelsesdatoen for filmen var oktober 2025. Denne nye utsettelsen utsettes filmen bare med noen få måneder, men med tanke på at den at den hopper fra en premiere i 2027 til 2028, føles det absolutt litt lenger. På den lyse siden av ga Matt Reeves oss et første glimt av filmens logo, som du kan se nedenfor."
"Reeves viste også frem en ny kameratest for filmen via Vimeo, og ga oss vårt første glimt av Robert Pattinson i Bat-drakten igjen. Filmen er i produksjon akkurat nå, og forsinkelsen betyr sannsynligvis at det er god tid til å få orden på innspillingen og utvikle en skikkelig etterproduksjon.Spekulasjoner på nettet tyder på at dette er feilen til det større DCU, men siden Reeves’ Gotham er atskilt fra James Gunn og Peter Safrans planer, er det vanskelig å si hvordan dette ville ha hatt noen innvirkning."
"Når det gjelder skuespillerne, kom Marvel først, og så gjorde de alt annet. Men for DC føles det liksom føles det som om de gjør alt annet først, og så kommer DC. Og hvis man prøver å bygge opp et filmunivers der, la oss si at det endelige målet er å få til noe som Marvel, der det kommer flere filmer hvert år, som knytter sammen et større, overordnet univers, må du ha disse personene bundet av kontrakter der det forventes at de stiller opp til filmer, du vet, i henhold til produksjonsplaner en eller to ganger i året. Jeg tror ikke at DC har helt den tiltrekningskraften. Jeg tror ikke de har visjonen. Du vet, selvfølgelig, igjen, dette er et «Elseworlds»-prosjekt. «Batman Part 2» er det. Så det henger ikke nødvendigvis sammen med DC-universet, med mindre de til slutt bestemmer seg for å bruke Pattinson som Batman i DC-universet, noe som kan skje. Man vet aldri. Men ser man på det hoved-DC-universet så hadde vi Superman, vel, i fjor, og på kino har vi hatt Supergirl i år."
"Vi får Clayface mot slutten av året, noe jeg tror vil gå under radaren for mange, for hvis ikke «Supergirl» selger mange billetter, kan jeg ikke forestille meg at «Clayface» kommer til å selge som varmt hvetebrød, selv om suksesskriteriene er veldig forskjellige for de to filmene. Så det er ikke nødvendigvis en dårlig ting hvis «Clayface» ikke selger 300 millioner billetter eller noe sånt. Men ser man på fremtiden, er det som om det kommer kommer en ny Superman-film i 2026, og det føles rett og slett ikke som om det finnes en visjon for DC-universet. Og i forlengelsen av det føles det ikke som om det finnes en stor visjon for DCs fremtid. Man må si at DC Extended Universe, det som ble på en måte ble lagt ned før denne nye versjonen ble til, var et mer produktivt univers."
"Og noen av filmene i DC Extended Universe var ikke spesielt dårlige. Det var noen avskyelig dårlige, men det var også noen som faktisk var ganske gode. Så, ja, jeg vet ikke. Jeg tror DC er tilbake igjen. Jeg tror de har gjort denne store omstarten, men jeg tror ikke det nødvendigvis har vært en god ting. Og det som skjer her med Batman, sier for meg mye, fordi dette var en virkelig vellykket film, både i kommersiell og kritisk forstand. Og av en eller annen grunn klarer de bare ikke å få laget den neste."
"Det skal jo være en trilogi. Og tiden det har tatt for «Batman» å komme – altså å gå fra «Batman» del én til «Batman» del to – så kommer inn i en slags tidslinje der Nolan allerede jobbet med sin tredje «The Dark Knight»- film på dette tidspunktet. Så jeg føler bare at det må gjøres noe her litt, spesielt hvis folk forventer at du skal snakke om DC på en lignende måte som Marvel setter sammen ting på. Men, du vet, vi får se uansett hvordan det blir i dag. Historien er rett og slett at den er utsatt igjen. Den andre delen av «The Batman» kommer nå i februar 2028. Så hvis du gleder deg til den filmen, må du vente omtrent 18 måneder fra nå av. Så det er det. Uansett, kommer jeg tilbake neste år. Ukens TV-nyheter for meg, som kommer i morgen."
"Så inntil da håper jeg dere nyter resten av torsdagen. Vi ses alle sammen da."