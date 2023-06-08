GRTV News – « Kratos får en ny rollebesetning i Prime Videos live-action-serie « God of War

Skuespilleren Ryan Hurst pådro seg dessverre en alvorlig skade på settet.
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"Så i går kveld kom nyheten om at Ryan Hurst, en skuespiller kjent fra «Sons of Anarchy» og for å ha spilt Thor i «God of War: Ragnarok», pådro seg en rift i biceps, en svært alvorlig skade som krevde operasjon. Hurst har imidlertid siden blitt operert og er nå i bedring."
"Imidlertid var det forventet at rekonvalesensen ville ta 4–6 måneder, noe som betyr at innspillingen måtte gjenopptas i 2027.Det er noe verken Amazon eller Sony er villige til å gjøre, så i stedet skal de prøve å fremskynde prosessen og få en ny Kratos på plass så raskt som mulig."
"Det forventes, som Ben skriver her, at forberedelsene vil starte rundt midten av august, og at innspillingen skal starte igjen i midten av oktober.Det er fortsatt en ganske stor forsinkelse i produksjonen av «God of War»-serien, men fire episoder er tilsynelatende allerede spilt inn med Callum Vinson, skuespilleren som spiller Kratos og Atreus, som forventes å beholde rollen sin, siden han ikke ble skadet og ikke trenger mer tid til å komme seg."
"Mange ser imidlertid på dette som ganske uheldig for Hurst, med tanke på at han ble svært godt mottatt for sin rolle i de tidligere «God of War»-spillene, og at han var en av dem som virket å virkelig forstå kildematerialet og ønsket å gi dette en sjanse så stor som mulig, både som fan av spillene og som skuespiller selv."
"Men ja, dette er veldig uheldig for dem, med tanke på at det sannsynligvis vil bli en forsinkelse i forhold til den opprinnelige utgivelsesdatoen.Vi hadde egentlig ikke noe lanseringsvindu eller en dato for «God of War»-serien, men man kan tenke seg at hvis Amazon skulle filme den i år, ville de kanskje ha ønsket å få den ut innen slutten av neste år, for eksempel."
"Det kan bli utsatt på dette tidspunktet.Og det er også uheldig for Hurst, og det vil bety at vi får en ny Kratos og at de må filme om omtrent fire episoder, som jeg sa tidligere.Vi har ingen kandidater til rollen som den nye Kratos for øyeblikket, men det er mulig at det vil strømme inn forslag fra fans fra alle kanter etter hvert som denne nyheten fortsetter å spre seg i løpet av helgen."
"Ja, det er virkelig uheldig for Ryan Hurst.Jeg synes virkelig synd på ham, men det er ikke hans skyld at han ble skadet på settet, med mindre det kanskje var det og han gjorde noe utrolig dumt, men det tviler jeg på.Og det er bare en av de tingene som skjer."
"Folk blir ganske ofte skadet på settet under produksjoner og må da ta 46 måneder fri, men så får man også vite at man mister jobben som kunne ha vært, du vet, hvis Gud of War hadde blitt en suksess for Amazon, kunne det ha blitt en avtale over flere sesonger med deg siden du er den rette for den rollen, er virkelig, virkelig uheldig."
"Så ja, jeg føler virkelig med Ryan Hurst, og jeg håper han kommer seg så fort som mulig.Hvem tror du kommer til å erstatte ham i «God of War»-serien?Hva synes du om at «God of War»-serien umiddelbart prøver å finne en ny skuespiller til rollen som Kratos, i stedet for å vente og se hvordan det går med det opprinnelige valget?Fortell meg alt dette og mer, så ses vi i morgen med flere JFTB-nyheter. Ha det bra."
"JFTB"