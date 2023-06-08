GRTV News - Bethesda presenterer omfattende oppdateringer for « The Elder Scrolls VI og Fallout 5

Begge spillene er i en eller annen grad under utvikling.
"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av JRTV News. I dag skal vi ta for oss de store utviklingene som skjedde i slutten av forrige uke når det gjelder alt som har med Bethesda å gjøre. Vi skal se nærmere på Fallout- og Elder Scrolls-greiene fordi, vel, begge deler er ganske store nyheter. Det føles litt som om Bethesda ønsket å avkrefte noen påstander, antar jeg, og få satt ting på plass, så de la ut denne store uttalelsen, denne lange tekstblokken på sosiale medier der de snakket om hva de holder på med i fremtiden, og de sa i grunnen at The Elder Scrolls 6 er det neste spillet de skal lage, at «Fallout 5» kommer etter det, at begge spillene er i produksjon i en viss grad, det siste er i forproduksjon, og det er rett og slett mye på gang, så uansett la oss dykke rett inn i det, og vi begynner med The Elder Scrolls – eller vi gjør det så snart jeg har gjort dette, veldig uprofesjonelt av meg, men uansett: Bethesda og The Elder Scrolls 6 er vårt primære utviklingsfokus i dag. Studioet jobber med både ESO 6 og Fallout 5 samtidig, men det førstnevnte har prioritet. Bethesda Game Studios er i ferd med å dele massevis av nyheter og informasjon om sine kommende prosjekter, og selv om vi allerede har gått gjennom informasjonen om Fallout 5 – eller skal gjøre det om et øyeblikk – er det også oppdateringer verdt å merke seg når det gjelder The Elder Scrolls 2. For det første forklarer Bethesda at The Elder Scrolls 6 er vårt primære utviklingsfokus i dag, og størstedelen av teamet vårt jobber for tiden med det neste kapitlet i serien. Spillet utvikles på Creation Engine 3-plattformen, som har vært under utvikling helt siden Starfield kom, og som også brukes til samtidig å utvikle Fallout 5 også. Det viktigste å merke seg er at Fallout 5 er i forproduksjon selv om motoren gjør det mulig for teamene våre å støtte flere prosjekter samtidig med nye verktøy, rendering og systemer som kjennetegner spillene våre – for å snakke om The Elder Scrolls igjen Bethesda legger til at vi vet at det har vært en veldig lang ventetid på oppfølgeren, før de også presiserer at neste kapittel er på vei, hvor vi er på vei, hvor vi er, hvor vi, hvor vi planlegger å være, elsker hvordan det ser ut og spiller det hver dag – dette er absolutt gode nyheter, og tyder på at The Elder Scrolls 6 faktisk ikke er så langt unna, og når det gjelder den bredere The Elder Scrolls-serien, selv om rapporter tyder på at ZeniMax Online Studios har blitt kraftig redusert av de nylige nedbemanningene hos Xbox, påpeker Bethesda at utvikleren av The Elder Scrolls Online blir brakt nærmere sammen og at de vil samarbeide tett om den bredere ESO-serien samtidig som de fortsetter å levere fantastiske nye opplevelser for «The Elder Scrolls Online», vi lover at det er mer planlagt for fremtiden nå som sesong én, «Return of the Thieves Guild», har er lansert, og at det jobbes med å samordne innholdet mer direkte på tvers av serien, kan vi skape enda bedre opplevelser for spillerne – det er den store uttalelsen, men før vi ser på det, la oss snakke om Fallout. Ja, Fallout 5 er det langsiktige målet og en av våre største prioriteringer, forklarer Bethesda. De store spillutviklerne bekrefter at det er flere Fallout-prosjekter under utvikling eller i aktiv utvikling akkurat nå. Når man tenker på de hyppige nyutgivelsene av Fallout- og Elder Scrolls-spillene, kan det være lett å stereotypifisere Bethesda Game Studios som et selskap som hviler litt på laurbærene, men nye og omfattende innlegg på sosiale medier fra utvikleren viser at dette ikke vil være tilfelle i årene som kommer. I et detaljert innlegg som ser nærmere på hver av Bethesdas store serier, avslører at Fallout 5 faktisk er i sikte for studioet; det kommer ikke med det første men det legges vekt på og satses på å bringe den neste hovedserien i serien til liv. Bethesda forklarer at Fallout er en av våre største prioriteringer i dag, og at Fallout 5 fortsatt er vårt langsiktige mål. Vi har flere Fallout-prosjekter under aktiv utvikling akkurat nå. Det ble derfor også bekreftet at Obsidian samarbeider med Bethesda om et nytt Fallout-prosjekt, og vi vil få mer informasjon om dette senere. Det er til og med remaster-utgaver av både Fallout 3 og Fallout: New Vegas på vei. Det er også bekreftet at Fallout sesong 3 er i full gang, mens det ikke blir noen «Fallout Day»-sending i 2026, men Bethesda har likevel tenkt å satse stort for å markere seriens 30-årsjubileum med et fysisk arrangement i Washington DC i 2027."
"Så mine umiddelbare inntrykk av begge disse tingene er: A, kanskje Bethesda går litt over styr med alt dette Fallout-greiene; jeg elsker Fallout og synes det er et bra og interessant univers men Fallout 5, remakes eller remasters av Fallout 3 og Fallout: New Vegas, og at Fallout 76 fortsetter å gjøre sitt, et nytt Fallout-spill fra Obsidian – det er som om vi kommer til å få et Fallout- spill hvert par år og kanskje til og med oftere enn det, om det er en god ting eller ikke, er jeg ikke helt sikker på; det kan bli litt slitsomt når det gjelder å gi ut så mange ting i forbindelse med en serie. Jeg tror det folk mer enn noe annet folk har vært ute etter, er litt synlighet på at disse tingene blir jobbet med, hovedsakelig de sentrale Bethesda-spillstudioene eller Bethesda Softworks – det studioet har ikke vært det mest produktive den siste tiden, så det er spennende å se at de har ting på horisonten, er spennende."
"Jeg tror imidlertid at det viktigste å ta med seg fra nyhetene om Elder Scrolls, mer enn noe annet, er hvor vi planlegger å være, elsker hvordan det ser ut og spiller det hver dag, noe som tyder på at det er i god stand, eller at det blir stadig bedre. Spillene er spillbare ganske tidlig i utviklingssyklusen, så det betyr ikke nødvendigvis at det kommer til å lanseres om et år eller noe slikt; det blir sannsynligvis fortsatt tidligst i 2028 men det viser at det pågår en god og solid produksjon av dette spillet og at det gjøres fremskritt så kanskje, igjen, kanskje 2028 er et godt tidspunkt å se nærmere på dette spillet nå, i stedet for å si 2028 foreløpig – uansett er det gode nyheter, det kommer mye fra Bethesda på gang, og mange spørsmål blir også besvart, så kanskje i 2027-syklusen sykluser når vi kanskje begynner å se hint og teasere for The Elder Scrolls 6, hvem vet."
"Men uansett, det er all tiden jeg har, men jeg er tilbake i morgen med neste års lagnyheter for uken, så inntil da håper jeg dere nyter resten av mandagen, og vi ses alle i neste episode."