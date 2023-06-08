GRTV News – Multiverset går sammen for å ta opp kampen mot « Doom i Avengers: Doomsday

Nå får vi for første gang se alle lagene samlet for å ta opp kampen mot « Doctor Doom i den nye filmen « Avengers.
"Hei, velkommen tilbake til GRTV News. Jeg heter Alex, og som alltid skal jeg gå gjennom ettermiddagens siste og beste nyheter når det gjelder spill, teknologi, underholdning – hva enn du liker, og faktisk eller hva enn du elsker – har vi det alltid her for deg på GRTV News og i det større Reactor Network som helhet."
"Så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du sjekke ut Game Reactor uansett hvor du får tak i det, for flere spillanmeldelser, spillforhåndsvisninger, filmanmeldelser, serianmeldelser, eksklusive nyheter, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig mye mer.Uten videre omsvøp skal vi i dag snakke om «Avengers: Doomsday» – den første traileren er ute, jeg skal bare spille av traileren for dere i bakgrunnen, og jeg skal skru ned lyden av, for ellers kan det bli forvirrende å høre både meg og traileren samtidig."
"Uansett, traileren er ute, og som vi på en måte allerede visste med tanke på rollebesetningsannonseringene, med tanke på alle nyhetene som har kommet om dette, med tanke på plakatene og teaserne og det vi har sett tidligere, har store deler av rollebesetningen allerede blitt avslørt, mange av historieelementene har på en måte blitt avslørt også, men dette ser faktisk ut, i hvert fall ut fra traileren, som om filmen kanskje ikke vil fokusere så mye på Doom som vi først trodde."
"Doom er en slags ny Thanos-lignende figur spilt av Robert Downey Jr., som kommer til å skape all slags kaos i Marvel Cinematic Universe, men i hvert fall ut fra denne traileren får vi se mye av Avengers, X-Men og Fantastic Four som alle møtes sammen, og hvor noen av dem kommer godt overens med hverandre, mens andre ikke kommer overens med hverandre."
"I scenen du vil se om et minutt eller så, der Shang-Chi kjemper mot Gambit og Yelena som kjemper mot Mystique, ser det ut til at det vil bli spesielt mange sammenstøt mellom mutantene og New Avengers, men Fantastic Four ser ut til å komme godt overens med alle når de ankommer Wakanda."
"Vi ser Loki med TVA-skiltet sitt akkurat der, og vi ser mange andre forskjellige elementer her også.Som jeg sa, ikke så mye Doom.Det ser ut til at vi, som vi vet, får «Secret Wars» neste år, noe som sannsynligvis vil bli kulminasjonen på denne handlingslinjen som strekker seg over to filmer."
"Det ser ut til at mye av dette vil legge opp til våre endelige konfrontasjoner, våre endelige oppgjør, på en lignende måte som «Infinity War» la opp til «Endgame».Så vi vil sannsynligvis få noen kamper, men for det meste vil det være en slags leketøy som slår mot hver hverandre, der heltene våre kjemper mot hverandre i stedet for mot skurkene."
"Som dere ser, tar Doom opp kampen mot Thor og gjør den klassiske «to-finger-stoppet» på øksen hans der og vi ser Steve Rogers komme tilbake med Mjolnir, men bortsett fra det er det ikke så mye som virkelig vil vise oss mye samspill med Doom, og jeg tror det kan ende opp med å være til filmens ulempe eller fordel, avhengig av hvor godt resten av historien henger sammen for den fokuserer allerede på multivers-greier, den fokuserer allerede på mange forskjellige karakterer som møtes, og å balansere det, og filmen heter «Doom's Day», så man vil antakelig håpe at det er mye av Doom i den, fordi det som var greia med «Infinity War» var at den filmen i stor grad fokuserte på Thanos som hovedperson, siden den handlet om at han samlet alle Infinity-steinene."
"På den andre siden vil «Doom’s Day» bli ganske annerledes, siden den ser ut til å fokusere på å bringe Avengers, heltene våre, X-Men og Fantastic Four sammen igjen men vi må vente til desember for å se.Vi får sikkert en ny trailer i mellomtiden, men ja, gjør denne retningen deg spent på «Avengers: Doom’s Day»?Tror du at Marvel ikke viser alt, og at dette kanskje bare er de første 30 minuttene av filmen?Fortell meg alt dette og mer, så ses vi i morgen med flere JRPG-nyheter. Ha det bra."