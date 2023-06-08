GRTV News – Her er når vi får se det for første gang The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past

Gamescom vil gi oss et innblikk i den siste utvidelsen til « Witcher 3.
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"Så i dagens anmeldelse skal vi snakke om The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past, den tredje store utvidelsen til The Witcher 3, som nesten helt sikkert vil bli den siste den her, som man kan forestille seg kommer ut i år 2027.Den vil bli offisielt presentert for første gang under Gamescoms åpningskveld live, som er – og jeg siterer, og jeg har sjekket – jeg tror det er en måned og et par dager unna, fordi det skal skal finne sted i den siste hele uken i august."
"CD Projekt Red kunngjorde via The Witchers offisielle konto at det kommer til å være den 25. august, som jeg sa, om en måned og noen dager.Vi får et glimt – «glimt» er nok et ganske sentralt ord her – av The Witcher 3, Songs of the Past, og det blir ikke fortalt mye mer."
"Vi vet ikke om det vil være full spillopplevelse, om det vil være en filmisk avsløring trailer, eller om det blir noe annet, men vi får bare et glimt, vi får bare en forsmak.Som Ben skriver, er det ikke nevnt om det betyr at det vil være spillbart på Gamescom utstillingsområdet også."
"Kanskje ikke, det kan være noen demoer man ikke får prøve selv, ting vi vil rapportere om når vi kommer tilbake fra Gamescom, slike ting.Man vet aldri helt sikkert med slike ting, spesielt hvis det ikke er bekreftet på forhånd på forhånd."
"Det kommer til å være mange spill på Gamescom, så kanskje CD Projekt Red ikke ønsker å å blande inn den nyeste utvidelsen til The Witcher 3 i det.Samtidig vil «The Witcher 3: Songs of the Past», selv om det er en utvidelse til et spill som er omtrent 11 år gammelt, fortsatt være et stort samtaleemne hvis det er spillbart, hvis folk får se det."
"Men som jeg sa, vi vet ikke.Det vi vet, er at det muligens kan få en utgivelsesdato i 2027.Det var rapporter om at den kunne komme ut i år, men den ble utsatt til, vel internt, sannsynligvis med tanke på at det aldri ble offisielt bekreftet at den skulle komme i år men utgivelsesdatoen ble utsatt til 2027, noe som kanskje betyr at vi ikke får det altfor langt ut i 2027."
"Du må også tenke på utgivelsen av The Witcher 4, som kan komme når som helst tidspunkt mellom nå og 2028, men jeg tror det er en plan om å få ut tre Witcher-spill ganske raskt for å skape en helt ny trilogi basert på Ciri.Så igjen, uansett hva CD Projekt Reds interne tidsplan er, kan man tenke seg at det faktisk går å gå ganske raskt, fordi mange vil ønske seg mer av The Witcher 3, men samtidig vil mange ønske seg et helt nytt spill å utforske, spesielt et som ser ut til å bli en enorm, enorm forbedring både visuelt, teknisk og historisk sett sammenlignet med det vi så for 11 år siden med The Witcher 3 Wild Hunt."
"Men ja, bortsett fra det, vil «Songs of the Past» sannsynligvis avsløre mye mer om historien, og vi vil sannsynligvis få et mye bedre inntrykk av hva Geralt kommer til å gå inn i, og hvordan dette vil knytte seg til The Witcher 4, for det er i grunnen ideen bak denne utvidelsen er, nemlig at den skal fungere som en bro mellom slutten på The Witcher 3 og begynnelsen på The Witcher 4 begynnelse."
"Men ja, vi får bare vente og se neste måned.Gleder du deg til The Witcher 3: Songs of the Past?Håper du at det blir spillbart?Skal du på Gamescom?Fortell meg alt dette og mer, så ses vi i morgen med flere JRPG-nyheter. Ha det bra!"