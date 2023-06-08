GRTV News - « EA Sports FC 27 har kåret Kylian Mbappé til forsidestjerne
I hvert fall for Ultimate Edition og for EA Sports FC Mobile.
Audio transcriptions
"Kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, Kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, Kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, Kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, Kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst Så ja, om dette betyr at en annen stjerne blir klargjort for den vanlige utgaven, er uklart Vi har sett at EA har forsøkt å fordele byrden litt når det gjelder hvem som skal ta seg av «Star Duties» Du vet, vi snakker om FIFA 23 da Mbappé delte det med Sam Kerr Jeg tror det var i fjor at det var Jude Bellingham som delte oppgaven med Jabal Musiala Så det er rom for det. Når det gjelder hvem som ville passe best til standardutgaven Den eneste andre personen – vel, det er en håndfull folk man sannsynligvis kan si har hatt mer strålende sesonger enn Mbappé Harry Kane, Rodri – du vet, noen forskjellige navn som man sannsynligvis kunne trekke inn i den slags Ballon d’Or-vurdering Så kanskje de vil vurdere dem. Kanskje det blir en kvinnelig fotballspiller, det er vanskelig å si Kanskje Mbappé er forsidestjernen for dem alle, det er vanskelig å vite, det er det virkelig Eller kanskje de gjør noe lignende som de har gjort tidligere, selv om de vanligvis reserverer denne ideen til Ultimate Edition Eller så henter de inn mange legender, det er vanskelig å si Uansett vil vi følge med. Det eneste som mest sannsynlig ikke vil være med, er et landslag på forsiden For det er jo klart at EA og FIFA gikk hver til sitt for noen år siden, så det ville være mindre logisk å si at det spanske landslaget skal være på forsiden Men vi får se, vi får se. Uansett vil vi få mer informasjon om spillet denne uken Så følg med, og forhåpentligvis får vi også bekreftelse på plattformer, utgivelsesdato og alt det gode Dere vil kunne finne alt dette på deres lokale Game Reactor-side Ellers er det alt jeg har tid til akkurat nå, men jeg er tilbake i morgen med neste utgave av «News of the Week» Inntil da håper jeg dere nyter resten av onsdagen, og vi ses alle i neste episode"