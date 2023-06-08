Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
HQ
Gamereactor
Videos
EA Sports FC 27

GRTV News - « EA Sports FC 27 har kåret Kylian Mbappé til forsidestjerne

I hvert fall for Ultimate Edition og for EA Sports FC Mobile.

Audio transcriptions

"Kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, Kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, Kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, Kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, Kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, Kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst, kontekst Så ja, om dette betyr at en annen stjerne blir klargjort for den vanlige utgaven, er uklart Vi har sett at EA har forsøkt å fordele byrden litt når det gjelder hvem som skal ta seg av «Star Duties» Du vet, vi snakker om FIFA 23 da Mbappé delte det med Sam Kerr Jeg tror det var i fjor at det var Jude Bellingham som delte oppgaven med Jabal Musiala Så det er rom for det. Når det gjelder hvem som ville passe best til standardutgaven Den eneste andre personen – vel, det er en håndfull folk man sannsynligvis kan si har hatt mer strålende sesonger enn Mbappé Harry Kane, Rodri – du vet, noen forskjellige navn som man sannsynligvis kunne trekke inn i den slags Ballon d’Or-vurdering Så kanskje de vil vurdere dem. Kanskje det blir en kvinnelig fotballspiller, det er vanskelig å si Kanskje Mbappé er forsidestjernen for dem alle, det er vanskelig å vite, det er det virkelig Eller kanskje de gjør noe lignende som de har gjort tidligere, selv om de vanligvis reserverer denne ideen til Ultimate Edition Eller så henter de inn mange legender, det er vanskelig å si Uansett vil vi følge med. Det eneste som mest sannsynlig ikke vil være med, er et landslag på forsiden For det er jo klart at EA og FIFA gikk hver til sitt for noen år siden, så det ville være mindre logisk å si at det spanske landslaget skal være på forsiden Men vi får se, vi får se. Uansett vil vi få mer informasjon om spillet denne uken Så følg med, og forhåpentligvis får vi også bekreftelse på plattformer, utgivelsesdato og alt det gode Dere vil kunne finne alt dette på deres lokale Game Reactor-side Ellers er det alt jeg har tid til akkurat nå, men jeg er tilbake i morgen med neste utgave av «News of the Week» Inntil da håper jeg dere nyter resten av onsdagen, og vi ses alle i neste episode"

GRTV News

Flere

Videoer

Flere

Filmtrailere

Lego One Piece - Official Teaser Trailer

Lego One Piece - Official Teaser Trailer
Avengers: Doomsday - Official Trailer

Avengers: Doomsday - Official Trailer
Wuthering Waves - Elysium Animated Series Reveal

Wuthering Waves - Elysium Animated Series Reveal
The Runner - Official Trailer

The Runner - Official Trailer
The Uprising - Official Trailer

The Uprising - Official Trailer
The Whisper Man - Official Trailer

The Whisper Man - Official Trailer
Mayday - Official Trailer

Mayday - Official Trailer
Crystal Lake - Official Teaser

Crystal Lake - Official Teaser
Digger - Official Trailer

Digger - Official Trailer
Idiots - Official Trailer

Idiots - Official Trailer
Hope - Official Trailer

Hope - Official Trailer
Buddy - Official Teaser Trailer

Buddy - Official Teaser Trailer
Flere

Trailers

Order of the Sinking Star - PS5 Announcement & Extended Overview Trailer

Order of the Sinking Star - PS5 Announcement & Extended Overview Trailer
Splatoon Raiders - Overview Trailer

Splatoon Raiders - Overview Trailer
Persona 4 Revival - Chie Sizzle

Persona 4 Revival - Chie Sizzle
Spider-Man: Brand New Day Final Trailer (Peters Journey)

Spider-Man: Brand New Day Final Trailer (Peters Journey)
Wreckreation 2 - Announcement Trailer

Wreckreation 2 - Announcement Trailer
Dinolords - Official Gameplay Trailer

Dinolords - Official Gameplay Trailer
Marathon - Vault Breaker Overview Trailer

Marathon - Vault Breaker Overview Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV - Necron CGI Trailer

Warhammer 40,000: Dawn of War IV - Necron CGI Trailer
I'm Having A Bad Day - Gameplay Launch Trailer

I'm Having A Bad Day - Gameplay Launch Trailer
DCKO - Official Announcement Trailer

DCKO - Official Announcement Trailer
Skatesterre - Release Date Announcement Trailer

Skatesterre - Release Date Announcement Trailer
Sketchy Fables Demo Teaser

Sketchy Fables Demo Teaser
Flere

Events

Flere