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Matt Dinniman vet ennå ikke hvordan «Dungeon Crawler Carl» vil ende

Forfatteren spøker: «Jeg gleder meg like mye til å finne det ut som dere.»

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