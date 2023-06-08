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      GRTV News – « Hasbro vil tape 56 millioner dollar på grunn av avlyste kamper «som skulle ha blitt utgitt i 2028 og senere»

      Exodus og Warlock er trygge, men andre videospill på Hasbro kan risikere å bli fjernet.

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      "Hei, velkommen tilbake til GRTV News. Jeg heter Alex, og som alltid tar jeg deg gjennom ettermiddagens siste og beste nyheter innen spill, teknologi, underholdning – hva enn du liker, og faktisk hva du enn elsker – vi er alltid her for deg på GRTV News og i det større Gamereactor- nettverket som helhet."

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      "Uten videre omsvøp: I dag ser det ut til at Hasbro vil tape 56 millioner dollar på grunn av avlyste spill, eller at selskapet går ned 56 millioner dollar, eller at det vil få et tap på rundt 56 millioner dollar avhengig av hvordan man ser på det.
      Men uansett er de fortsatt begeistret for Baldur’s Gate 3 hos Hasbro, i hvert fall ifølge administrerende direktør Chris Cox."

      "Som det fremgår av den siste kvartalsrapporten, ser vi at leketøysprodusenten bak ting som Transformers, Dungeons and Dragons, Monopol, Magic the Gathering og alt slikt står overfor en verdireduksjon på 56 millioner dollar på grunn av disse avlyste spillene.
      Enkelt forklart betyr dette at det ikke er 56 millioner dollar som selskapet har tapt eller noe slikt, men snarere at den bokførte verdien av produktene som det skulle ha produsert – de spillene som er avlyst – nå er fjernet."

      "Så i hovedsak er det en nedgang på 56 millioner dollar, men det var egentlig aldri en oppgang på 56 millioner dollar, hvis det gir mening.
      Vi vet imidlertid at spillene som er avlyst, ikke er noe som kommer i løpet av det neste året eller så, spill som «Exodus» og «Warlock», som ble annonsert på Game Awards og har en lanseringsperiode i 2027 – disse spillene forsvinner ikke slik det ser ut nå, men spill som G.I. Joe-spillet kommer kanskje ikke."

      "Vi vet at Stig Asmundsens studio Giant Skull hadde et spill under utvikling sammen med Wizards of the Coast og Hasbro, men det ble kansellert tidligere i år, og vi antar at siden dette også er uannonserte spill, vil vi sannsynligvis ikke få vite hva de var før det har gått en god stund, men det var titler som var planlagt å slippes i 2028 og senere, så det er egentlig ikke noe man kan si var spesielt spennende på det tidspunktet, men det vi vet er at det fortsatt er mye fokus på, som jeg sa i begynnelsen av videoen, «Baldur’s Gate 3», en tittel som vi nå er nesten tre år unna utgivelsen av versjon 1.0 av, og vi har fortsatt ikke fått noen offisiell kunngjøring om en oppfølger."

      "Nå ønsket Hasbro og Wizards of the Coast sannsynligvis at Larian skulle lage den oppfølgeren for dem, men Larian er opptatt med å jobbe med Divinity, så man må finne et nytt studio til det.
      Kanskje vi først får en avsløring om et år eller så etter utgivelsen av det spillet, men det faktum at det er tre år igjen og vi ikke har fått noen konkrete opplysninger om en oppfølger, kan være ganske bekymringsfullt, med tanke på at vi på en måte – jeg vil ikke si at vi er tilbake når det gjelder utviklingssykluser – men tre år uten et eneste tegn til en potensiell oppfølger er faktisk ganske skuffende og litt uvanlig for mange spill nå. Vi er ute av COVID-årene hvor det tok syv år før ting kom ut eller fikk en slags fart for oss, og det finnes spill som ender opp med å bli utsatt og utsatt og utsatt som, du vet, «Grand Theft Auto» er sannsynligvis det største og nyeste eksemplet, men når tenker på noe som Baldur’s Gate, med tanke på at det skal til et nytt studio, vil man sannsynligvis ønske å komme i gang med arbeidet og få ut en slags kunngjøring, slik at folk kan glede seg over det så raskt som mulig. Kanskje jeg tar feil, vi må vente og se, siden Hasbro kanskje ikke satser like hardt på spill som for noen år siden. Synes du at det er et smart trekk av Hasbro å avlyse titler på dette stadiet? Synes du det er noe de burde ha ventet litt med, siden de ikke har gitt ut så mange spill siden Baldur's Gate 3 på dette tidspunktet? Fortell meg alt dette og mer, så ses vi i morgen for flere GRTV-nyheter. Ha det bra!"

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