GRTV News - Shigeru Miyamoto ønsker at spillselskapene skal gå tilbake til å lage spill som faktisk har betydning

I stedet for å løpe etter trendene.
"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av JRTV News. I dag skal vi snakke litt litt om den kanskje mest berømte personen innen videospill, Enshigeru Miyamoto. Han har nylig gitt et lite intervju til Famitsu, og i løpet av det intervjuet ga han på en måte et lite innblikk i, sin oppfatning, kan man vel si, av videospillbransjen som helhet, slik den er i dag. I hovedsak sa han at vi – altså utviklere, utgivere, alle som er involvert i å lage videospill – bør slutte å jage etter trender og begynne å lage spill som betyr noe. Deretter ga han oss et slags innblikk i måten Nintendo driver sin virksomhet. Uansett, la oss ta en titt. Ja, Enshigeru Miyamoto, slutt å jage trender og begynn å lage spill som faktisk betyr noe. Når vi utvikler nye spill, tar vi utgangspunkt i det grunnleggende; vi begynner ikke med å se på eksisterende spill på markedet. Selv selv om han ikke lenger er spesielt involvert i selve utviklingen, er det absolutt ingen tvil om at Shigeru Miyamoto, skaperen av blant annet Mario og Zelda, vet hvordan man designer og fange spillernes oppmerksomhet i spill. I et intervju i den siste utgaven av Famitsu via VGC deler han noen av sine hemmeligheter og gir, som forventet, et perspektiv som føles forfriskende kreativt. Miyamoto mener at spill ikke bør lages med målet om å bli en verdenssuksess, men heller bør ta utgangspunkt med seg selv og det som faktisk er gøy. Det var slik Super Mario, for eksempel, ble en slik ikon, selv om det i bunn og grunn handler om en lubben middelaldrende mann som tilfeldigvis spiller hovedrollen i noen av de beste plattformspillene i historien. Miyamoto forklarer at når vi utvikler nye spill, tar vi utgangspunkt i det grunnleggende. Vi begynner ikke med å se på eksisterende spill på markedet og tenker at hvis vi justerer denne delen eller kombinerer det elementet, ville det være gøy. I stedet spør vi oss selv, hvorfor spiller folk spill i utgangspunktet? Han nevner videre at Splatoon er et flott eksempel på hvor underholdende og unikt et spill kan være når man tar kreative friheter i stedet for å prøve å jage den siste trenden eller kopiere noe andre allerede har gjort. Splatoon er et klassisk eksempel på dette. Kjernekonseptet var enkelt: Hva ville skje hvis vi hadde et spill der man maler et område og konkurrere om territorium? Å gjøre det om til et skikkelig spill er selvfølgelig vanskelig, men hvis kjerneideen hadde vært annerledes, ville ikke resultatet blitt slik det ble. Miyamoto mener at det var nettopp denne tankegangen som gjorde Pokémon til en så stor suksess i andre halvdelen av 1990-tallet. Det kunne bare ha vært nok et rollespill, men det ble noe annerledes fordi det var basert på skaperens personlige interesse. Selv med rollespill, hvis utgangspunktet er annerledes, hvis du tar utgangspunkt i et grunnleggende konsept og former det til et rollespill, ender du opp med noe helt annet. Det er nettopp derfor Pokémon Red og Green ble så forskjellige fra rollespillene som kom før dem. De ble skapt på bakgrunn av Mr. Tajaris egne lidenskapelige opplevelser med insektsamling, ønsket om å bytte med venner om arter man ikke hadde fanget ennå, og drivkraften til å fullføre samlingen. Å finne på noe nytt og personlig som man virkelig brenner for, er den riktige veien å gå, hevder han, og det er akkurat slik Nintendo alltid jobber. Så grunnen til at Nintendo nyter så sterk global støtte, er ganske enkelt at vi ikke begynner med å spørre hva som er populært akkurat nå. Bare ved å unngå denne tankegangen og slutte å jobbe spesielt for å skape inntektskilder, kan man oppnå de unike suksessene som kjennetegner Nintendo, hevder han. Hvis man lager ting mens man hele tiden spør seg selv om dette vil tjene penger med en gang, kan man ikke skape noe som er virkelig unikt eller som appellerer til et bredt publikum. Derfor avslutter Miyamoto med et råd til alle ambisiøse spillutviklere som han mener vil føre til de beste mulige spillene. Derfor, når folk i selskapet spør meg hva de skal gjøre, eller hva de skal gjøre, er det eneste rådet jeg kan gi at du bør gjøre ideen din om til et produkt på en måte som best fremhever det faktum at det var du som skapte det. Hva synes du om Shigeru Miyamoto sine tanker om spillutvikling, som nesten virker revolusjonerende i en tid dominert av fokusgruppe- testede live-service-produksjoner? Jeg tror ikke vi egentlig lever i en tid dominert av live-service produksjoner lenger, for å være ærlig. Jeg tror det har endret seg mye. Jeg mener, det kommer alltid et og annet live service-spill, men jeg tror det finnes et ganske bredt utvalg av forskjellige videospill spill som kommer ut, men jeg mener likevel at Miyamoto har et poeng, spesielt når man ser på AAA-segmentet og til en viss grad også på AA-segmentet. Indie-spillene eksisterer på en måte i sin egen verden der utviklerne lager de spillene de ønsker å lage på den måten de ønsker å lage dem, men AAA-spill A ofte kan føles litt forutsigbar, og det samme gjelder også for dobbel A. Så jeg vil gjerne se at dette komme tilbake. Problemet er at grunnen til at spillbransjen har gått i denne retningen, er den samme grunnen til at filmbransjen har gått i den retningen den har, ved å stole så sterkt på nyinnspillinger og oppfølgere og slikt. Det at ting testes i fokusgrupper skjer fordi de da får veldig gode ideer om hva folk liker og hva folk ønsker, og hvis man får disse tingene riktig, vil et spill sannsynligvis selge relativt bra. Så jeg kan forstå hvorfor de har gjort det, men samtidig mister man noe av den lidenskapen og noe av den kreativiteten og noe av den autentisiteten som mange moderne videospill rett og slett ikke har. Så jeg skulle gjerne sett at det kom tilbake. Jeg tror Miyamoto er inne på noe der. Om det vil skje hos store, etablerte selskaper som Activision eller Ubisoft, eller noen av disse, er et annet spørsmål, ikke sant? Men Nintendo vil fortsette å være Nintendo og det er deilig å vite. Det er imidlertid alt jeg har tid til i dagens episode av GRTV News, men jeg er tilbake i morgen med neste episode i denne uken. Inntil da håper jeg dere nyter resten av torsdagen, og vi ses alle sammen i neste episode."